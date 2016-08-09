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Utgått
Lyssna på musik var du än är
Med den snygga och bärbara AZ1834 kan du lyssna på din favorit-MP3-/WMA-musik som är lagrad på din bärbara ljudspelare utan att använda hörlurar.
USB
De kompakta stereohögtalarna ger ett komplett ljud av hög kvalitet, vilket ger dig friheten att lyssna på musik när som helst och var som helst, med inbyggda stereohögtalare som ger dig möjlighet att njuta av musik.
Med hjälp av MP3-linjeingången kan du spela upp MP3-innehåll via din ljudanläggning. Anslut bara din bärbara MP3-spelare till ljudanläggningen via den inbyggda linjeingången så kan du njuta av en suverän ljudkvalitet på din favoritmusik från din bärbara MP3-spelare.
I USB Direct-läget kan du enkelt ansluta USB-enheter till USB-porten på din Philips-enhet och spela upp digital musik direkt från Philips-enheten.
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3.8
av 5
22
Recensioner
86%
rekommenderar den här produkten
Michele1985
09/08/2016
Italia
Buona qualità del suono, robusto e durevole.
Possiedo già da diversi anni questo apparecchio e ne sono soddisfattissimo.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AZ1834 Stereo CD
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AZ1834 Stereo CD
justine62
15/07/2012
France
produit fiable et performant
c'est un produit fiable ,cd radio et cle usb,tout ce qu'il faut pour le quotidien avec un son trés bon.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AZ1834 Lecteur de CD
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AZ1834 Lecteur de CD
Gijs56
21/05/2012
Nederland
Dit product voldoet uitstekend
We hebben deze radio/cd speler gekocht voor gebruik op vakantie. Zowel de radio als de cd speler brengen het beoogde resultaat
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AZ1834 CD-soundmachine
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AZ1834 CD-soundmachine