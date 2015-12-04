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Utgått

Dockningshögtalare med Bluetooth

AS351/05

4

| (36) Recensioner | 89% rekommenderar den här produkten

Släpp musiken fri och ladda Android-telefonen

Med den här högtalaren får du suveränt ljud med stil. Docka din Android-telefon för att spela upp och ladda, eller ladda med en andra enhet via USB. Songbird medföljer högtalaren för enkel synkronisering av musik mellan telefonen och datorn.

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Besatt av ljud

Släpp musiken fri och ladda Android-telefonen

  • för Android

Den smart utformade FlexiDock som passar för och laddar Android-telefoner

Den smart utformade FlexiDock som passar för och laddar Android-telefoner

Philips FlexiDock är perfekt för Android-telefoner. Dess unika design passar för dockning av nästan alla Android-telefoner – oavsett om telefonens anslutning sitter nedtill, på sidan eller till och med upptill. Den här oöverträffade flexibiliteten gör dockan till den första i sitt slag, och den fungerar med Android-telefoner från olika tillverkare utan standardposition och -orientering för mikro-USB-uttaget. Dockan är dessutom snillrikt anpassningsbar så att telefonen kan dockas både stående och liggande, vilket gör att du kan placera din Android-telefon mitt för högtalaren.

Musikströmning via Bluetooth från Android-enheter

Musikströmning via Bluetooth från Android-enheter

Lyssna på all din favoritmusik via en högtalare som ger fantastiskt ljud. Med den här dockningshögtalaren från Philips kan du spela upp musik från dina Android-enheter via Bluetooth. Du behöver bara ladda ned den kostnadsfria Philips DockStudio-appen så aktiveras och ansluts Bluetooth automatiskt när enheten är dockad. Du kan ta del av kraftfullt och enastående ljud, enklare än någonsin. Nästan ingenting annat låter lika bra.

Ladda en andra mobil enhet via USB

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.0

av 5

36

Recensioner

89%

rekommenderar den här produkten

2

04/12/2015

Italia

Italia

Da guerrilla

Non lo recensisco con molti fronzoli, sarò schietto. Semplicemente magnifico. In mio possesso da ormai 3 anni ha resistito ad ogni incidente e intemperia mi siano capitati. Cadute, umidità, polvere e "messe in carica" al limite della violenza e mai un graffio, ancora perfetto. Audio eccellente per la fascia che ricopre, forse un po' scarsino ai bassi ma sempre ottima qualità. Complimenti Philips.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AS351 Sistema docking con altoparlanti Bluetooth®

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AS351 Sistema docking con altoparlanti Bluetooth®

19/06/2013

Nederland

Nederland

mooi product

mooi apparaat met mooi geluid. ik vindt het alleen erg jammer dat er geen afstandbediening bij zit. ik dat op de dockingstation voor de Iphone wel. er dat is erg handig

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AS351 docking-luidspreker met Bluetooth®

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AS351 docking-luidspreker met Bluetooth®

19/06/2013

Nederland

Nederland

mooi product

mooi apparaat met mooi geluid. ik vindt het alleen erg jammer dat er geen afstandbediening bij zit. ik dat op de dockingstation voor de Iphone wel. er dat is erg handig

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AS351 docking-luidspreker met Bluetooth®

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AS351 docking-luidspreker met Bluetooth®

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