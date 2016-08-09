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Utgått

CD Soundmachine

AZ1834/12

3.8

| (22) Recensioner | 86% rekommenderar den här produkten

Lyssna på musik var du än är

Med den snygga och bärbara AZ1834 kan du lyssna på din favorit-MP3-/WMA-musik som är lagrad på din bärbara ljudspelare utan att använda hörlurar.

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Lyssna på musik var du än är

  • USB

Fullregisterhögtalare för uppslukande och dynamiskt ljud

Fullregisterhögtalare för uppslukande och dynamiskt ljud

De kompakta stereohögtalarna ger ett komplett ljud av hög kvalitet, vilket ger dig friheten att lyssna på musik när som helst och var som helst, med inbyggda stereohögtalare som ger dig möjlighet att njuta av musik.

Line-in-anslutning för bärbar musikuppspelning

Med hjälp av MP3-linjeingången kan du spela upp MP3-innehåll via din ljudanläggning. Anslut bara din bärbara MP3-spelare till ljudanläggningen via den inbyggda linjeingången så kan du njuta av en suverän ljudkvalitet på din favoritmusik från din bärbara MP3-spelare.

USB Direct för MP3-/WMA-musikuppspelning

USB Direct för MP3-/WMA-musikuppspelning

I USB Direct-läget kan du enkelt ansluta USB-enheter till USB-porten på din Philips-enhet och spela upp digital musik direkt från Philips-enheten.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.8

av 5

22

Recensioner

86%

rekommenderar den här produkten

1

09/08/2016

Italia

Italia

Buona qualità del suono, robusto e durevole.

Possiedo già da diversi anni questo apparecchio e ne sono soddisfattissimo.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AZ1834 Stereo CD

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AZ1834 Stereo CD

15/07/2012

France

France

produit fiable et performant

c'est un produit fiable ,cd radio et cle usb,tout ce qu'il faut pour le quotidien avec un son trés bon.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AZ1834 Lecteur de CD

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AZ1834 Lecteur de CD

21/05/2012

Nederland

Nederland

Dit product voldoet uitstekend

We hebben deze radio/cd speler gekocht voor gebruik op vakantie. Zowel de radio als de cd speler brengen het beoogde resultaat

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AZ1834 CD-soundmachine

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AZ1834 CD-soundmachine

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