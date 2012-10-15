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Utgått
AZ3856/12
Kraftfullt bärbart ljudsystem
Njut av digital musik från din bärbara enhet med kraftfullt ljud på Philips AZ3856/12 CD Soundmachine – var som helst, när som helst – tack vare USB Direct, basreflexhögtalare och total uteffekt på 2x4 W RMS.
8 W
USB och kassett
Digitalmottagare
MP3 Link-anslutningen möjliggör direktuppspelning av MP3-innehåll från bärbara mediespelare. Du kan njuta av din favoritmusik med ljudsystemets enastående ljudkvalitet. Dessutom är MP3 Link också mycket praktiskt eftersom du bara behöver ansluta din bärbara MP3-spelare till ljudsystemet.
I USB Direct-läget kan du enkelt ansluta USB-enheter till USB-porten på din Philips-enhet och spela upp digital musik direkt från Philips-enheten.
Anslut dina egna hörlurar till den här enheten från Philips och få en mer anpassad lyssnarupplevelse när det passar dig bäst. Njut av din favoritmusik med fantastiskt ljud utan att störa andra.
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4.1
av 5
30
Recensioner
RuMe
15/10/2012
Deutschland
Wunderbar einfach
Die Soundmachine 3856 besticht durch ihre Einfachheit in der Benutzung und Handhabung. Hervorragend ist auch die Fernbedienung und das Design.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AZ3856 CD-Soundmachine
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AZ3856 CD-Soundmachine
larmailli
11/10/2012
Suisse
content, j'suis content !
content, j'en suis toujours très très content !!!!!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AZ3856 Lecteur de CD
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AZ3856 Lecteur de CD
bimbo
29/08/2012
Deutschland
Einfach gut
Ich kann nichts schlechtes an dem Produkt finden. Einfach toll.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AZ3856 CD-Soundmachine
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AZ3856 CD-Soundmachine
Undvik långvarig användning av enheten vid volymer över 85 decibel eftersom det kan skada din hörsel.