Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
45 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
45 dagars ångerrätt
Utgått
Lyssna på musik var du än är
Praktisk och kompakt design, njut av musik från olika källor som USB Direct, MP3-CD och radio.
USB
Anslut dina egna hörlurar och få en mer personlig ljudupplevelse när det passar dig bäst. Anslut hörlurarna till spelaren, så kan du lyssna på din favoritmusik med fantastiskt ljud utan att störa andra.
I USB Direct-läget kan du enkelt ansluta USB-enheter till USB-porten på din Philips-enhet och spela upp digital musik direkt från Philips-enheten.
Med den programmerbara CD-uppspelningsfunktionen kan du lyssna på dina favoritspår i den ordning du vill.
Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips
4.5
av 5
2
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
Gazou
12/05/2011
France
Excellent pour leprix
Bon produit. Simple à utiliser. Bonne qualité audio. Le top, la lecture des WMA à partir des CDs et du port USB, on peut avec se produit se libérer le l'emprise omni présente du MP3 et de sa qualité somme toute médiocre.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AZ1048 CD Soundmachine
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AZ1048 CD Soundmachine
WillyWoncka
17/01/2012
France
Bon produit
Poste radio d'appoint bien pratique. Rien à redire. La lecture mp3 très appréciée.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AZ1048 CD Soundmachine
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AZ1048 CD Soundmachine