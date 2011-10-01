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Utgått

dockningsstation för iPod/iPhone

AJ7040D/12

3.3

| (3) Recensioner

Vakna till fantastiskt ljud från din iPod/iPhone

Börja dagen på rätt sätt med favoritmusik från iPod/iPhone. Med inbyggda Bass Reflex-högtalare ger det här smidiga dockningssystemet djup bas och kraftfullt ljud. Om du hellre vill vakna till radion eller en signal med dubbla alarm så går det också bra.

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Vakna till fantastiskt ljud från din iPod/iPhone

Dubbla larmtider så att du och din partner kan ställa in väckning på olika tider

Dubbla larmtider så att du och din partner kan ställa in väckning på olika tider

Philips-ljudsystemet har två larmtider. Ställ in en larmtid för att väcka dig och den andra till din partner.

Allt-i-ett-fjärrkontroll för ditt system och din iPod/iPhone

Allt-i-ett-fjärrkontroll för ditt system och din iPod/iPhone

Med Philips allt-i-ett-fjärrkontroll kan du lätt navigera både i Philips-musiksystemet och i din iPod/iPhone bland hundratals låtar med en enkel knapptryckning på fjärrkontrollen. Navigeringen visar information enligt spellista, album, artist, genre eller spår och du får ett snabbt men ändå enkelt sätt att navigera bland hundratals filer. Du kan styra med en hand och får garanterat en unik användarupplevelse.

Docka alla iPod/iPhone till och med om den ligger i fodralet

Docka alla iPod/iPhone till och med om den ligger i fodralet

Smart utformad, fjäderbelastad dockningsport som passar alla iPod och iPhone, utan specialadaptrar. Dessutom fungerar den även med de flesta slags fodral på – docka bara din iPod eller iPhone som den är. Nu kan du verkligen njuta av musiken utan krångel.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.3

av 5

3

Recensioner

4
1

01/10/2011

België

België

Echtwaar de allerbeste kook ooit!!!

dat geluid is echt zo goed ik had het niet verwacht van een dock zonder bass!!!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AJ7040D Docking station voor iPod/iPhone

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AJ7040D Docking station voor iPod/iPhone

15/07/2012

France

France

Deçu par le rendu sonore...

Bien que le produit en lui même soi sympa et agréable d'utilisation, je trouve le rendu son pas terrible en comparaison a d'autre station d’accueil de même type que je possède. Son sourd, manque de netteté musical. Ce qui est bien dommage.

Den här recensionen skrevs för AJ7040D docking station for iPod/iPhone

Den här recensionen skrevs för AJ7040D docking station for iPod/iPhone

22/02/2020

Nederland

Nederland

Mooi uiterlijk

Jammer van de slechte geluidskwaliteit te veel bas, daardoor is de spraak moeilijk te verstaan.

Fördelar

mooi uiterlijk

Nackdelar

geluid via FM te zware bas

Den här recensionen skrevs för AJ7040D docking station for iPod/iPhone

Datum för användning 2018-02-22

Den här recensionen skrevs för AJ7040D docking station for iPod/iPhone

Datum för användning 2018-02-22

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