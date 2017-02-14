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Utgått

Klockradio med digital mottagare

AJ3650/12

4.1

| (16) Recensioner | 86% rekommenderar den här produkten

Projektion var som helst, när som helst

Philips klockradio har extra ljusprojektion på dagen och mild belysning på natten. Tid, datum och animeringar visas tydligt – var som helst. Den smarta temperatursensorn visar temperaturen inomhus och utomhus – när som helst.

Visa alla fördelar

med extra ljusstark projektion

Projektion var som helst, när som helst

  • Extra ljusstark tidsprojektion

Vid projiceringsvinkel för enkel visning varsomhelst

0

Visar tid, datum, temperatur och animationer

0

Visningskomfort med ljusstyrkeinställning för projektion

0

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.1

av 5

16

Recensioner

86%

rekommenderar den här produkten

3

14/02/2017

Norge

Norge

Meget bra produkt

Jeg er meget fornøyd dette produktet. Hvor kan man kjøpe en prosjektorklokke med inne/ut temp. + klokke visning i taket ?

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AJ3650 Digital klokkeradio

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AJ3650 Digital klokkeradio

10/11/2025

France

France

Pièce detachee

Très bon produit, ou peut on retrouver des pièces de rechange notamment la base ext qui fournissait la température ext? Merci

Den här recensionen skrevs för AJ3650 Radio réveil avec tuner numérique

Datum för användning 2023-11-10

Den här recensionen skrevs för AJ3650 Radio réveil avec tuner numérique

Datum för användning 2023-11-10

17/09/2019

France

France

Très dommage que cet excellent radio réveil ne soit plus commercialisé

Radio réveil présentant toutes les caractéristiques d’un outil quotidien très sympa même si c’est pour se réveiller : températures intérieure et extérieure pour se mettre en condition, défilement au plafond sur couleur rouge pas agressive, 2 alarmes programmables, petit pour la discrétion aussi

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AJ3650 Radio réveil avec tuner numérique

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AJ3650 Radio réveil avec tuner numérique

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