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Utgått
AJ5030/12
Vakna och stråla!
Upplev det bekväma i att tiden visas på vilken yta som helst. Gör bilden skarpare eller vänd den, så att det alltid är lätt att se tiden på väggen eller i taket. Klocktiden ställs in automatiskt och larmet har följande lägen: melodi, radio och ljudsignal.
Tidsprojektion
FM, digitalmottagare
Dubbelt larm
Backup för tid och larm
Nu kan du skaffa en klocka som visar tiden var du vill, tack vare ett projektionsrör med flexibel vinkel. Röret kan justeras både vågrätt och lodrätt med reglage för finjustering, så att du kan visa klockslaget precis där du vill: på väggen, på taket eller på en möbel. Du kan se vad klockan är utan att behöva vrida på huvudet, och det ser riktigt snyggt ut.
Klockslag som alltid är lika skarpa kan enkelt projiceras med ett lättanvänt fokusreglage. Du kan justera fokusreglaget så att bilden alltid är tydlig på ett avstånd mellan 1 och 2,5 meter. Med klara och skarpa bilder får du alltid en tydlig bild av tiden.
Med den här klockradion visas tiden på väggen eller taket där du enkelt kan se den. Med vändfunktionen kan du på ett ögonblick rotera bilden av tiden 180 grader så att du enklare kan se den var som helst i rummet.
3.3
av 5
39
Recensioner
06/07/2011
Sverige
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJ5030 Klockradio
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJ5030 Klockradio
DW67
10/01/2015
United Kingdom
Verifierad köpare
Perfect Clock Radio and Alarm
Great and well thought out piece of equipment. Functions are many and easy to use
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJ5030 Clock Radio
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJ5030 Clock Radio
FireCold
02/01/2020
France
Super réveil
Parfait, jamais rencontré de problème en 8ans. Je recommande vivement.
Fördelar
La projection se règle en fonction de la vue
Nackdelar
Aucun
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJ5030 Radio-réveil
Datum för användning 2018-01-02
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJ5030 Radio-réveil
Datum för användning 2018-01-02