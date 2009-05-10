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Utgått

CD Soundmachine

AZ1627/12

Lyssna på musik var du än är

Vill du lyssna på musik som är lagrad på en bärbar musikspelare utan att använda hörlurar? Anslut USB Direct-uttaget till Philips CD Soundmachine och lyssna på din digitala favoritmusik genom de kraftfulla högtalarna – när som helst, var som helst.

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Lyssna på musik var du än är

  • USB

FM/MW-mottagare för radiounderhållning

FM/MW-mottagare för radiounderhållning

FM/MW (AM)-stereomottagare

Blandad/upprepad uppspelning av CD för personlig musikunderhållning

Blandad/upprepad uppspelning av CD för personlig musikunderhållning

Med funktionen "blandad/upprepad uppspelning" tråkar du inte ut dig med att lyssna på musiken i samma ordning hela tiden. När du har överfört favoritlåtarna till spelaren behöver du bara välja ett av lägena "blandad", "programmerad" eller "upprepad" för att låtarna ska spelas i olika ordning. Njut av olika musikupplevelser varje gång du sätter igång spelaren.

USB Direct för MP3-/WMA-musikuppspelning

USB Direct för MP3-/WMA-musikuppspelning

I USB Direct-läget kan du enkelt ansluta USB-enheter till USB-porten på din Philips-enhet och spela upp digital musik direkt från Philips-enheten.

Tekniska specifikationer

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  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
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