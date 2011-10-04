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Utgått

CD Soundmachine

AZ1850/12

4.2

| (5) Recensioner

Bra bärbart ljud

Philips CD Soundmachine befriar din favoritmusik från din bärbara musikspelare så att du kan njuta av den med kraftfullt ljud – när som helst, var som helst.

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Bra bärbart ljud

  • USB

  • Digitalmottagare

Praktisk fjärrkontroll för extra bekvämlighet

Praktisk fjärrkontroll för extra bekvämlighet

Med en praktisk fjärrkontroll bekvämt i handen behöver du bara luta dig tillbaka.

Lyssna på MP3/WMA-CD, CD och CD-RW

Lyssna på MP3/WMA-CD, CD och CD-RW

Med ljudkomprimeringsteknik kan digitala musikfiler reduceras upp till 10 gånger i storlek utan att ljudkvaliteten radikalt försämras. MP3 och WMA är två av komprimeringsformaten med vilka du kan uppleva en hel värld av digital musik på din Philips-spelare. Ladda ned MP3- eller WMA-låtar på musikwebbplatser på internet eller skapa dina egna MP3- eller WMA-musikfiler genom att rippa dina CD-skivor och överföra dem till spelaren.

DBB (Dynamic Bass Boost) för djupare och bättre ljud

DBB (Dynamic Bass Boost) för djupare och bättre ljud

Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du musikupplevelsen med en knapptryckning och tydliggör basen i alla volyminställningar – från lågt till högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta förlorade vid låga volymer. För att motverka detta kan du ställa in DBB så att basen förstärks och du kan njuta av ett rikt ljud även när du skruvar ned volymen.

Tekniska specifikationer

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4.2

av 5

5

Recensioner

2
1

04/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Excellent product

I have recently baught a cd player as a replacement for my old Philips AZ1570 cd player which I have had for ten years, but it has now come to the end of its life. The sound quality from my new player Philips AZ1850 boombox and the one I owned before are both excellent and powerful. The four speakers let you hear evrey little sound which you can miss on a player with no bass and surround sound. Since I was inpressed by the life span and performance of my old player I decided to buy another philips player and hopefully get some years and enjoyment from it. I like the usb port feature on my new player because I can use my player as an mp3 docking station.

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Den här recensionen skrevs för AZ1850 CD Soundmachine

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AZ1850 CD Soundmachine

21/12/2011

Nederland

Nederland

Mooi product

Ziet er goed uit, doet wat het moet doen. Mijn kinderen zijn er helemaal trots op. Zeker ook met de mp3 faciliteit en de afstandsbediening!

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Den här recensionen skrevs för AZ1850 CD-soundmachine

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AZ1850 CD-soundmachine

16/10/2011

France

France

Très bon produit, très complet, avev un son très agréable

Cet appareil permet d'écouter des cD, des CD mp3, des mp3 sur support USB., en plus de la radio. Nous n'avons pas essayé la lecture des wma, ni l'entrée "mp3 link" La télécommande est très pratique. Le design est de qualité. La fonction de veille programmée permet de s'endormir en écoutant.

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Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AZ1850 CD Soundmachine

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