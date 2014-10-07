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Utgått

A1 trådlös Hi-Fi-länk

AW1000/10

3.3

| (53) Recensioner

All din musik med Hi-Fi-ljud. Trådlöst.

Med anslutning till Hi-Fi-systemet kan Philips Fidelio trådlösa Hi-Fi-länk spela upp hela musiksamlingen i molnet samt webbradiokanaler i ditt vardagsrum. Använd en bärbar Android- eller Apple-enhet för att läsa, och spela upp.

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Besatt av ljud

All din musik med Hi-Fi-ljud. Trådlöst.

  • Gör HiFi-systemet trådlöst

  • Digital utgång och analog utgång/ingång

Ta del av det enorma utbudet av musiktjänster på internet

Ta del av det enorma utbudet av musiktjänster på internet

Genom att registrera dig för en musiktjänst på internet kan du få tillgång till ett brett utbud av musik, även från nya artister. Du kan lyssna på musik när som helst och överallt där det finns internetanslutning. Med Philips trådlös Hi-Fi behöver du inte ens starta datorn för att använda musiktjänster på nätet.

Ultimat bekvämlighet genom enkel installation

Ultimat bekvämlighet genom enkel installation

Enkel installation för ultimat bekvämlighet. Förenklad installation – Plug & Play-produkt

Stöd för musikströmning via UPnP

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.3

av 5

53

Recensioner

07/10/2014

Deutschland

Deutschland

Innovatives Produkt, dass sogar mit in den Urlaub kommt

Eigentlich sollte der AW1000 nur meinen Yamaha-Verstärker und das 5.1 System Internetradio tauglich machen, aber als ich gelesen habe, dass in unserer Ferienvilla auch WLAN eine Anlage ist, habe ich den Hifi-Link mit genommen. Die Installation und das Steuern über die Smartphone App funktionierte auch im Ausland hervorragend. Einziger Makel ist aus meiner Sicht, dass die Tablett App auf meinem Medion Tablett nicht funktioniert. Irgendwas blockiert eine korrekte Anzeige der Anwendungen.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AW1000 Kabelloser HiFi-Link A1

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AW1000 Kabelloser HiFi-Link A1

03/05/2014

Nederland

Nederland

werkt uitstekend

via netwerk kabel en audio kabel naar mijn versterker. werkt prima en een uitstekend geluid. deezer werkt ook prima geen spijt van erg makkelijk instaleren.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AW1000 A1 draadloze HiFi-link

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AW1000 A1 draadloze HiFi-link

19/04/2014

Nederland

Nederland

doet wat ie moet doen

Prima apparaat doet wat ie moet doen. Geen problemen gehad

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AW1000 A1 draadloze HiFi-link

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AW1000 A1 draadloze HiFi-link

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  1. Napster är bara tillgängligt i Tyskland och Storbritannien.