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Utgått
AJ3200/12
Vakna till FM-radio och en smarttelefon som är fulladdad
Philips klockradio AJ3200 laddar alla smarttelefoner, iPhone och Android, medan du sover. Den flexibla laddningsdockan passar alla telefonuttag perfekt. Vakna till din favoritradiokanal och starta dagen med full laddning.
Universell laddning
FM, digitalmottagare
Dubbelt larm
Backup för tid och larm
Slipp kabelkaos på nattduksbordet. Den här klockradion levereras med tre utbytbara laddningsdockor för att ladda din iPhone, Android eller andra smarttelefoner. Använd en Apple Lightning-laddningskabel eller en laddningskabel med 30 stift tillsammans med rätt laddningsdocka för din iPhone eller den medföljande micro USB-laddningsdockan för Android och andra. När kabeln och laddningsdockan är anslutna dockar du din smarttelefon så börjar enheten laddas direkt. Till och med kablarna är snyggt undanstoppade.
Vakna till ljudet av favoritradiokanalen eller en larmsignal. Ställ bara in klockradion från Philips på att väcka dig med den radiokanal du senast lyssnade på eller välj att bli väckt med en larmsignal. När väckningstiden inträffar aktiveras radiokanalen eller larmsignalen automatiskt på Philips-klockradion.
För att du inte ska försova dig har Philips-klockradion en snoozefunktion. Om larmet ljuder och du vill sova lite längre trycker du helt enkelt på knappen för repeterande larm och somnar om. Nio minuter senare ljuder larmet igen. Du kan fortsätta trycka på knappen för repeterande larm var nionde minut tills du slutligen stänger av larmet helt.
2.1
av 5
64
Recensioner
Markje73
28/12/2016
Nederland
Prima
Ik bezit de wekkerradio nu 5 dagen,en ik ben er zeer tevreden mee.het geluid van de radio is goed en het display vind ik niet te fel.ik ben er zeer blij mee!!
Den här recensionen skrevs för AJ3200 Klokradio
Den här recensionen skrevs för AJ3200 Klokradio
EricM
12/08/2016
France
Verifierad köpare
Un bon petit radio réveil avec supports de charge
c'est un bon petit radio réveil vraiment pas cher, tout simple, qui sert aussi de support de charge. Attention, ne vous attendez pas à lire votre musique avec, il est destiné à recharger votre mobile, rien de plus. Il y a deux alarmes réglables sur Radio ou Sonnerie Le + : connecté sur secteur, pas de piles polluantes, mais ceci dit, il y a des piles de sauvegarde, donc pas de panne de réveil Je recommande pour un usage quotidien
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJ3200 Radio-réveil
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJ3200 Radio-réveil
Toorgmot
22/01/2016
United Kingdom
Very good for the money
Decent audio quality, two alarm settings and a phone charger! This products got way too low ratings on this website. It works perfectly and does everything I want. It also looks really cool. The only con is that you are unable to adjust the alarm audio level. It is the perfect level though. The alarm starts with a low sound level, but within 5 minutes it has reached a very comfortable sound level. If you use the radio without the alarm function the level can be set to a higher level.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJ3200 Clock Radio
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJ3200 Clock Radio