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Utgått
AW9000/10
All din musik med Hi-Fi-ljud. Trådlöst.
Få all din musik trådlöst, i Hi-Fi med Philips Fidelio trådlösa Hi-Fi-högtalare. Strömma enkelt med 6 Hi-Fi-element för ett kraftfullt ljud och optimal stereobild.
Stereoljud i Hi-Fi
100 W, 6 Hi-Fi-element
Digital och analog ingång
Med digitala och analoga ljudingångar får du mängder av alternativ utöver trådlös strömning. Anslut en TV, Blu-ray-spelare, spelkonsol eller annan mediespelare och njut av musik i Hi-Fi från Philips-högtalarna
Vem som helst kan installera Fidelio trådlösa Hi-Fi-högtalare på bara 5 minuter. Vi vill att du ska kunna börja använda Fidelio-högtalarna så fort som möjligt, och därför har vi sett till att du kan installera dem i några få, enkla steg. Fidelios system hjälper dig på ett tydligt och enkelt sätt.
Högtalaren har särskilt vinklade Hi-Fi-element i proffsklass som är utformade för att ge så rikt och kraftfullt ljud som möjligt. Elementen är placerade för att ge enastående, dynamiskt ljud i hela rummet. Tack vare den unika designen passar högtalarna dessutom in snyggt i ditt hem.
3.0
av 5
90
Recensioner
Harleyplace
06/01/2013
United Kingdom
Sounds great
Fills A big room, sounds as good any I have heard.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AW9000 A9 wireless Hi-Fi speakers
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AW9000 A9 wireless Hi-Fi speakers
yobu
12/02/2021
Deutschland
Klassiker mit gutem Klang*
Das Sternchen steht für die Verwendung eines Equalizers, denn ohne ist eine Resonanz bei 160 Hz zu verzeichnen (die übrigens manchen Philips Produkten zu eigen zu sein schein, inkl. der DS6600 z.B.) die nur für Ignoranten tolerabel ist und den Klang vermatscht. Zieht man diese Resonanz resolut heraus (-18 dB bei ca. 160 Hz) ergibt sich ein sehr ausgeglichenes Klangbild das tatsächlich auf der Höhe eines guten Monitorlautsprechers liegt und auch die Grenzfrequenz von 50 Hz liegt deutlich besser als in den Prospektangaben zu finden ist. Selbst ein Philippe Jaroussky klingt über die korrigierten 9000er natürlich und klar, Basedrums kommen trocken und präzise. Auch hier wieder* Das Abstrahlverhalten weist trotz, manche werden sagen gerade, wegen der angewinkelten Anordnung der Treiber eine losgelöste Wiedergabe auf, die auch im Nahbereich gut funktioniert (aktive Box rechts, Innentreiber oben). Die WLan-Connectivität habe ich erst gar nicht ausprobiert, analoge Eingänge sei Dank. Fast 10 Jahre nach dem Erscheinen sind die AW9000 schon fast ein Klassiker in schnelllebigen Zeiten, welche mit einfachen Mitteln auf gute Akustik getrimmt werden können. Auch die Haltbarkeit scheint gegeben. Ich bin froh ein perfektes Paar erwischt zu haben, es sind ja noch genügend im Umlauf :)
Fördelar
Kann sehr gut klingen
Nackdelar
Bekannte App Defizite
Den här recensionen skrevs för AW9000 Kabellose HiFi-Lautsprecher A9
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Hank123
04/03/2017
Deutschland
Super klang,
Sehr guter Klangh App übersichtlich gute konnektivität würde ich wieder kaufen
Ja. jag rekommenderar den här produkten
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