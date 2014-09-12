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Utgått
AJ5305D/12
Vakna till fantastiskt ljud från din iPod/iPhone
Starta dagen med den här klockradion och dockningsstationen från Philips. Den kostnadsfria Philips-appen ger bättre väcknings- och radiofunktioner, medan anläggningens uteffekt på 4 W RMS ger kraftfullt och klart ljud. Docka vilken iPod eller iPhone som helst, till och med om fodralet är på.
med Lightning-kontakt
för iPod/iPhone
FM, dubbelt larm
4 W
Det finns inget bättre sätt att vakna eller lyssna på radio än med den kostnadsfria Philips HomeStudio-appen. Ladda helt enkelt ned appen från Apple App Store och ta del av en mängd spännande funktioner. Till exempel får du mer avancerade och anpassningsbara alarminställningar – inklusive alarmvolym, -längd, -datum och -ljud. Du får även ett bättre användargränssnitt när du lyssnar på radio, och funktionerna för förinställning av radiokanaler är enkla.
RMS står för Root Mean Square, kvadratroten ur medelvärdet, som är ett vanligt mått för ljudeffekt, eller snarare den elektriska energi som överförs från en förstärkare till en högtalare, och som mäts i watt. Mängden elektrisk energi som levereras till högtalaren och dess känslighet avgör vilken ljudeffekt som genereras. I grund och botten begränsas förstärkare av den elektriska energi de kan förstärka och högtalare av den elektriska energi de kan omvandla till ljudenergi, utan att ljudsignalen förvrängs. Ju högre wattal, desto bättre ljudeffekt från högtalaren.
Med digital FM-radio får du ytterligare musikalternativ till din musiksamling på ljudsystemet från Philips. Sök helt enkelt efter kanalen du vill förinställa och håll snabbvalsknappen intryckt så sparas frekvensen. Med förinställda kanaler kan du snabbt komma åt din favoritradiokanal utan att manuellt behöva ställa in frekvensen varje gång.
2.1
av 5
34
Recensioner
Andrew1971
12/09/2014
Deutschland
Es ist soooo ein Klasse gerät!!!
Der Sound ist wirklich spitze!!! Zusammen mit dem iPhone einfach der Renner!!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJ5305D Radiowecker für iPod/iPhone
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJ5305D Radiowecker für iPod/iPhone
dodo1705
20/05/2014
Deutschland
Ein super Gerät!!
Design super, Anschluss gut, Funktionalität im Grunde gut!! Bedienbarkeit mit Einschränkungen: Bei dem Entnehmen des Handy aus der Ladevorrichtung kommt man sehr leicht an die Alarmtasten!! Bei dem Einsetzen des Handy in die Ladeeinrichtung wird die Uhrzeitanzeige automatisch in die hellste Einstellung gesetzt. Man muss nach dem Einsetzen dann immer die Brigthess-Taste drücken um die gewünschte Lichtstärke zu erhalten!! Das Gerät ist leider in Deutschland nicht erhältlich!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJ5305D Radiowecker für iPod/iPhone
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJ5305D Radiowecker für iPod/iPhone
kootje48
10/01/2014
Nederland
Voorlopige beoordeling
Ik heb dit product nu 2 dagen in huis en ben dit aan het testen. Design.. Wow !!!. Geluid... Wow!!! Meer als verwacht van een wekkerradio met docking station. Ik noem dit nu zo want hij wordt geadverteerd.. Docking station met wekkerradio. Daar koop ik dit product niet voor. Ik wil een wekkerradio met docking. De wekker moet ik nog uit proberen. Zéér aangenaam verrast voor design en geluidskwaliteit. Ik ben nu al 2 avonden bezig met het afspelen van muziek van mij Iphone. dit wil wel wat zeggen. Voor wat betreft gebruikersgemak heeft Philips voor wat betreft handleiding en het automatisch registreren wat te doen. De handleiding bestaat uit 2 behoorlijke vellen papier en bij het zoeken naar Nederlands zit er ook een fout in, bij de benaming is (is niet Nederlands). Je komt er echter wel uit, maar het was toch handig geweest om hier een aparte handleiding toe te voegen. Daarnaast lukte de automatische registratie via de Iphone niet. Deze sloeg op stand bye. Gelukkig via de website opgelost. Was de handleiding beperkt (niet van die grote vellen) en de installatie getest... had dit product voor mijn gevoel Uitstekend gekregen. De software is zowel voor Iphone 4 en 5 identiek. Dus dat zit wel goed. Ga dit weekend nog proberen hoe het zit met het alarm. Zou zelfs nog vogelgeluiden moeten kunnen produceren. Ben benieuwd. Voorlopige conclusie. Mooi ding om te zien en te horen. Communiceert goed met de I-phone. Als de rest werkt... Topper!!! en de prijs dik waard.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJ5305D Klokradio met alarm, voor iPod/iPhone
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJ5305D Klokradio met alarm, voor iPod/iPhone