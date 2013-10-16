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Utgått

Philips FidelioA2 trådlös Hi-Fi-mottagare

AW2000/10

2.5

| (37) Recensioner

All din musik med Hi-Fi-ljud. Trådlöst.

Med 100 W ljudförstärkning levererar Philips Fidelio trådlösa Hi-Fi-mottagare Hi-Fi-musik till dina högtalare. Du kan nu använda din bärbara Android- eller Apple-enhet för att bläddra och spela upp.

Visa alla fördelar

Besatt av ljud

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  • Gör HiFi-systemet trådlöst

  • Inbyggd förstärkare på 160 W

  • Digital och analog in., subwoofer-ut.

Inbyggd förstärkare garanterar bästa ljudkvalitet

Förstärkaren har byggts in i subwooferenheten med en intern anslutningskrets så att inga extra sladdar mellan subwoofern och förstärkaren behövs. Enhetens akustik har också ställts in för att ge dramatisk ljud. Basen är djup och styv medan förstärkaren matchar perfekt för att ge den perfekta effektnivån.

Förinställningar med enkel åtkomst

Line-in-anslutning

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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2.5

av 5

37

Recensioner

16/10/2013

France

France

Une renaissance

J'avais écrit en son temps une mauvaise appréciation du A2 (sur plusieurs sites) qui comme les autres ampli ou enceintes sans fil de la gamme souffrait de problèmes divers et agaçants (performance, bugs, mauvaise application sur Android ou IOS). Ces problèmes étaient tellement nombreux et agaçants que j'avais même arrêté d'utiliser mon ampli. Mais c'était avant... Je viens de telecharger la toute nouvelle appli AirStudio+ et le nouveau firmware et.... WOW, incroyable, étonnant, fantastique. Moi qui n'avait plus d'espoir.. Bravo, quel changement ! Je trouve A2 rapide et son Appli AirStudio+ vraiment superbe (simplifiée, rapide, stable). Bref, bravo.

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Den här recensionen skrevs för AW2000 Récepteur hi-fi sans fil A2

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09/01/2013

Deutschland

Deutschland

Guter Receiver für tollen Sound

Heute möchte ich den Receiver "Fidelio A2 Wireless HiFi" aus dem Hause Philips vorstellen. Ich freue mich sehr, dass wir unseren Haushalt um diesen Verstärker bereichern konnten, da wir täglich sehr viel Musik und Hörspiele über den PC, CD und auch noch von Kassetten und Schallplatten hören. Beim Auspacken überzeugt der Fidelio A2 schon mal durch ein zwar schlichtes, aber trotzdem hübsches Design. Die Maße sind 25 cm x 22 cm x 5 cm bei einem Gewicht von 1,3 kg und somit ist das Gerät wirklich sehr schön kompakt. Das Installieren des Receivers klappte sehr schnell und reibungslos. Ebenso ist auch die Bedienung sehr einfach und unproblematisch. Wie schon vom Hersteller beschrieben, ist dieses Gerät perfekt geeignet für die Kabellose Übertragung, so dass wir diesen Receiver nun vorrangig dafür nutzen um Sachen von von unserem Tablet-PC zu hören. Ein echtes Highlight ist die „AirStudio App“, mit dem man Zugriff auf – ungelogen -tausende Internet-Radiosender hat (angeblich sogar mehr als 30.000 Sender aber diese habe ich noch nicht alle angehört ;-)! Ich höre auf der Arbeit und privat sehr viel Radio, aber bisher haben mir völlig die paar Sender gereicht, die man ganz normal empfangen kann aber diese tolle Auswahl möchte ich nun nicht mehr missen. Über diese App kann man die Wiedergabe und Lautstärke von jedem Gerät, das im WiFi-Netz ist, in der kompletten Wohnung steuern. Was natürlich auch ein wichtiges Beurteilungskriterium ist, ist der Sound, den ich hier sehr gut finde: Durch die 100 W Verstärkerleistung wird der Klang sehr gut wiedergegeben. Leider gibt es aber auch Kritikpunkte, die Philips ja eventuell bei zukünftigen Geräten vermeiden kann: Nach dem Einschalten ist die Standardlautstärke des Receivers leider von Haus aus sehr laut voreingestellt und die Lautstärkeregelung über das Stellrad am Receiver ist recht zeitverzögert – für empfindliche Ohren oder schreckhafte Haustier nicht so schön. Für meine Bedürfnisse ist die Qualität für den Preis wirklich sehr gut und so würde ich alles in allem verdient 4,5 Sterne vergeben.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

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17/08/2017

Nederland

Nederland

Functies vallen af door gebrek aan ondersteuning

Recent is Spotify afgevallen. Daarvoor al de mogelijkheid om vanuit bestanden te streamen.

Den här recensionen skrevs för AW2000 A2 draadloze HiFi-ontvanger

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