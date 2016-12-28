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  • Foto av produktdetalj
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Utgått

Klockradio

AJ3200/12

2.1

| (64) Recensioner

Vakna till FM-radio och en smarttelefon som är fulladdad

Philips klockradio AJ3200 laddar alla smarttelefoner, iPhone och Android, medan du sover. Den flexibla laddningsdockan passar alla telefonuttag perfekt. Vakna till din favoritradiokanal och starta dagen med full laddning.

Visa alla fördelar

Vakna till FM-radio och en smarttelefon som är fulladdad

  • Universell laddning

  • FM, digitalmottagare

  • Dubbelt larm

  • Backup för tid och larm

Docka för universell laddare och smidig kabelhantering

Docka för universell laddare och smidig kabelhantering

Slipp kabelkaos på nattduksbordet. Den här klockradion levereras med tre utbytbara laddningsdockor för att ladda din iPhone, Android eller andra smarttelefoner. Använd en Apple Lightning-laddningskabel eller en laddningskabel med 30 stift tillsammans med rätt laddningsdocka för din iPhone eller den medföljande micro USB-laddningsdockan för Android och andra. När kabeln och laddningsdockan är anslutna dockar du din smarttelefon så börjar enheten laddas direkt. Till och med kablarna är snyggt undanstoppade.

Vakna till din favoritradiokanal eller en ljudsignal

Vakna till din favoritradiokanal eller en ljudsignal

Vakna till ljudet av favoritradiokanalen eller en larmsignal. Ställ bara in klockradion från Philips på att väcka dig med den radiokanal du senast lyssnade på eller välj att bli väckt med en larmsignal. När väckningstiden inträffar aktiveras radiokanalen eller larmsignalen automatiskt på Philips-klockradion.

Repeterande larm för extra snooze

Repeterande larm för extra snooze

För att du inte ska försova dig har Philips-klockradion en snoozefunktion. Om larmet ljuder och du vill sova lite längre trycker du helt enkelt på knappen för repeterande larm och somnar om. Nio minuter senare ljuder larmet igen. Du kan fortsätta trycka på knappen för repeterande larm var nionde minut tills du slutligen stänger av larmet helt.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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2.1

av 5

64

Recensioner

28/12/2016

Nederland

Nederland

Prima

Ik bezit de wekkerradio nu 5 dagen,en ik ben er zeer tevreden mee.het geluid van de radio is goed en het display vind ik niet te fel.ik ben er zeer blij mee!!

Den här recensionen skrevs för AJ3200 Klokradio

Den här recensionen skrevs för AJ3200 Klokradio

12/08/2016

France

France

Verifierad köpare

Un bon petit radio réveil avec supports de charge

c'est un bon petit radio réveil vraiment pas cher, tout simple, qui sert aussi de support de charge. Attention, ne vous attendez pas à lire votre musique avec, il est destiné à recharger votre mobile, rien de plus. Il y a deux alarmes réglables sur Radio ou Sonnerie Le + : connecté sur secteur, pas de piles polluantes, mais ceci dit, il y a des piles de sauvegarde, donc pas de panne de réveil Je recommande pour un usage quotidien

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AJ3200 Radio-réveil

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AJ3200 Radio-réveil

22/01/2016

United Kingdom

United Kingdom

Very good for the money

Decent audio quality, two alarm settings and a phone charger! This products got way too low ratings on this website. It works perfectly and does everything I want. It also looks really cool. The only con is that you are unable to adjust the alarm audio level. It is the perfect level though. The alarm starts with a low sound level, but within 5 minutes it has reached a very comfortable sound level. If you use the radio without the alarm function the level can be set to a higher level.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AJ3200 Clock Radio

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AJ3200 Clock Radio

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  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
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