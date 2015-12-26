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Utgått
Vakna mjukt
Låt ditt barn vakna till hans eller hennes favoritljud eller -röst med Philips klockradio AJ3138/12. Utbytbara ringar och knappar gör den extra personlig och med nedräkningstimern kan du programmera klockan utan att behöva ändra larminställningarna.
Inspelningsbart larm
Många undersökningar har visat att det är hälsosamt att ta en tupplur under dagen. Med nedräkningstimern kan du få in en sådan hälsosam vana tack vare att den låter dig ta en kort tupplur utan att du behöver oroa dig för att försova dig eller återställa larmet varje gång. Med en enkel knapptryckning kan du njuta av en sund tupplur från 15 minuter till två timmar innan du återvänder till din aktiva dag. Nedräkningstimern räknar automatiskt ned till noll, och en signal ljuder på den inställda tiden när du ska vakna.
För att du inte ska försova dig har Philips-klockradion en justerbar snooze-funktion. Om larmet ljuder och du vill sova lite längre trycker du helt enkelt på knappen för repeterande larm och somnar om. Fem minuter senare ljuder larmet igen. Om du vill sova ännu längre trycker du på snooze-knappen två gånger för att ställa in 10 minuter eller tre gånger för att ange 15 minuter.
Strömförsörj din Philips-radio med batterier eller med en direkt strömkälla och få bekvämlighet och flexibilitet. När det inte finns något tillgängligt uttag, eller när du inte vill ha några sladdar i vägen, driver du enheten med batterier. När du behöver en kontinuerlig och stabil strömförsörjning ansluter du enheten till ett vägguttag. Nu får du verkligen frihet att lyssna var du vill.
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4.0
av 5
25
Recensioner
83%
rekommenderar den här produkten
Rooster1
26/12/2015
United Kingdom
Verifierad köpare
Perfect
Great easy to use children's alarm clock/radio. Simple easy to understand instructions and has some great facilities.
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Den här recensionen skrevs för AJ3138 Clock Radio
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJ3138 Clock Radio
Berliantik
05/12/2016
Nederland
De beste
Ik heb deze wakker al drie jaar en ik ben heel blij mee. Het is mooi design en makkelijk om te gebruiken. By the way ik wil nog een kopen.
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Den här recensionen skrevs för AJ3138 Klokradio
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJ3138 Klokradio
Danny1012
12/01/2015
Italia
Fantastica!
Ragazzi c'è l'ho da anni è fantastica! Solo un pò l'audio era meglio stereo che mono.. Ma per il resto è un'oggettino che ti fa compagnia insieme al design sfizioso ti stimola ad usarlo sempre :D.... Il punto di forza è la radio digitale è la possibilità di usarla come sveglia... Il punto debole Audio della sveglia troppo mono! :) meglio stereo
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Den här recensionen skrevs för AJ3138 Radiosveglia
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJ3138 Radiosveglia