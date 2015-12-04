Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Utgått
Släpp musiken fri och ladda Android-telefonen
Med den här högtalaren får du suveränt ljud med stil. Docka din Android-telefon för att spela upp och ladda, eller ladda med en andra enhet via USB. Songbird medföljer högtalaren för enkel synkronisering av musik mellan telefonen och datorn.
för Android
Philips FlexiDock är perfekt för Android-telefoner. Dess unika design passar för dockning av nästan alla Android-telefoner – oavsett om telefonens anslutning sitter nedtill, på sidan eller till och med upptill. Den här oöverträffade flexibiliteten gör dockan till den första i sitt slag, och den fungerar med Android-telefoner från olika tillverkare utan standardposition och -orientering för mikro-USB-uttaget. Dockan är dessutom snillrikt anpassningsbar så att telefonen kan dockas både stående och liggande, vilket gör att du kan placera din Android-telefon mitt för högtalaren.
Lyssna på all din favoritmusik via en högtalare som ger fantastiskt ljud. Med den här dockningshögtalaren från Philips kan du spela upp musik från dina Android-enheter via Bluetooth. Du behöver bara ladda ned den kostnadsfria Philips DockStudio-appen så aktiveras och ansluts Bluetooth automatiskt när enheten är dockad. Du kan ta del av kraftfullt och enastående ljud, enklare än någonsin. Nästan ingenting annat låter lika bra.
4.0
av 5
36
Recensioner
89%
rekommenderar den här produkten
as351
04/12/2015
Italia
Da guerrilla
Non lo recensisco con molti fronzoli, sarò schietto. Semplicemente magnifico. In mio possesso da ormai 3 anni ha resistito ad ogni incidente e intemperia mi siano capitati. Cadute, umidità, polvere e "messe in carica" al limite della violenza e mai un graffio, ancora perfetto. Audio eccellente per la fascia che ricopre, forse un po' scarsino ai bassi ma sempre ottima qualità. Complimenti Philips.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AS351 Sistema docking con altoparlanti Bluetooth®
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AS351 Sistema docking con altoparlanti Bluetooth®
Piet1951
19/06/2013
Nederland
mooi product
mooi apparaat met mooi geluid. ik vindt het alleen erg jammer dat er geen afstandbediening bij zit. ik dat op de dockingstation voor de Iphone wel. er dat is erg handig
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AS351 docking-luidspreker met Bluetooth®
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AS351 docking-luidspreker met Bluetooth®
ikke1
19/06/2013
Nederland
mooi product
mooi apparaat met mooi geluid. ik vindt het alleen erg jammer dat er geen afstandbediening bij zit. ik dat op de dockingstation voor de Iphone wel. er dat is erg handig
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AS351 docking-luidspreker met Bluetooth®
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AS351 docking-luidspreker met Bluetooth®