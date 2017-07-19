ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

  • Skyddar din hud och ger en smidig rakning
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Skyddar din hud och ger en smidig rakning
  • Skyddar din hud och ger en smidig rakning
  • Skyddar din hud och ger en smidig rakning
  • Skyddar din hud och ger en smidig rakning
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Skyddar din hud och ger en smidig rakning
  • Skyddar din hud och ger en smidig rakning
  • Skyddar din hud och ger en smidig rakning

Utgått

AquaTouchrakapparat för våt- och torrakning

AT750/16

4
| (1383) Recensioner | 82% rekommenderar den här produkten
Skyddar din hud och ger en smidig rakning
Nu kan du ta del av en uppfriskande rakning utan att behöva oroa dig för att skada din hud. Med Aquatec-tätningen får du en behaglig torrakning och en uppfriskande våtrakning. Använd Philips AT750/16 för våtrakning med rakgel eller rakskum för extra smidig hud.
Visa alla fördelar

Skyddar din hud och ger en smidig rakning

  • Super Lift&Cut

  • Flexibla rakhuvuden

Optimerad för användning med rakgel eller rakskum för en behagligare känsla

Optimerad för användning med rakgel eller rakskum för en behagligare känsla

Aquatec-tätning för behagligare torrakning och en uppfriskande våtrakning. Optimerad för användning med rakgel eller rakskum för behagligare rakning, även i duschen.

Glider smidigt över ansiktets former

Glider smidigt över ansiktets former

Rundade och skyddande rakhuvuden med låg friktion anpassar sig efter ansiktets former och förhindrar skador på huden.

För en behagligt nära rakning

För en behagligt nära rakning

Systemet med dubbla blad i den elektriska Philips-rakapparaten ger en behagligt nära rakning, eftersom skäggstråna lyfts upp innan de skärs av.

Tekniska specifikationer

Få support för den här produkten

Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips

Hitta en reservdel eller ett tillbehör

Gå till reservdelar och tillbehör

Reservdelar och tillbehör

Recensioner

De här recensionerna hanteras av Bazaarvoice och följer Bazaarvoices autenticitetspolicy, vilken stöds av antibedrägeriteknik och mänsklig analys. Mer information finns på
Kunders åsikter i form av produkt- och stjärnbetyg är användbara för alla kunder. De gör att du kan ta reda på mer om produkten, vilket kan hjälpa dig att fatta ett köpbeslut. Alla kunder som har köpt en produkt online eller i butik kan skicka in en recension

4.0

av 5

1383

Recensioner

82%

rekommenderar den här produkten

19/07/2017

Sverige

Sverige

Har nu haft min AT750 över 7 år

Jag är super nöjd med min AT750 i dag har jag bytt SHAVINGHEADS. Så nu är det bara att köra utan problem i 2år igen. Har du aldrig testat en Philips rakapparat så är det dax! Du kommer att bli Super nöjd. Själv har jag provat andra fabrikat men ingen kommer i närheten av Philips.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AquaTouch AT750/16 Wet and dry electric shaver

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AquaTouch AT750/16 Wet and dry electric shaver

14/12/2023

Danmark

Danmark

great electric razor

Great electric razor for the money. no probles at all, easy to use only needed a display for battery time to be perfect

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AquaTouch AT890/20 Wet and dry electric shaver

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AquaTouch AT890/20 Wet and dry electric shaver

14/12/2023

United Kingdom

United Kingdom

Aquatec 1990 wet and dry shaver

This 1990s shaver is still going strong no blades replaced and battery has never died on me

Fördelar

Lasts forever

Nackdelar

None

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AquaTouch AT890/20 Wet and dry electric shaver

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AquaTouch AT890/20 Wet and dry electric shaver

Anmäl dig till Philips nyhetsbrev för exklusiva erbjudanden

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.

Jag vill ta emot marknadsföringskommunikation om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer baserat på mina preferenser och mitt beteende. Jag kan när som helst avsluta prenumerationen.

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.