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Utgått
AJ7040D/12
Vakna till fantastiskt ljud från din iPod/iPhone
Börja dagen på rätt sätt med favoritmusik från iPod/iPhone. Med inbyggda Bass Reflex-högtalare ger det här smidiga dockningssystemet djup bas och kraftfullt ljud. Om du hellre vill vakna till radion eller en signal med dubbla alarm så går det också bra.
Philips-ljudsystemet har två larmtider. Ställ in en larmtid för att väcka dig och den andra till din partner.
Med Philips allt-i-ett-fjärrkontroll kan du lätt navigera både i Philips-musiksystemet och i din iPod/iPhone bland hundratals låtar med en enkel knapptryckning på fjärrkontrollen. Navigeringen visar information enligt spellista, album, artist, genre eller spår och du får ett snabbt men ändå enkelt sätt att navigera bland hundratals filer. Du kan styra med en hand och får garanterat en unik användarupplevelse.
Smart utformad, fjäderbelastad dockningsport som passar alla iPod och iPhone, utan specialadaptrar. Dessutom fungerar den även med de flesta slags fodral på – docka bara din iPod eller iPhone som den är. Nu kan du verkligen njuta av musiken utan krångel.
3.3
av 5
3
Recensioner
C22DRIC
01/10/2011
België
Echtwaar de allerbeste kook ooit!!!
dat geluid is echt zo goed ik had het niet verwacht van een dock zonder bass!!!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJ7040D Docking station voor iPod/iPhone
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJ7040D Docking station voor iPod/iPhone
sietch
15/07/2012
France
Deçu par le rendu sonore...
Bien que le produit en lui même soi sympa et agréable d'utilisation, je trouve le rendu son pas terrible en comparaison a d'autre station d’accueil de même type que je possède. Son sourd, manque de netteté musical. Ce qui est bien dommage.
Den här recensionen skrevs för AJ7040D docking station for iPod/iPhone
Den här recensionen skrevs för AJ7040D docking station for iPod/iPhone
Vlagdag
22/02/2020
Nederland
Mooi uiterlijk
Jammer van de slechte geluidskwaliteit te veel bas, daardoor is de spraak moeilijk te verstaan.
Fördelar
mooi uiterlijk
Nackdelar
geluid via FM te zware bas
Den här recensionen skrevs för AJ7040D docking station for iPod/iPhone
Datum för användning 2018-02-22
Den här recensionen skrevs för AJ7040D docking station for iPod/iPhone
Datum för användning 2018-02-22