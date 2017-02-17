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Utgått

Klockradio

AJ3700/12

2.3

| (34) Recensioner

Vakna och stråla!

Philips klockradio har en funktion för tidsprojektion som gör att tiden visas på valfri yta – vakna, öppna ögonen så ser du vad klockan är! En god morgon blev plötsligt ännu godare

Visa alla fördelar

med tidsprojektion

Vakna och stråla!

  • Tidsprojektion

  • FM, digitalmottagare

  • Dubbelt larm

  • Batteri- eller sladdriven

Tidsprojektion för ett nytt sätt att se på tiden

Du kan projicera tiden på olika ytor och i olika vinklar. Det innovativa projektionssystemet används för att du alltid ska se hur mycket klockan är. Till skillnad från vanliga LCD-skärmar får du med den omvända LCD-skärmen en ljusstråle som lyser igenom tiden på LCD-skärmen utan nämnvärd distorsion och projicerar den på ett föremål inom ett visst avstånd. Den exakta linsen gör att tidsangivelsen projiceras som en bild och du ändrar bara skärpan om du inte ser den så bra. Nu behöver du inte längre stiga upp för att se hur mycket klockan är – det räcker med att du öppnar ögonen!

Repeterande larm för extra snooze

Repeterande larm för extra snooze

För att du inte ska försova dig har Philips-klockradion en snoozefunktion. Om larmet ljuder och du vill sova lite längre trycker du helt enkelt på knappen för repeterande larm och somnar om. Nio minuter senare ljuder larmet igen. Du kan fortsätta trycka på knappen för repeterande larm var nionde minut tills du slutligen stänger av larmet helt.

Insomningsfunktion så att du enkelt kan somna till din favoritmusik

Insomningsfunktion så att du enkelt kan somna till din favoritmusik

Med insomningsfunktionen bestämmer du hur länge du vill lyssna på musiken eller radion innan den ska stängas av. Du ställer bara in tiden (högst en timme) och väljer den radiokanal du vill lyssna på medan du slappnar av. Musiken/radion kommer att fortsätta spela under den tid som du angett för att sedan automatiskt växla till ett energisparande och tyst vänteläge. Insomningsfunktionen gör att du kan somna in till din favoritradiokanal utan att behöva räkna får eller tänka på elförbrukningen.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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2.3

av 5

34

Recensioner

5

17/02/2017

España

España

Sólo un detalle...

El despertador no defrauda, pero tendría que poder apagarse el brillo porque aunque lo pongas en la opción más baja ilumina toda la habitación. No es necesario que proyecte la hora porque a oscuras no te quedas.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AJ3700 Radio reloj

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AJ3700 Radio reloj

07/01/2016

España

España

Casi casi...

Es un buen despertador, pero el hecho de no poder apagar el brillo de la pantalla retroiluminada provoca una molestia en la oscuridad. No se entiende el porqué no se ha añadido esta opción.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AJ3700 Radio reloj

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AJ3700 Radio reloj

13/03/2015

France

France

Verifierad köpare

Très bon produit

Fréquences radios limitées RAS pour le reste Fréquences radios limitées RAS pour le reste Fréquences radios limitées RAS pour le reste

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AJ3700 Radio-réveil

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AJ3700 Radio-réveil

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