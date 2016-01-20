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Utgått

Klockradio med digital mottagare

AJ7000/12

3.6

| (37) Recensioner

Vakna med ett leende

Philips klockradio är snygg och väcker dig i tid. Den har en inbyggd FM/MW-radio och du kan välja om du vill vakna till din favoritradiokanal eller en ljudsignal.

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till din favoritradiokanal

Vakna med ett leende

  • FM, digitalmottagare

  • 20 förinställningar

  • Dubbelt larm

  • Anslut och ställ in

Digital mottagare med förinställda kanaler är extra praktiskt

Digital mottagare med förinställda kanaler är extra praktiskt

Sök helt enkelt efter kanalen du vill ställa in som snabbval och håll snabbvalsknappen intryckt så sparas frekvensen. Med förinställda radiokanaler kan du snabbt komma åt din favoritradiokanal utan att manuellt behöva ställa in frekvensen varje gång.

Justerbar skärmljusstyrka för att du ska se bättre

Justerbar skärmljusstyrka för att du ska se bättre

Du styr enkelt Philips-radions speltid genom att ställa in önskat antal minuter på den digitala timern. Tiden räknas ned automatiskt och radion stängs sedan av.

Insomningsfunktion så att du enkelt kan somna till din favoritmusik

Insomningsfunktion så att du enkelt kan somna till din favoritmusik

Med insomningsfunktionen bestämmer du hur länge du vill lyssna på musiken eller radion innan den ska stängas av. Du ställer bara in tiden (högst två timmar) och väljer den CD-skiva eller radiokanal som du vill lyssna på medan du slappnar av. Musiken/radion kommer att fortsätta spela under den tid som du angett för att sedan stängas av automatiskt i ett energisparande vänteläge. Insomningsfunktionen gör att du kan somna in till din favoritmusik eller radiokanal utan att behöva räkna får eller tänka på strömförbrukningen.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.6

av 5

37

Recensioner

20/01/2016

Nederland

Nederland

Heel tevreden

Perfecte wekkerradio,na installeren en gebruik er van ben ik heel tevreden over mijn nieuwe aankoop. De handleiding mocht iets duidelijker. Het volume na de tweede snooze is iets te hard. De prestatie is top. Knap en modern design. Display is heel mooi.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AJ7000 Klokradio met digitale tuner

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AJ7000 Klokradio met digitale tuner

02/01/2014

Nederland

Nederland

Heel mooie klokradio

Zeer mooie klokradio. display is heel makkelijk in te stellen geeft geen hinderlijk licht in de slaapkamer. klok aanduiding in digital en wijzers zeer mooi is dat. radio heeft een goede ontvangst en het geluid is prima. 2x alarm dat is natuurlijk ook handig kan ieder zijn eigen wektijd instellen. dan het Aluminium aan deze klokradio, dat is een blikvanger zeer mooie uitstraling in de kamer. hij heeft ook tijdzone makkelijk in te stellen tijd. makkelijk te bedienen. ik ben heel tevreden over deze klokradio AJ7000/12 mvg m12.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AJ7000 Klokradio met digitale tuner

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AJ7000 Klokradio met digitale tuner

30/12/2013

Italia

Italia

Eccellente design, una sveglia che fa la sua figura

Le funzionalità della sveglia ci sono tutte: doppio allarme, snooze, display visibile (sia stile analogico che digitale), sincronizzazione ora, batteria tampone nel caso di black-out ed in più la radio. Per me è un ottimo prodotto che ho scelto soprattutto per i materiali impiegati (alluminio) e per il design che adoro. Ciliegina sulla torta è Philips che su queste cose è una garanzia.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AJ7000 Radiosveglia con sintonizzazione digitale

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AJ7000 Radiosveglia con sintonizzazione digitale

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