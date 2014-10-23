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Utgått
AJ7045D/12
Vakna till fantastiskt ljud från din iPod/iPhone
Börja dagen på rätt sätt med favoritmusik från en iPod/iPhone med Lightning-kontakt. Med inbyggda basreflexhögtalare ger det här smidiga dockningsystemet djup, fyllig bas och kraftfullt ljud.
med Lightning-kontakt
för iPod/iPhone
FM, dubbelt larm
20 W
Med en enkel anslutning kan du njuta av all musik från bärbara enheter och datorer. Anslut bara enheten till ljudingången (3,5 mm) AUDIO-IN på din Philips-enhet. Med datorer görs anslutningen oftast från headsetutgången. När anslutningen har upprättats kan du njuta av hela din musiksamling direkt i överlägset bra högtalare. Philips ger dig helt enkelt bättre ljud.
RMS står för Root Mean Square, kvadratroten ur medelvärdet, som är ett vanligt mått för ljudeffekt, eller snarare den elektriska energi som överförs från en förstärkare till en högtalare, och som mäts i watt. Mängden elektrisk energi som levereras till högtalaren och dess känslighet avgör vilken ljudeffekt som genereras. I grund och botten begränsas förstärkare av den elektriska energi de kan förstärka och högtalare av den elektriska energi de kan omvandla till ljudenergi, utan att ljudsignalen förvrängs. Ju högre wattal, desto bättre ljudeffekt från högtalaren.
Starta dagen på rätt sätt genom att vakna mjukt till en gradvis ökande alarmvolym. Vanliga väckarklockor med inställd volym har antingen för lågt ljud för att väcka dig eller så obehagligt högt ljud att du vaknar alltför abrupt. Välj att vakna till din favoritmusik, radiostation eller alarmsignal. Med den behagliga uppvakningsfunktionen ökar volymen gradvis från svag till någorlunda hög för att väcka dig försiktigt.
2.5
av 5
2
Recensioner
chris307mar
23/10/2014
Italia
Facilità di utilizzo e buona riproduzione audio.
Prodotto bello esteticamente, grande il giusto, si sente bene con bassi profondi, telecomando molto piccolo e funzionale, bello il display arancione, mi aspettavo che indicasse il nome delle stazioni radio (RDS). Usato con iPhone 5s IOS 8.1 non accetta il pulsante menu del telecomando per scegliere e navigare tra i brani, posso solo saltare al brano successivo o precedente, riprodurre o fermare le canzoni. Probleama di IOS o di Philips? Comunque consigliato.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJ7045D Docking station per iPod/iPhone
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJ7045D Docking station per iPod/iPhone
oxo90
25/12/2013
France
Un rien qui gâche l'excellence
Je viens de recevoir ce produit correspondant exactement à ce que je cherchais, qualité sonore excellente, design et fonctionnalités adéquates sauf que ... le produit n'est pas utilisable simplement pour un consommateur normal. J'ai un IPhone 5 avec une coque, je suis obligé à chaque fois d'enlever remettre la coque pour poser mon IPhone sur la station d'accueil ce qui est tout simplement pénible et agaçant. L'intitulé du produit disait prendre en compte les coques #de taille raisonnable bien entendu, la mienne est épaisse de moins de 1mn et qui plus est souple# et bien je pose avec la coque ça ne fonctionne pas. Ils ont pas pensé à tester ce point qui gâche tout un produit excellent au possible. Bref je suis déçu.
Den här recensionen skrevs för AJ7045D station d'accueil pour iPod/iPhone
Den här recensionen skrevs för AJ7045D station d'accueil pour iPod/iPhone