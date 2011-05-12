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Utgått

CD Soundmachine

AZ1048/12

4.5

| (2) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten

Lyssna på musik var du än är

Praktisk och kompakt design, njut av musik från olika källor som USB Direct, MP3-CD och radio.

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Lyssna på musik var du än är

  • USB

Uttag för stereohörlurar

Uttag för stereohörlurar

Anslut dina egna hörlurar och få en mer personlig ljudupplevelse när det passar dig bäst. Anslut hörlurarna till spelaren, så kan du lyssna på din favoritmusik med fantastiskt ljud utan att störa andra.

USB Direct för MP3-/WMA-musikuppspelning

USB Direct för MP3-/WMA-musikuppspelning

I USB Direct-läget kan du enkelt ansluta USB-enheter till USB-porten på din Philips-enhet och spela upp digital musik direkt från Philips-enheten.

Programmerbar för 20 CD-spår

Med den programmerbara CD-uppspelningsfunktionen kan du lyssna på dina favoritspår i den ordning du vill.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.5

av 5

2

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

3
2
1

12/05/2011

France

France

Excellent pour leprix

Bon produit. Simple à utiliser. Bonne qualité audio. Le top, la lecture des WMA à partir des CDs et du port USB, on peut avec se produit se libérer le l'emprise omni présente du MP3 et de sa qualité somme toute médiocre.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AZ1048 CD Soundmachine

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AZ1048 CD Soundmachine

17/01/2012

France

France

Bon produit

Poste radio d'appoint bien pratique. Rien à redire. La lecture mp3 très appréciée.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AZ1048 CD Soundmachine

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AZ1048 CD Soundmachine

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