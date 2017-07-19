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Utgått
Super Lift&Cut
Flexibla rakhuvuden
Aquatec-tätning för behagligare torrakning och en uppfriskande våtrakning. Optimerad för användning med rakgel eller rakskum för behagligare rakning, även i duschen.
Rundade och skyddande rakhuvuden med låg friktion anpassar sig efter ansiktets former och förhindrar skador på huden.
Systemet med dubbla blad i den elektriska Philips-rakapparaten ger en behagligt nära rakning, eftersom skäggstråna lyfts upp innan de skärs av.
4.0
av 5
1383
Recensioner
82%
rekommenderar den här produkten
jo87eg
19/07/2017
Sverige
Har nu haft min AT750 över 7 år
Jag är super nöjd med min AT750 i dag har jag bytt SHAVINGHEADS. Så nu är det bara att köra utan problem i 2år igen. Har du aldrig testat en Philips rakapparat så är det dax! Du kommer att bli Super nöjd. Själv har jag provat andra fabrikat men ingen kommer i närheten av Philips.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AquaTouch AT750/16 Wet and dry electric shaver
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AquaTouch AT750/16 Wet and dry electric shaver
Fragman
14/12/2023
Danmark
great electric razor
Great electric razor for the money. no probles at all, easy to use only needed a display for battery time to be perfect
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AquaTouch AT890/20 Wet and dry electric shaver
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AquaTouch AT890/20 Wet and dry electric shaver
Wicket
14/12/2023
United Kingdom
Aquatec 1990 wet and dry shaver
This 1990s shaver is still going strong no blades replaced and battery has never died on me
Fördelar
Lasts forever
Nackdelar
None
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AquaTouch AT890/20 Wet and dry electric shaver
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AquaTouch AT890/20 Wet and dry electric shaver