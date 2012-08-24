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Utgått
AJ7030D/12
MP3 Link
Smart utformad, fjäderbelastad dockningsport som passar alla iPod och iPhone, utan specialadaptrar. Dessutom fungerar den även med de flesta slags fodral på – docka bara din iPod eller iPhone som den är. Nu kan du verkligen njuta av musiken utan krångel.
Vid ett strömavbrott kan den här intelligenta klockan fortfarande visa rätt tid och behålla dina inställningar. Det inställda larmet förblir aktivt även när skärmen är avstängd - tack vare ett förinstallerat batteri. När strömmen kommer tillbaka behöver du inte justera klockan eller återställa inställningarna. Otroligt nog ger batteriet tillräckligt med ström för att signalen ska ljuda vid den tid du ställt in för larmet, även om strömförsörjningen har återställts - så att du aldrig vaknar för sent.
3.6
av 5
17
Recensioner
Alessandro65
24/08/2012
Italia
Ottimo prodotto veramente consigliato
Prodotto eccellente suono ben definito con ottimi bassi pur considerando le dimensioni, molto intuitivo l'utilizzo e molto gradevole il design. Consigliatissimo...
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJ7030D Radiosveglia per iPod/iPhone
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJ7030D Radiosveglia per iPod/iPhone
kees40
02/03/2012
Nederland
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJ7030D Klokradio met alarm, voor iPod/iPhone
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJ7030D Klokradio met alarm, voor iPod/iPhone
MenK
29/01/2012
Nederland
De enige bruikbare iPhone wekkerradio
Dit is de 5e(!) iPhone wekker die ik kocht en eindelijk heb ik een product gevonden dat doet wat een wekker moet doen!!! Andere iPhone wekkers hebben een LCD-scherm, dat 's nachts te veel licht geeft en/of wekken op volume 10 (of zo): veel te hard! Die andere exemplaren heb ik daarom allemaal moeten ruilen, maar nu heb ik eindelijk gevonden wat ik zocht. Ik raad hem iedere iPhone eigenaar aan!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJ7030D Klokradio met alarm, voor iPod/iPhone
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJ7030D Klokradio met alarm, voor iPod/iPhone