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Utgått

Klockradio med digital mottagare

AJ7010/12

3.4

| (72) Recensioner

Vakna med ett leende

Philips klockradio är snygg och väcker dig i tid. Den har inbyggd radio och naturljud så att du kan välja att vakna till din favoritljudkälla. Temperatursensorn visar temperaturen inomhus och utomhus när som helst.

Visa alla fördelar

till naturljud

Vakna med ett leende

  • Aluminium

  • Inom-/utomhustemperatur

Temperaturvisning för både inom- och utomhustemperatur

Temperaturvisning för både inom- och utomhustemperatur

Lättillgänglig väderinformation. Philips klockradio ger dig den mest aktuella temperaturen. Dess smarta temperatursensor visar utomhustemperaturen.

Förinställd avslappningsmusik gör att du somnar lugnt

Förinställd avslappningsmusik gör att du somnar lugnt

Slappna av eller somna till rofyllda ljud. Philips klockradio är förinstallerad med ett antal avslappnade musikstycken. Välj mellan t.ex. regnskurar, havsvågor eller spa-musik att njuta av.

Inställningar för veckodagar och veckoslut för anpassning till din livsstil

Inställningar för veckodagar och veckoslut för anpassning till din livsstil

Den här klockradion har designats med dagens moderna livsstil i åtanke. Den har en dubbel larmfunktion, vilket gör att du kan ställa in olika larmtider för veckodagar och helger eller ha olika larminställningar för olika personer. Larminställningarna kan skräddarsys och du kan ha samma inställningar för en hel vecka. Du kan också ställa in larmet på tidig väckning måndag-fredag och på sovmorgon på lördag och söndag. Oavsett vad du väljer gör den här funktionen att du slipper besväret att strula med olika larmtider varje natt.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.4

av 5

72

Recensioner

29/07/2020

France

France

Dommage qu'il n'existe plus !

Pourquoi à chaque fois qu'un produit est bien il ne se fait plus ? double alarme, volume de réveil croissant, luminosité variable avec vrai faible intensité, température intérieure/extérieure... à quel modèle cela correspond-il aujourd'hui ? Je voulais le même pour mes enfants...

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AJ7010 Radio réveil avec tuner numérique

Datum för användning 2018-07-29

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AJ7010 Radio réveil avec tuner numérique

Datum för användning 2018-07-29

31/07/2018

Nederland

Nederland

buitensensor stuk

Mooie wekkerradio werkt goed Maar mijn buitensensor is stuk en nu staat de temeratuur op F wat nu

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AJ7010 Klokradio met digitale tuner

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AJ7010 Klokradio met digitale tuner

27/12/2015

België

België

Un excellent appareil et très désigne

Le son pourrait être un peu plus puissant. Le mode d'emploi est assez complexe (surtout que j'en ai acheté deux pour mon épouse et moi même) et faire prendre à chacun une température extérieure différente n'a pas été simple. Mais une fois qu'il est maîtrisé l'appareil donne les résultats attendus le tout avec en plus un joli désigne

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AJ7010 Radio réveil avec tuner numérique

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AJ7010 Radio réveil avec tuner numérique

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  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
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