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  • Vakna till din iPod-/iPhone-musik
  • Vakna till din iPod-/iPhone-musik
  • Vakna till din iPod-/iPhone-musik
  • Vakna till din iPod-/iPhone-musik
  • Vakna till din iPod-/iPhone-musik
  • Vakna till din iPod-/iPhone-musik
  • Vakna till din iPod-/iPhone-musik
  • Vakna till din iPod-/iPhone-musik
  • Vakna till din iPod-/iPhone-musik
  • Vakna till din iPod-/iPhone-musik
  • Vakna till din iPod-/iPhone-musik
  • Vakna till din iPod-/iPhone-musik
  • Vakna till din iPod-/iPhone-musik
  • Vakna till din iPod-/iPhone-musik

Utgått

Klockradio med larm, för iPod/iPhone

AJ7030D/12

3.6
| (17) Recensioner
Vakna till din iPod-/iPhone-musik
Upp och hoppa till favoritlåtar från din iPod/iPhone eller radio med Philips snygga klockradio som lyser upp rummet – och morgnarna! Med den smarta dockningsstationen kan du ladda dina enheter utan att ta bort deras skyddshöljen.
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Vakna till din iPod-/iPhone-musik

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Docka alla iPod/iPhone till och med om den ligger i fodralet

Docka alla iPod/iPhone till och med om den ligger i fodralet

Smart utformad, fjäderbelastad dockningsport som passar alla iPod och iPhone, utan specialadaptrar. Dessutom fungerar den även med de flesta slags fodral på – docka bara din iPod eller iPhone som den är. Nu kan du verkligen njuta av musiken utan krångel.

Vakna till musik eller radio från din iPod/iPhone

Backup för tid och larm så att du vaknar i tid även vid strömavbrott

Vid ett strömavbrott kan den här intelligenta klockan fortfarande visa rätt tid och behålla dina inställningar. Det inställda larmet förblir aktivt även när skärmen är avstängd - tack vare ett förinstallerat batteri. När strömmen kommer tillbaka behöver du inte justera klockan eller återställa inställningarna. Otroligt nog ger batteriet tillräckligt med ström för att signalen ska ljuda vid den tid du ställt in för larmet, även om strömförsörjningen har återställts - så att du aldrig vaknar för sent.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.6

av 5

17

Recensioner

24/08/2012

Italia

Italia

Ottimo prodotto veramente consigliato

Prodotto eccellente suono ben definito con ottimi bassi pur considerando le dimensioni, molto intuitivo l'utilizzo e molto gradevole il design. Consigliatissimo...

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AJ7030D Radiosveglia per iPod/iPhone

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AJ7030D Radiosveglia per iPod/iPhone

02/03/2012

Nederland

Nederland

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AJ7030D Klokradio met alarm, voor iPod/iPhone

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AJ7030D Klokradio met alarm, voor iPod/iPhone

29/01/2012

Nederland

Nederland

De enige bruikbare iPhone wekkerradio

Dit is de 5e(!) iPhone wekker die ik kocht en eindelijk heb ik een product gevonden dat doet wat een wekker moet doen!!! Andere iPhone wekkers hebben een LCD-scherm, dat 's nachts te veel licht geeft en/of wekken op volume 10 (of zo): veel te hard! Die andere exemplaren heb ik daarom allemaal moeten ruilen, maar nu heb ik eindelijk gevonden wat ik zocht. Ik raad hem iedere iPhone eigenaar aan!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AJ7030D Klokradio met alarm, voor iPod/iPhone

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AJ7030D Klokradio met alarm, voor iPod/iPhone

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