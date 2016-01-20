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Utgått
AJ7000/12
Vakna med ett leende
Philips klockradio är snygg och väcker dig i tid. Den har en inbyggd FM/MW-radio och du kan välja om du vill vakna till din favoritradiokanal eller en ljudsignal.
FM, digitalmottagare
20 förinställningar
Dubbelt larm
Anslut och ställ in
Sök helt enkelt efter kanalen du vill ställa in som snabbval och håll snabbvalsknappen intryckt så sparas frekvensen. Med förinställda radiokanaler kan du snabbt komma åt din favoritradiokanal utan att manuellt behöva ställa in frekvensen varje gång.
Du styr enkelt Philips-radions speltid genom att ställa in önskat antal minuter på den digitala timern. Tiden räknas ned automatiskt och radion stängs sedan av.
Med insomningsfunktionen bestämmer du hur länge du vill lyssna på musiken eller radion innan den ska stängas av. Du ställer bara in tiden (högst två timmar) och väljer den CD-skiva eller radiokanal som du vill lyssna på medan du slappnar av. Musiken/radion kommer att fortsätta spela under den tid som du angett för att sedan stängas av automatiskt i ett energisparande vänteläge. Insomningsfunktionen gör att du kan somna in till din favoritmusik eller radiokanal utan att behöva räkna får eller tänka på strömförbrukningen.
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3.6
av 5
37
Recensioner
Tom75
20/01/2016
Nederland
Heel tevreden
Perfecte wekkerradio,na installeren en gebruik er van ben ik heel tevreden over mijn nieuwe aankoop. De handleiding mocht iets duidelijker. Het volume na de tweede snooze is iets te hard. De prestatie is top. Knap en modern design. Display is heel mooi.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJ7000 Klokradio met digitale tuner
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJ7000 Klokradio met digitale tuner
moortje12
02/01/2014
Nederland
Heel mooie klokradio
Zeer mooie klokradio. display is heel makkelijk in te stellen geeft geen hinderlijk licht in de slaapkamer. klok aanduiding in digital en wijzers zeer mooi is dat. radio heeft een goede ontvangst en het geluid is prima. 2x alarm dat is natuurlijk ook handig kan ieder zijn eigen wektijd instellen. dan het Aluminium aan deze klokradio, dat is een blikvanger zeer mooie uitstraling in de kamer. hij heeft ook tijdzone makkelijk in te stellen tijd. makkelijk te bedienen. ik ben heel tevreden over deze klokradio AJ7000/12 mvg m12.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJ7000 Klokradio met digitale tuner
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJ7000 Klokradio met digitale tuner
aimpera
30/12/2013
Italia
Eccellente design, una sveglia che fa la sua figura
Le funzionalità della sveglia ci sono tutte: doppio allarme, snooze, display visibile (sia stile analogico che digitale), sincronizzazione ora, batteria tampone nel caso di black-out ed in più la radio. Per me è un ottimo prodotto che ho scelto soprattutto per i materiali impiegati (alluminio) e per il design che adoro. Ciliegina sulla torta è Philips che su queste cose è una garanzia.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJ7000 Radiosveglia con sintonizzazione digitale
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJ7000 Radiosveglia con sintonizzazione digitale