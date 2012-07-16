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Utgått
AJ3270D/12
Vakna till din iPod-/iPhone-musik
Njut av att starta dagen på rätt sätt - med din favoritmusik från din iPod/iPhone. Den här kompakta klockradion spelar upp och laddar de senaste iPod-/iPhone-modellerna, även när fodralet är på. Om du hellre vill vakna till radion eller en signal går det också bra.
med 30-stiftskontakt
för iPod/iPhone
FM, dubbelt larm
2 W
Vid ett strömavbrott kan den här intelligenta klockan fortfarande visa rätt tid och behålla dina inställningar. Det inställda larmet förblir aktivt även när skärmen är avstängd - tack vare ett förinstallerat batteri. När strömmen kommer tillbaka behöver du inte justera klockan eller återställa inställningarna. Otroligt nog ger batteriet tillräckligt med ström för att signalen ska ljuda vid den tid du ställt in för larmet, även om strömförsörjningen har återställts - så att du aldrig vaknar för sent.
Du styr enkelt Philips-radions speltid genom att ställa in önskat antal minuter på den digitala timern. Tiden räknas ned automatiskt och radion stängs sedan av.
2.3
av 5
58
Recensioner
snoopyplouf59
16/07/2012
France
le top de la simplicite d'utilisation
simplicité d'utilisation, excellent son, compact on peut meme utiliser l'iphone avec sa coque de protection Tiens peu de place idéal pour emmener en voyage la qualité philips!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJ3270D Radio-réveil pour iPod/iPhone
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJ3270D Radio-réveil pour iPod/iPhone
Arrow54
20/05/2012
Nederland
Uitstekend
Een strak vormgegeven klokradio. Prima geluidskwaliteit. Grote, heldere cijfers in een rustige kleur. Handige koppeling met externe geluidsdrager.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJ3270D Klokradio voor iPod/iPhone
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJ3270D Klokradio voor iPod/iPhone
laurina68
05/11/2015
Nederland
Verifierad köpare
Prima product
Het is een mooi geluid en een prettige klok. Het enige vervelende is dat wij niet goed de zenders kunnen vinden om in testellen. Is een beetje lastig zoeken.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJ3270D Klokradio voor iPod/iPhone
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJ3270D Klokradio voor iPod/iPhone