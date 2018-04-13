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Utgått
AT10/00
Bluetooth®
USB Direct
SD
FM-digitalmottagare
Bluetooth är en teknik för trådlös kommunikation för korta avstånd som är både stabil och energieffektiv. Tekniken ger enkel trådlös anslutning till iPod/iPhone/iPad eller andra Bluetooth-enheter som smarttelefoner, surfplattor och till och med bärbara datorer så att du enkelt kan njuta av din favoritmusik, filmer eller spel trådlöst via högtalaren.
0
3.8
av 5
4
Recensioner
Piepo1962
13/04/2018
Deutschland
Tolles Gerät
Absolute Top Qualität, Einfach zu bedienen, gerade für Kinder ist es Ideal!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AT10 Tragbarer, kabelloser Lautsprecher
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AT10 Tragbarer, kabelloser Lautsprecher
Susisorglos
03/07/2015
Deutschland
Super Mini :-)
Habe dieses Produkt durch Zufall entdeckt und aufgrund der netten Beratung eines Saturn Mitarbeiters dann gekauft. Ich war skeptisch weil man so einem kleinen Lautsprecher nicht viel zutraut. Ich bin sehr positiv überrascht | Klang ist super, die Lautstärke lässt sich auch hoch drehen ohne das es anfängt zu brummen oder zu quietschen. Die reichliche Auswahl an anschlussmoglichkeiten ist super, alles in allem gebe ich hier eine klare Preisempfehlung ab |
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AT10 Tragbarer, kabelloser Lautsprecher
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AT10 Tragbarer, kabelloser Lautsprecher
Didier1217
28/03/2015
Suisse
Petite pratique
Super produit Philips, Simple à utiliser, charger un iPhone ou Samsung et cette radio Philips pas de différence, pas besoin de mettre des piles batterie intégrée. Bluetooth, Sdcards,Usb et évidemment la radio légère et elle a un bon son. Je vous recommande vivement ce produits Philips.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AT10 enceinte portable sans fil
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AT10 enceinte portable sans fil