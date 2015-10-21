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Utgått
AJ3570/12
Lev ett grönare liv
Det är hög tid att bry sig om miljön. Den här snygga Philips-klockan AJ3570/12 är tillverkad av miljömässigt hållbar bambu och riskkontrollerade komponenter, har låg strömförbrukning i standbyläge och en automatisk ljussensor – du sparar konstant energi.
Stor skärm
För att skydda miljön gäller det att vara kreativ och tänka smart. Genom att använda bambu i överdelen på den här klockan har vi skapat en produkt som är både miljövänlig och snygg. Bambu är inte bara fint att se på, utan är även känt för att vara mer miljömässigt hållbart och förnyelsebart än trä. En bambuväxt växer mycket snabbt utan gödningsmedel eller bekämpningsmedel och kan skördas inom tre–fem år. Varje växt skördas dessutom flera gånger. Bearbetningen av bambu för industriellt bruk leder även till färre föroreningar och lägre koldioxidutsläpp.
Philips tar sitt miljöansvar på stort allvar och har alltid gjort sitt bästa för att återvinna material. Fördelarna med återvinning är imponerande. Det leder till mindre behov av nya resurser som inte kan återvinnas och minskar de många påfrestningarna på jorden. Det minskar även behovet av förbränning och soptippar, som har mycket skadliga effekter på ekosystemen och miljön. Materialen i den här klockan är till stor del återvunna. Hela höljet är tillverkat av 100 % återvunnen plast, pappersmaterialet är till 100 % tillverkat av återvunnet papper och förpackningen består till 90 % av återvunnet material.
Philips vill skapa en säkrare livsmiljö för människan och har därför begränsat användningen av farliga komponenter. Vi uppfyller inte bara alla kraven i RoHS-direktivet, som begränsar användningen av vanliga farliga kemikalier som bly, kadmium och kvicksilver, utan har även begränsat användningen av andra farliga komponenter. Till exempel finns det ingen PVC eller BFR i plastdelar, kretskort, nätadapter eller förpackning. Det leder till mindre negativ inverkan på människan och vår miljö både under användning och när produkten kasseras.
2.6
av 5
14
Recensioner
Lolala
21/10/2015
France
Son agréable pour son petit gabarit
Radio correspondant à mes attentes : son agréable pour son petit gabarit. Diodes bien visibles. Fonctionne sur le courant et pas sur piles MAIS L'heure disparaît quand on allume la radio.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJ3570 Radio-réveil
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJ3570 Radio-réveil
kmsel
18/09/2013
France
Bon produit simple et efficace
c'est un radio réveil avec double amarme très pratique car il se met à l'heure tout seul et a un tuner numérique
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJ3570 Radio-réveil
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJ3570 Radio-réveil
Papy44
18/09/2013
France
Verifierad köpare
Bon produit simple et efficace
c'est un radio réveil avec double amarme très pratique car il se met à l'heure tout seul et a un tuner numérique
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJ3570 Radio-réveil
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJ3570 Radio-réveil