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Utgått

AZ1890T/12

3.7

| (12) Recensioner

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Basreflexhögtalarsystem som ger ett djupt och kraftfullt ljud

Basreflexhögtalarsystem som ger ett djupt och kraftfullt ljud

Basreflexhögtalare ger en djup bas från kompakta högtalarlådor. De skiljer sig från vanliga högtalarlådor genom att en baskanal är akustiskt förbunden med woofern för att få en lågfrekvent uteffekt från systemet. Resultatet blir en djupare kontrollerad bas och mindre distorsion. Det fungerar genom att luftmassan i baskanalen fås att vibrera som i en konventionell woofer för att på så sätt skapa resonansen. Tillsammans med gensvaret från woofern skapas lågfrekventa ljud och du kan uppleva nya djupa basljud.

Ljudingång för enkel bärbar musikuppspelning

Ljudingång för enkel bärbar musikuppspelning

Med en enkel anslutning kan du njuta av all musik från bärbara enheter och datorer. Anslut bara enheten till ljudingången (3,5 mm) AUDIO-IN på din Philips-enhet. Med datorer görs anslutningen oftast från headsetutgången. När anslutningen har upprättats kan du njuta av hela din musiksamling direkt i överlägset bra högtalare. Philips ger dig helt enkelt bättre ljud.

Spela upp MP3-CD, CD och CD-R/RW

Spela upp MP3-CD, CD och CD-R/RW

MP3 står för "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3") och är en revolutionerande komprimeringsteknik där digitala musikfiler kan göras upp till 10 gånger mindre utan att ljudkvaliteten försämras i någon större utsträckning. MP3 är ett vanligt ljudkomprimeringsformat på Internet för snabb och enkel överföring av ljudfiler.

Tekniska specifikationer

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3.7

av 5

12

Recensioner

01/04/2017

España

España

Muy bueno

Sólo la pantalla de consulta no es tan accesible por lo demás muy buen producto.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AZ1890T CD Soundmachine

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AZ1890T CD Soundmachine

17/03/2017

España

España

buena presentar el tipo

Si lo posee muy bien su distribución para el relajamiento probado o libre

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AZ1890T CD Soundmachine

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AZ1890T CD Soundmachine

13/02/2017

Nederland

Nederland

Subliem geluid

Mooi design soundmachine met subliem geluid waar Philips naar mijn mening best wat meer reclame voor zou mogen maken. Twee kleine minpuntjes : - Bij het inschakelen staat het volume standaard op 10 !!?? (toestel onthoud laatste volume stand niet) - Telescoop antenne is niet echt stevig te noemen

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AZ1890T CD-soundmachine

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AZ1890T CD-soundmachine

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