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Utgått

Klockradio med larm, för iPod/iPhone

AJ6200D/12

2.5

| (11) Recensioner

Vakna till ljuvlig musik från din iPod/iPhone

Spela upp ljud från din iPod/iPhone och ladda den via Lightning-anslutningen med den här snygga klockradion från Philips. Radion har ett extra USB-uttag, en uteffekt på 5 W och digital FM-mottagare med förinställningar samt stora vreden på framsidan som det enkelt att ställa in tid och larm.

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Vakna till ljuvlig musik från din iPod/iPhone

  • med Lightning-kontakt

  • för iPod/iPhone

  • USB-port för laddning

  • 5 W, FM, dubbelt larm

Snabb laddning och uppspelning av musik via Lightning-kontakten

Snabb laddning och uppspelning av musik via Lightning-kontakten

Lyssna på din favoritmusik medan du laddar iPod/iPhone via den nya Lightning-kontakten! Docka den bara direkt på högtalaren för att spela upp utvalda låtar med fantastiskt ljud. Den laddar även enheten medan musiken spelas upp, så du behöver inte oroa dig för att batteriet ska laddas ur.

Digital FM-mottag. med förinställningar

Digital FM-mottag. med förinställningar

Med digital FM-radio får du ytterligare musikalternativ till din musiksamling på ljudsystemet från Philips. Sök helt enkelt efter kanalen du vill förinställa och håll snabbvalsknappen intryckt så sparas frekvensen. Med förinställda kanaler kan du snabbt komma åt din favoritradiokanal utan att manuellt behöva ställa in frekvensen varje gång.

Extra USB-port för laddning av en extra smarttelefon eller surfplatta

Tekniska specifikationer

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2.5

av 5

11

Recensioner

4

18/09/2015

España

España

Música y radio accesible

Es muy cómodo tener un sitio donde cargar el iphone y oir música, y saber qué se puede oir la radio.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AJ6200D Radio reloj despertador para iPod/iPhone

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AJ6200D Radio reloj despertador para iPod/iPhone

20/02/2015

France

France

Très simple d'utilisation

Très bon réveil, simple d'usage, facile à régler, bonne réception radio, qualité de son plutôt correct. Je l'ai acheté malgré de mauvais commentaires et je suis plutôt satisfait car ils ne sont pas très justifiés. Hormis la fréquence radio qui s'affiche plutôt que l'heure lors du réveil, un peu bête effectivement.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AJ6200D Radio-réveil pour iPod/iPhone

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AJ6200D Radio-réveil pour iPod/iPhone

07/01/2014

France

France

Excellent produit mais ....

Produit très bien fini. J'aime le design classique, pas trop moderne. Les touches sont agréables, le son très bon (pour un radio réveil hein !! ;) ) L'ergonomie très bonne ; je l'ai réglé en 5 minutes sans lire la notice. Hélas j'aurai été prêt a payer un peu plus cher pour mettre ces 2 étoiles de plus à mon évaluation globale : 1- Une coque de telephone est prohibée pour installer l'iphone sur le dock 2- Le RDS, pour connaitre la station sur laquelle nous sommes, aurait été appréciable (même avec un afficheur réduit) ; en effet, il y a 20 stations mémorisables .. Mais personnellement je suis incapable de retenir les correspondances de 20 fréquences différentes ..

Den här recensionen skrevs för AJ6200D Radio-réveil pour iPod/iPhone

Den här recensionen skrevs för AJ6200D Radio-réveil pour iPod/iPhone

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