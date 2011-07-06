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Utgått

Klockradio

AJ5030/12

3.3

| (39) Recensioner

Vakna och stråla!

Upplev det bekväma i att tiden visas på vilken yta som helst. Gör bilden skarpare eller vänd den, så att det alltid är lätt att se tiden på väggen eller i taket. Klocktiden ställs in automatiskt och larmet har följande lägen: melodi, radio och ljudsignal.

Visa alla fördelar

med tidsprojektion

Vakna och stråla!

  • Tidsprojektion

  • FM, digitalmottagare

  • Dubbelt larm

  • Backup för tid och larm

Flexibel projektionsvinkel för enkel visning varsomhelst

Nu kan du skaffa en klocka som visar tiden var du vill, tack vare ett projektionsrör med flexibel vinkel. Röret kan justeras både vågrätt och lodrätt med reglage för finjustering, så att du kan visa klockslaget precis där du vill: på väggen, på taket eller på en möbel. Du kan se vad klockan är utan att behöva vrida på huvudet, och det ser riktigt snyggt ut.

Justerbar fokus för skarpast möjliga tidsprojektion

Klockslag som alltid är lika skarpa kan enkelt projiceras med ett lättanvänt fokusreglage. Du kan justera fokusreglaget så att bilden alltid är tydlig på ett avstånd mellan 1 och 2,5 meter. Med klara och skarpa bilder får du alltid en tydlig bild av tiden.

Vändfunktion för att vända på den visade bilden

Med den här klockradion visas tiden på väggen eller taket där du enkelt kan se den. Med vändfunktionen kan du på ett ögonblick rotera bilden av tiden 180 grader så att du enklare kan se den var som helst i rummet.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.3

av 5

39

Recensioner

06/07/2011

Sverige

Sverige

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AJ5030 Klockradio

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AJ5030 Klockradio

10/01/2015

United Kingdom

United Kingdom

Verifierad köpare

Perfect Clock Radio and Alarm

Great and well thought out piece of equipment. Functions are many and easy to use

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AJ5030 Clock Radio

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AJ5030 Clock Radio

02/01/2020

France

France

Super réveil

Parfait, jamais rencontré de problème en 8ans. Je recommande vivement.

Fördelar

La projection se règle en fonction de la vue

Nackdelar

Aucun

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AJ5030 Radio-réveil

Datum för användning 2018-01-02

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AJ5030 Radio-réveil

Datum för användning 2018-01-02

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