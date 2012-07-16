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Utgått

Klockradio för iPod/iPhone

AJ3270D/12

2.3

| (58) Recensioner

Vakna till din iPod-/iPhone-musik

Njut av att starta dagen på rätt sätt - med din favoritmusik från din iPod/iPhone. Den här kompakta klockradion spelar upp och laddar de senaste iPod-/iPhone-modellerna, även när fodralet är på. Om du hellre vill vakna till radion eller en signal går det också bra.

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Vakna till din iPod-/iPhone-musik

  • med 30-stiftskontakt

  • för iPod/iPhone

  • FM, dubbelt larm

  • 2 W

Backup för tid och larm så att du vaknar i tid även vid strömavbrott

Vid ett strömavbrott kan den här intelligenta klockan fortfarande visa rätt tid och behålla dina inställningar. Det inställda larmet förblir aktivt även när skärmen är avstängd - tack vare ett förinstallerat batteri. När strömmen kommer tillbaka behöver du inte justera klockan eller återställa inställningarna. Otroligt nog ger batteriet tillräckligt med ström för att signalen ska ljuda vid den tid du ställt in för larmet, även om strömförsörjningen har återställts - så att du aldrig vaknar för sent.

Vakna till musik eller radio från din iPod/iPhone

Justerbar skärmljusstyrka för att du ska se bättre

Justerbar skärmljusstyrka för att du ska se bättre

Du styr enkelt Philips-radions speltid genom att ställa in önskat antal minuter på den digitala timern. Tiden räknas ned automatiskt och radion stängs sedan av.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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2.3

av 5

58

Recensioner

16/07/2012

France

France

le top de la simplicite d'utilisation

simplicité d'utilisation, excellent son, compact on peut meme utiliser l'iphone avec sa coque de protection Tiens peu de place idéal pour emmener en voyage la qualité philips!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AJ3270D Radio-réveil pour iPod/iPhone

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AJ3270D Radio-réveil pour iPod/iPhone

20/05/2012

Nederland

Nederland

Uitstekend

Een strak vormgegeven klokradio. Prima geluidskwaliteit. Grote, heldere cijfers in een rustige kleur. Handige koppeling met externe geluidsdrager.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AJ3270D Klokradio voor iPod/iPhone

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AJ3270D Klokradio voor iPod/iPhone

05/11/2015

Nederland

Nederland

Verifierad köpare

Prima product

Het is een mooi geluid en een prettige klok. Het enige vervelende is dat wij niet goed de zenders kunnen vinden om in testellen. Is een beetje lastig zoeken.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AJ3270D Klokradio voor iPod/iPhone

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AJ3270D Klokradio voor iPod/iPhone

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