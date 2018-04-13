ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

Alla serier

  • Lyssna på musik var du än är
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Lyssna på musik var du än är
  • Lyssna på musik var du än är
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Lyssna på musik var du än är

Utgått

trådlös, bärbar högtalare

AT10/00

3.8
| (4) Recensioner
Lyssna på musik var du än är
Lyssna på musik från Philips kompakta bärbara allt-i-ett-högtalare. Välj musikkälla, från trådlös Bluetooth-strömning, FM-radio, ljudingång, USB eller SD-kortet! Ett inbyggt uppladdningsbart batteri betyder musik överallt
Visa alla fördelar

Lyssna på musik var du än är

  • Bluetooth®

  • USB Direct

  • SD

  • FM-digitalmottagare

Trådlös musikströmning via Bluetooth

Trådlös musikströmning via Bluetooth

Bluetooth är en teknik för trådlös kommunikation för korta avstånd som är både stabil och energieffektiv. Tekniken ger enkel trådlös anslutning till iPod/iPhone/iPad eller andra Bluetooth-enheter som smarttelefoner, surfplattor och till och med bärbara datorer så att du enkelt kan njuta av din favoritmusik, filmer eller spel trådlöst via högtalaren.

FM-radio - njut av radion

0

USB Direct- och SD-kortplats för MP3-/WMA-uppspelning

USB Direct- och SD-kortplats för MP3-/WMA-uppspelning

Tekniska specifikationer

Få support för den här produkten

Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips

Recensioner

De här recensionerna hanteras av Bazaarvoice och följer Bazaarvoices autenticitetspolicy, vilken stöds av antibedrägeriteknik och mänsklig analys. Mer information finns på
Kunders åsikter i form av produkt- och stjärnbetyg är användbara för alla kunder. De gör att du kan ta reda på mer om produkten, vilket kan hjälpa dig att fatta ett köpbeslut. Alla kunder som har köpt en produkt online eller i butik kan skicka in en recension

3.8

av 5

4

Recensioner

3
2

13/04/2018

Deutschland

Deutschland

Tolles Gerät

Absolute Top Qualität, Einfach zu bedienen, gerade für Kinder ist es Ideal!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AT10 Tragbarer, kabelloser Lautsprecher

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AT10 Tragbarer, kabelloser Lautsprecher

03/07/2015

Deutschland

Deutschland

Super Mini :-)

Habe dieses Produkt durch Zufall entdeckt und aufgrund der netten Beratung eines Saturn Mitarbeiters dann gekauft. Ich war skeptisch weil man so einem kleinen Lautsprecher nicht viel zutraut. Ich bin sehr positiv überrascht | Klang ist super, die Lautstärke lässt sich auch hoch drehen ohne das es anfängt zu brummen oder zu quietschen. Die reichliche Auswahl an anschlussmoglichkeiten ist super, alles in allem gebe ich hier eine klare Preisempfehlung ab |

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AT10 Tragbarer, kabelloser Lautsprecher

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AT10 Tragbarer, kabelloser Lautsprecher

28/03/2015

Suisse

Suisse

Petite pratique

Super produit Philips, Simple à utiliser, charger un iPhone ou Samsung et cette radio Philips pas de différence, pas besoin de mettre des piles batterie intégrée. Bluetooth, Sdcards,Usb et évidemment la radio légère et elle a un bon son. Je vous recommande vivement ce produits Philips.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AT10 enceinte portable sans fil

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AT10 enceinte portable sans fil

Anmäl dig till Philips nyhetsbrev för exklusiva erbjudanden

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.

Jag vill ta emot marknadsföringskommunikation om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer baserat på mina preferenser och mitt beteende. Jag kan när som helst avsluta prenumerationen.

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.