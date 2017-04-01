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Utgått
AZ1890T/12
Basreflexhögtalare ger en djup bas från kompakta högtalarlådor. De skiljer sig från vanliga högtalarlådor genom att en baskanal är akustiskt förbunden med woofern för att få en lågfrekvent uteffekt från systemet. Resultatet blir en djupare kontrollerad bas och mindre distorsion. Det fungerar genom att luftmassan i baskanalen fås att vibrera som i en konventionell woofer för att på så sätt skapa resonansen. Tillsammans med gensvaret från woofern skapas lågfrekventa ljud och du kan uppleva nya djupa basljud.
Med en enkel anslutning kan du njuta av all musik från bärbara enheter och datorer. Anslut bara enheten till ljudingången (3,5 mm) AUDIO-IN på din Philips-enhet. Med datorer görs anslutningen oftast från headsetutgången. När anslutningen har upprättats kan du njuta av hela din musiksamling direkt i överlägset bra högtalare. Philips ger dig helt enkelt bättre ljud.
MP3 står för "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3") och är en revolutionerande komprimeringsteknik där digitala musikfiler kan göras upp till 10 gånger mindre utan att ljudkvaliteten försämras i någon större utsträckning. MP3 är ett vanligt ljudkomprimeringsformat på Internet för snabb och enkel överföring av ljudfiler.
3.7
av 5
12
Recensioner
odhvelez
01/04/2017
España
Muy bueno
Sólo la pantalla de consulta no es tan accesible por lo demás muy buen producto.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AZ1890T CD Soundmachine
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AZ1890T CD Soundmachine
familia
17/03/2017
España
buena presentar el tipo
Si lo posee muy bien su distribución para el relajamiento probado o libre
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AZ1890T CD Soundmachine
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AZ1890T CD Soundmachine
Badger70
13/02/2017
Nederland
Subliem geluid
Mooi design soundmachine met subliem geluid waar Philips naar mijn mening best wat meer reclame voor zou mogen maken. Twee kleine minpuntjes : - Bij het inschakelen staat het volume standaard op 10 !!?? (toestel onthoud laatste volume stand niet) - Telescoop antenne is niet echt stevig te noemen
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AZ1890T CD-soundmachine
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AZ1890T CD-soundmachine