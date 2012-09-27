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Utgått
AS141/05
Släpp musiken fri och ladda Android-telefonen
Med det här systemet kan du spela upp musik från din Android-telefon och ladda den, och du kan till och med bli väckt av låtar från telefonen eller radion. Ladda ned den kostnadsfria appen med funktionen Songbird, som du kan använda för fantastisk musikhantering och andra unika funktioner.
för Android
Philips FlexiDock är perfekt för Android-telefoner. Dess unika design passar för dockning av nästan alla Android-telefoner – oavsett om telefonens anslutning sitter nedtill, på sidan eller till och med upptill. Den här oöverträffade flexibiliteten gör dockan till den första i sitt slag, och den fungerar med Android-telefoner från olika tillverkare utan standardposition och -orientering för mikro-USB-uttaget. Dockan är dessutom snillrikt anpassningsbar så att telefonen kan dockas både stående och liggande, vilket gör att du kan placera din Android-telefon mitt för högtalaren.
Med Philips kostnadsfria DockStudio-app får dina dockningshögtalare en mängd unika funktioner. Du kan lyssna på tusentals internetradiokanaler från hela världen, bläddra i din musiksamling, dela det du lyssnar på med vänner via Facebook och dela foton på artisten via Flickr. Med appen får du även musikfunktionen Songbird, så du kan upptäcka, spela upp och synka media sömlöst mellan en dator och Android-enheter. I klockläge kan du ställa in flera personliga musikalarm och få uppdaterade väderleksrapporter. Appen är helt kostnadsfri och kan laddas ned från Google play.
Lyssna på all din favoritmusik via en högtalare som ger fantastiskt ljud. Med den här dockningshögtalaren från Philips kan du spela upp musik från dina Android-enheter via Bluetooth. Du behöver bara ladda ned den kostnadsfria Philips DockStudio-appen så aktiveras och ansluts Bluetooth automatiskt när enheten är dockad. Du kan ta del av kraftfullt och enastående ljud, enklare än någonsin. Nästan ingenting annat låter lika bra.
3.2
av 5
31
Recensioner
Terri27
27/09/2012
United Kingdom
sound is really great!
I bought this item to use with my samsung galaxy s2 and its great, the sound quality is excellent, I can also use it with other bluetooth devices aswel to pay music through. I love it a great buy!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AS141 docking speaker with Bluetooth®
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AS141 docking speaker with Bluetooth®
andydyble
27/09/2012
United Kingdom
sound is really great!
I bought this item to use with my samsung galaxy s2 and its great, the sound quality is excellent, I can also use it with other bluetooth devices aswel to pay music through. I love it a great buy!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AS141 docking speaker with Bluetooth®
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AS141 docking speaker with Bluetooth®
dden51
11/08/2012
United Kingdom
Sound Great
I cannot fault this product except I cannot find how touse the phone in a landscape position. Wanted to listen ti music and dab radio in my small workshop. This fits the bill
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AS141 docking speaker with Bluetooth®
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AS141 docking speaker with Bluetooth®