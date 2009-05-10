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Utgått
AZ1627/12
Lyssna på musik var du än är
Vill du lyssna på musik som är lagrad på en bärbar musikspelare utan att använda hörlurar? Anslut USB Direct-uttaget till Philips CD Soundmachine och lyssna på din digitala favoritmusik genom de kraftfulla högtalarna – när som helst, var som helst.
USB
FM/MW (AM)-stereomottagare
Med funktionen "blandad/upprepad uppspelning" tråkar du inte ut dig med att lyssna på musiken i samma ordning hela tiden. När du har överfört favoritlåtarna till spelaren behöver du bara välja ett av lägena "blandad", "programmerad" eller "upprepad" för att låtarna ska spelas i olika ordning. Njut av olika musikupplevelser varje gång du sätter igång spelaren.
I USB Direct-läget kan du enkelt ansluta USB-enheter till USB-porten på din Philips-enhet och spela upp digital musik direkt från Philips-enheten.
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