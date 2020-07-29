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Utgått
AJ7010/12
Vakna med ett leende
Philips klockradio är snygg och väcker dig i tid. Den har inbyggd radio och naturljud så att du kan välja att vakna till din favoritljudkälla. Temperatursensorn visar temperaturen inomhus och utomhus när som helst.
Aluminium
Inom-/utomhustemperatur
Lättillgänglig väderinformation. Philips klockradio ger dig den mest aktuella temperaturen. Dess smarta temperatursensor visar utomhustemperaturen.
Slappna av eller somna till rofyllda ljud. Philips klockradio är förinstallerad med ett antal avslappnade musikstycken. Välj mellan t.ex. regnskurar, havsvågor eller spa-musik att njuta av.
Den här klockradion har designats med dagens moderna livsstil i åtanke. Den har en dubbel larmfunktion, vilket gör att du kan ställa in olika larmtider för veckodagar och helger eller ha olika larminställningar för olika personer. Larminställningarna kan skräddarsys och du kan ha samma inställningar för en hel vecka. Du kan också ställa in larmet på tidig väckning måndag-fredag och på sovmorgon på lördag och söndag. Oavsett vad du väljer gör den här funktionen att du slipper besväret att strula med olika larmtider varje natt.
3.4
av 5
72
Recensioner
vaneshb
29/07/2020
France
Dommage qu'il n'existe plus !
Pourquoi à chaque fois qu'un produit est bien il ne se fait plus ? double alarme, volume de réveil croissant, luminosité variable avec vrai faible intensité, température intérieure/extérieure... à quel modèle cela correspond-il aujourd'hui ? Je voulais le même pour mes enfants...
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJ7010 Radio réveil avec tuner numérique
Datum för användning 2018-07-29
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJ7010 Radio réveil avec tuner numérique
Datum för användning 2018-07-29
Eddie57
31/07/2018
Nederland
buitensensor stuk
Mooie wekkerradio werkt goed Maar mijn buitensensor is stuk en nu staat de temeratuur op F wat nu
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJ7010 Klokradio met digitale tuner
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJ7010 Klokradio met digitale tuner
danjo23
27/12/2015
België
Un excellent appareil et très désigne
Le son pourrait être un peu plus puissant. Le mode d'emploi est assez complexe (surtout que j'en ai acheté deux pour mon épouse et moi même) et faire prendre à chacun une température extérieure différente n'a pas été simple. Mais une fois qu'il est maîtrisé l'appareil donne les résultats attendus le tout avec en plus un joli désigne
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJ7010 Radio réveil avec tuner numérique
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJ7010 Radio réveil avec tuner numérique