ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

Alla serier

  • Produktfoto framifrån
  • Foto av produktdetalj
  • Alternativt produktfoto
  • Primär bild
  • Produktfoto framifrån
  • Foto av produktdetalj
  • Alternativt produktfoto
  • Primär bild

Utgått

dockningsstation för iPod/iPhone

AJ7045D/12

2.5

| (2) Recensioner

Vakna till fantastiskt ljud från din iPod/iPhone

Börja dagen på rätt sätt med favoritmusik från en iPod/iPhone med Lightning-kontakt. Med inbyggda basreflexhögtalare ger det här smidiga dockningsystemet djup, fyllig bas och kraftfullt ljud.

Visa alla fördelar

med den här dockningsstationen

Vakna till fantastiskt ljud från din iPod/iPhone

  • med Lightning-kontakt

  • för iPod/iPhone

  • FM, dubbelt larm

  • 20 W

Ljudingång för enkel bärbar musikuppspelning

Ljudingång för enkel bärbar musikuppspelning

Med en enkel anslutning kan du njuta av all musik från bärbara enheter och datorer. Anslut bara enheten till ljudingången (3,5 mm) AUDIO-IN på din Philips-enhet. Med datorer görs anslutningen oftast från headsetutgången. När anslutningen har upprättats kan du njuta av hela din musiksamling direkt i överlägset bra högtalare. Philips ger dig helt enkelt bättre ljud.

Total uteffekt på 20 W RMS

Total uteffekt på 20 W RMS

RMS står för Root Mean Square, kvadratroten ur medelvärdet, som är ett vanligt mått för ljudeffekt, eller snarare den elektriska energi som överförs från en förstärkare till en högtalare, och som mäts i watt. Mängden elektrisk energi som levereras till högtalaren och dess känslighet avgör vilken ljudeffekt som genereras. I grund och botten begränsas förstärkare av den elektriska energi de kan förstärka och högtalare av den elektriska energi de kan omvandla till ljudenergi, utan att ljudsignalen förvrängs. Ju högre wattal, desto bättre ljudeffekt från högtalaren.

Funktion som ger ett behagligt och skönt uppvaknande

Starta dagen på rätt sätt genom att vakna mjukt till en gradvis ökande alarmvolym. Vanliga väckarklockor med inställd volym har antingen för lågt ljud för att väcka dig eller så obehagligt högt ljud att du vaknar alltför abrupt. Välj att vakna till din favoritmusik, radiostation eller alarmsignal. Med den behagliga uppvakningsfunktionen ökar volymen gradvis från svag till någorlunda hög för att väcka dig försiktigt.

Tekniska specifikationer

Få support för den här produkten

Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips

Recensioner

De här recensionerna hanteras av Bazaarvoice och följer Bazaarvoices autenticitetspolicy, vilken stöds av antibedrägeriteknik och mänsklig analys. Mer information finns på
Kunders åsikter i form av produkt- och stjärnbetyg är användbara för alla kunder. De gör att du kan ta reda på mer om produkten, vilket kan hjälpa dig att fatta ett köpbeslut. Alla kunder som har köpt en produkt online eller i butik kan skicka in en recension

2.5

av 5

2

Recensioner

5
3
2

23/10/2014

Italia

Italia

Facilità di utilizzo e buona riproduzione audio.

Prodotto bello esteticamente, grande il giusto, si sente bene con bassi profondi, telecomando molto piccolo e funzionale, bello il display arancione, mi aspettavo che indicasse il nome delle stazioni radio (RDS). Usato con iPhone 5s IOS 8.1 non accetta il pulsante menu del telecomando per scegliere e navigare tra i brani, posso solo saltare al brano successivo o precedente, riprodurre o fermare le canzoni. Probleama di IOS o di Philips? Comunque consigliato.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AJ7045D Docking station per iPod/iPhone

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AJ7045D Docking station per iPod/iPhone

25/12/2013

France

France

Un rien qui gâche l'excellence

Je viens de recevoir ce produit correspondant exactement à ce que je cherchais, qualité sonore excellente, design et fonctionnalités adéquates sauf que ... le produit n'est pas utilisable simplement pour un consommateur normal. J'ai un IPhone 5 avec une coque, je suis obligé à chaque fois d'enlever remettre la coque pour poser mon IPhone sur la station d'accueil ce qui est tout simplement pénible et agaçant. L'intitulé du produit disait prendre en compte les coques #de taille raisonnable bien entendu, la mienne est épaisse de moins de 1mn et qui plus est souple# et bien je pose avec la coque ça ne fonctionne pas. Ils ont pas pensé à tester ce point qui gâche tout un produit excellent au possible. Bref je suis déçu.

Den här recensionen skrevs för AJ7045D station d'accueil pour iPod/iPhone

Den här recensionen skrevs för AJ7045D station d'accueil pour iPod/iPhone

Anmäl dig till Philips nyhetsbrev för exklusiva erbjudanden

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.

Jag vill ha kampanjutskick (baserat på mina preferenser och vanor) om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer. Jag kan enkelt avsluta min prenumeration när som helst!

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.