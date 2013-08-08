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Utgått
AJ3275D/12
Vakna till fantastiskt ljud från din iPod/iPhone
Njut av att starta dagen på rätt sätt - med din favoritmusik från din iPod/iPhone. Den här kompakta klockradion spelar upp och laddar iPod-/iPhone via Lightning-kontakten, även när fodralet är på. Om du hellre vill vakna till radion eller en signal går det också bra.
med Lightning-kontakt
för iPod/iPhone
FM, dubbelt larm
2 W
Med digital FM-radio får du ytterligare musikalternativ till din musiksamling på ljudsystemet från Philips. Sök helt enkelt efter kanalen du vill förinställa och håll snabbvalsknappen intryckt så sparas frekvensen. Med förinställda kanaler kan du snabbt komma åt din favoritradiokanal utan att manuellt behöva ställa in frekvensen varje gång.
Lyssna på din favoritmusik medan du laddar iPod/iPhone via den nya Lightning-kontakten! Docka den bara direkt på högtalaren för att spela upp utvalda låtar med fantastiskt ljud. Den laddar även enheten medan musiken spelas upp, så du behöver inte oroa dig för att batteriet ska laddas ur.
Det här systemet har total uteffekt på 2 W RMS. RMS står för Root Mean Square (kvadratroten ur medelvärdet), som är ett vanligt mått på ljudeffekt, eller snarare den elektriska energi som överförs från en förstärkare till en högtalare, och som mäts i watt. Mängden elektrisk energi som levereras till högtalaren och dess känslighet avgör vilken ljudeffekt som genereras. Ju högre wattal desto bättre ljudeffekt från högtalaren.
2.8
av 5
5
Recensioner
Delphine25
08/08/2013
France
Excellent produit !
Le son est impeccable, le design super et il s'intègre très bien sur n'importe quel meuble ! l'utilisation est très simple, de plus l'ipod touch 5 s'insère très bien sur cet appareil ! le double réveil est très utile !
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJ3275D Radio-réveil pour iPod/iPhone
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJ3275D Radio-réveil pour iPod/iPhone
Bennie69
06/04/2016
Nederland
Verifierad köpare
Handig in combinatie met Iphone docking en tijd sync
Apparaat heeft alles wat je van een wekkerradio mag verwachten. Bovendien heeft het een Iphone docking station om de tijd van de radio te syncen en de Iphone op te laden. De radio kan ook de muziek op je Iphone afspelen.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJ3275D Klokradio voor iPod/iPhone
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJ3275D Klokradio voor iPod/iPhone
luke70
29/08/2015
Nederland
leuke wekker maar slecht geluid
Deze wekker is makkelijk om je telefoon op te laden maar het geluid is waardeloos.Nu heb ik een i-phone 6 en die past natuurlijk weer niet er is ook geen passende verloopstekker leverbaar jammer!!
Den här recensionen skrevs för AJ3275D Klokradio voor iPod/iPhone
Den här recensionen skrevs för AJ3275D Klokradio voor iPod/iPhone