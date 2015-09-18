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Utgått
AJ6200D/12
Vakna till ljuvlig musik från din iPod/iPhone
Spela upp ljud från din iPod/iPhone och ladda den via Lightning-anslutningen med den här snygga klockradion från Philips. Radion har ett extra USB-uttag, en uteffekt på 5 W och digital FM-mottagare med förinställningar samt stora vreden på framsidan som det enkelt att ställa in tid och larm.
med Lightning-kontakt
för iPod/iPhone
USB-port för laddning
5 W, FM, dubbelt larm
Lyssna på din favoritmusik medan du laddar iPod/iPhone via den nya Lightning-kontakten! Docka den bara direkt på högtalaren för att spela upp utvalda låtar med fantastiskt ljud. Den laddar även enheten medan musiken spelas upp, så du behöver inte oroa dig för att batteriet ska laddas ur.
Med digital FM-radio får du ytterligare musikalternativ till din musiksamling på ljudsystemet från Philips. Sök helt enkelt efter kanalen du vill förinställa och håll snabbvalsknappen intryckt så sparas frekvensen. Med förinställda kanaler kan du snabbt komma åt din favoritradiokanal utan att manuellt behöva ställa in frekvensen varje gång.
2.5
av 5
11
Recensioner
liderplayer
18/09/2015
España
Música y radio accesible
Es muy cómodo tener un sitio donde cargar el iphone y oir música, y saber qué se puede oir la radio.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJ6200D Radio reloj despertador para iPod/iPhone
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJ6200D Radio reloj despertador para iPod/iPhone
FBMm
20/02/2015
France
Très simple d'utilisation
Très bon réveil, simple d'usage, facile à régler, bonne réception radio, qualité de son plutôt correct. Je l'ai acheté malgré de mauvais commentaires et je suis plutôt satisfait car ils ne sont pas très justifiés. Hormis la fréquence radio qui s'affiche plutôt que l'heure lors du réveil, un peu bête effectivement.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJ6200D Radio-réveil pour iPod/iPhone
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJ6200D Radio-réveil pour iPod/iPhone
Rudi
07/01/2014
France
Excellent produit mais ....
Produit très bien fini. J'aime le design classique, pas trop moderne. Les touches sont agréables, le son très bon (pour un radio réveil hein !! ;) ) L'ergonomie très bonne ; je l'ai réglé en 5 minutes sans lire la notice. Hélas j'aurai été prêt a payer un peu plus cher pour mettre ces 2 étoiles de plus à mon évaluation globale : 1- Une coque de telephone est prohibée pour installer l'iphone sur le dock 2- Le RDS, pour connaitre la station sur laquelle nous sommes, aurait été appréciable (même avec un afficheur réduit) ; en effet, il y a 20 stations mémorisables .. Mais personnellement je suis incapable de retenir les correspondances de 20 fréquences différentes ..
Den här recensionen skrevs för AJ6200D Radio-réveil pour iPod/iPhone
Den här recensionen skrevs för AJ6200D Radio-réveil pour iPod/iPhone