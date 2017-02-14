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Utgått
Projektion var som helst, när som helst
Philips klockradio har extra ljusprojektion på dagen och mild belysning på natten. Tid, datum och animeringar visas tydligt – var som helst. Den smarta temperatursensorn visar temperaturen inomhus och utomhus – när som helst.
Extra ljusstark tidsprojektion
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4.1
av 5
16
Recensioner
86%
rekommenderar den här produkten
Anchanima
14/02/2017
Norge
Meget bra produkt
Jeg er meget fornøyd dette produktet. Hvor kan man kjøpe en prosjektorklokke med inne/ut temp. + klokke visning i taket ?
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJ3650 Digital klokkeradio
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJ3650 Digital klokkeradio
Vrine64
10/11/2025
France
Pièce detachee
Très bon produit, ou peut on retrouver des pièces de rechange notamment la base ext qui fournissait la température ext? Merci
Den här recensionen skrevs för AJ3650 Radio réveil avec tuner numérique
Datum för användning 2023-11-10
Den här recensionen skrevs för AJ3650 Radio réveil avec tuner numérique
Datum för användning 2023-11-10
Canada62
17/09/2019
France
Très dommage que cet excellent radio réveil ne soit plus commercialisé
Radio réveil présentant toutes les caractéristiques d’un outil quotidien très sympa même si c’est pour se réveiller : températures intérieure et extérieure pour se mettre en condition, défilement au plafond sur couleur rouge pas agressive, 2 alarmes programmables, petit pour la discrétion aussi
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJ3650 Radio réveil avec tuner numérique
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJ3650 Radio réveil avec tuner numérique