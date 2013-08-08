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Utgått

Klockradio för iPod/iPhone

AJ3275D/12

2.8

| (5) Recensioner

Vakna till fantastiskt ljud från din iPod/iPhone

Njut av att starta dagen på rätt sätt - med din favoritmusik från din iPod/iPhone. Den här kompakta klockradion spelar upp och laddar iPod-/iPhone via Lightning-kontakten, även när fodralet är på. Om du hellre vill vakna till radion eller en signal går det också bra.

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Vakna till fantastiskt ljud från din iPod/iPhone

  • med Lightning-kontakt

  • för iPod/iPhone

  • FM, dubbelt larm

  • 2 W

Digital FM-mottag. med förinställningar

Digital FM-mottag. med förinställningar

Med digital FM-radio får du ytterligare musikalternativ till din musiksamling på ljudsystemet från Philips. Sök helt enkelt efter kanalen du vill förinställa och håll snabbvalsknappen intryckt så sparas frekvensen. Med förinställda kanaler kan du snabbt komma åt din favoritradiokanal utan att manuellt behöva ställa in frekvensen varje gång.

Snabb laddning och uppspelning av musik via Lightning-kontakten

Snabb laddning och uppspelning av musik via Lightning-kontakten

Lyssna på din favoritmusik medan du laddar iPod/iPhone via den nya Lightning-kontakten! Docka den bara direkt på högtalaren för att spela upp utvalda låtar med fantastiskt ljud. Den laddar även enheten medan musiken spelas upp, så du behöver inte oroa dig för att batteriet ska laddas ur.

Total uteffekt på 2 W RMS

Total uteffekt på 2 W RMS

Det här systemet har total uteffekt på 2 W RMS. RMS står för Root Mean Square (kvadratroten ur medelvärdet), som är ett vanligt mått på ljudeffekt, eller snarare den elektriska energi som överförs från en förstärkare till en högtalare, och som mäts i watt. Mängden elektrisk energi som levereras till högtalaren och dess känslighet avgör vilken ljudeffekt som genereras. Ju högre wattal desto bättre ljudeffekt från högtalaren.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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2.8

av 5

5

Recensioner

2

08/08/2013

France

France

Excellent produit !

Le son est impeccable, le design super et il s'intègre très bien sur n'importe quel meuble ! l'utilisation est très simple, de plus l'ipod touch 5 s'insère très bien sur cet appareil ! le double réveil est très utile !

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AJ3275D Radio-réveil pour iPod/iPhone

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AJ3275D Radio-réveil pour iPod/iPhone

06/04/2016

Nederland

Nederland

Verifierad köpare

Handig in combinatie met Iphone docking en tijd sync

Apparaat heeft alles wat je van een wekkerradio mag verwachten. Bovendien heeft het een Iphone docking station om de tijd van de radio te syncen en de Iphone op te laden. De radio kan ook de muziek op je Iphone afspelen.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AJ3275D Klokradio voor iPod/iPhone

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AJ3275D Klokradio voor iPod/iPhone

29/08/2015

Nederland

Nederland

leuke wekker maar slecht geluid

Deze wekker is makkelijk om je telefoon op te laden maar het geluid is waardeloos.Nu heb ik een i-phone 6 en die past natuurlijk weer niet er is ook geen passende verloopstekker leverbaar jammer!!

Den här recensionen skrevs för AJ3275D Klokradio voor iPod/iPhone

Den här recensionen skrevs för AJ3275D Klokradio voor iPod/iPhone

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