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Utgått
AJ7050D/12
Vakna till fantastisk musik
Spela och ladda din iPod/iPhone/iPad via Lightning-kontakten och få ett rikt och klart ljud. Denna stilfulla klockradio har en extra USB-port som låter dig ladda en extra enhet på samma gång och väcker dig i tid
med Lightning-kontakt
för iPod/iPhone/iPad
USB-port för laddning
8 W, FM, två olika larm
Lyssna på din favoritmusik medan du laddar iPod/iPhone/iPad via den nya Lightning-kontakten! Docka den bara direkt på högtalaren för att spela upp utvalda låtar med fantastiskt ljud. Den laddar även enheten medan musiken spelas upp, så du behöver inte oroa dig för att batteriet ska laddas ur.
Det här systemet har total uteffekt på 8 W RMS. RMS står för Root Mean Square (kvadratroten ur medelvärdet), som är ett vanligt mått på ljudeffekt, eller snarare den elektriska energi som överförs från en förstärkare till en högtalare, och som mäts i watt. Mängden elektrisk energi som levereras till högtalaren och dess känslighet avgör vilken ljudeffekt som genereras. Ju högre wattal, desto bättre ljudeffekt från högtalaren.
2.0
av 5
2
Recensioner
PeterGJonesy
30/03/2015
Nederland
Prima wekker, maar geluid bij laag volume stoort heel erg
Ik heb deze wekker nu bijna een jaar. Prima wekker met voldoende mogelijkheden. Alleen als ik 's avonds muziek luister vanaf mijn iPhone, op een laag volume, dan stoort het continue; piepjes, kraakjes, klinkt als een soort van atmosferische storingen. En dat vind ik echt hinderlijk. Ik had hem juist hiervoor ook gekocht; om muziek te kunnen luisteren, met een sleeptimer. Wanneer het volume harder staat hoor je het niet meer en is het geluid wel mooi en vol.
Den här recensionen skrevs för AJ7050D docking station voor iPod/iPhone/iPad
Den här recensionen skrevs för AJ7050D docking station voor iPod/iPhone/iPad
DomBatt
25/03/2016
France
Ne conserve pas l'heure!!!! pour un reveil c'est un comble!!
Perd l'heure une fois par semaine voire par jour. Il est branche et a des piles ... je suis obligé de re initialiser l'heure tres souvent!! (avec un iphone heureusement)
Den här recensionen skrevs för AJ7050D Station d'accueil pour iPod/iPhone/iPad
Den här recensionen skrevs för AJ7050D Station d'accueil pour iPod/iPhone/iPad