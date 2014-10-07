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Utgått
AW1000/10
All din musik med Hi-Fi-ljud. Trådlöst.
Med anslutning till Hi-Fi-systemet kan Philips Fidelio trådlösa Hi-Fi-länk spela upp hela musiksamlingen i molnet samt webbradiokanaler i ditt vardagsrum. Använd en bärbar Android- eller Apple-enhet för att läsa, och spela upp.
Gör HiFi-systemet trådlöst
Digital utgång och analog utgång/ingång
Genom att registrera dig för en musiktjänst på internet kan du få tillgång till ett brett utbud av musik, även från nya artister. Du kan lyssna på musik när som helst och överallt där det finns internetanslutning. Med Philips trådlös Hi-Fi behöver du inte ens starta datorn för att använda musiktjänster på nätet.
Enkel installation för ultimat bekvämlighet. Förenklad installation – Plug & Play-produkt
3.3
av 5
53
Recensioner
Tomiosna
07/10/2014
Deutschland
Innovatives Produkt, dass sogar mit in den Urlaub kommt
Eigentlich sollte der AW1000 nur meinen Yamaha-Verstärker und das 5.1 System Internetradio tauglich machen, aber als ich gelesen habe, dass in unserer Ferienvilla auch WLAN eine Anlage ist, habe ich den Hifi-Link mit genommen. Die Installation und das Steuern über die Smartphone App funktionierte auch im Ausland hervorragend. Einziger Makel ist aus meiner Sicht, dass die Tablett App auf meinem Medion Tablett nicht funktioniert. Irgendwas blockiert eine korrekte Anzeige der Anwendungen.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AW1000 Kabelloser HiFi-Link A1
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AW1000 Kabelloser HiFi-Link A1
rob53
03/05/2014
Nederland
werkt uitstekend
via netwerk kabel en audio kabel naar mijn versterker. werkt prima en een uitstekend geluid. deezer werkt ook prima geen spijt van erg makkelijk instaleren.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AW1000 A1 draadloze HiFi-link
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AW1000 A1 draadloze HiFi-link
henkjandeb
19/04/2014
Nederland
doet wat ie moet doen
Prima apparaat doet wat ie moet doen. Geen problemen gehad
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AW1000 A1 draadloze HiFi-link
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AW1000 A1 draadloze HiFi-link
Napster är bara tillgängligt i Tyskland och Storbritannien.