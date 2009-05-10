Blandad/upprepad uppspelning av CD för personlig musikunderhållning

Med funktionen "blandad/upprepad uppspelning" tråkar du inte ut dig med att lyssna på musiken i samma ordning hela tiden. När du har överfört favoritlåtarna till spelaren behöver du bara välja ett av lägena "blandad", "programmerad" eller "upprepad" för att låtarna ska spelas i olika ordning. Njut av olika musikupplevelser varje gång du sätter igång spelaren.