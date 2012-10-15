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Utgått

CD Soundmachine

AZ3856/12

4.1

| (30) Recensioner

Kraftfullt bärbart ljudsystem

Njut av digital musik från din bärbara enhet med kraftfullt ljud på Philips AZ3856/12 CD Soundmachine – var som helst, när som helst – tack vare USB Direct, basreflexhögtalare och total uteffekt på 2x4 W RMS.

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med total uteffekt på 8 W RMS

Kraftfullt bärbart ljudsystem

  • 8 W

  • USB och kassett

  • Digitalmottagare

MP3 Link för uppspelning av bärbar musik

MP3 Link för uppspelning av bärbar musik

MP3 Link-anslutningen möjliggör direktuppspelning av MP3-innehåll från bärbara mediespelare. Du kan njuta av din favoritmusik med ljudsystemets enastående ljudkvalitet. Dessutom är MP3 Link också mycket praktiskt eftersom du bara behöver ansluta din bärbara MP3-spelare till ljudsystemet.

USB Direct för MP3-/WMA-musikuppspelning

USB Direct för MP3-/WMA-musikuppspelning

I USB Direct-läget kan du enkelt ansluta USB-enheter till USB-porten på din Philips-enhet och spela upp digital musik direkt från Philips-enheten.

Hörlursuttag för en bättre personlig musikupplevelse

Anslut dina egna hörlurar till den här enheten från Philips och få en mer anpassad lyssnarupplevelse när det passar dig bäst. Njut av din favoritmusik med fantastiskt ljud utan att störa andra.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.1

av 5

30

Recensioner

15/10/2012

Deutschland

Deutschland

Wunderbar einfach

Die Soundmachine 3856 besticht durch ihre Einfachheit in der Benutzung und Handhabung. Hervorragend ist auch die Fernbedienung und das Design.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AZ3856 CD-Soundmachine

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AZ3856 CD-Soundmachine

11/10/2012

Suisse

Suisse

content, j'suis content !

content, j'en suis toujours très très content !!!!!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AZ3856 Lecteur de CD

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AZ3856 Lecteur de CD

29/08/2012

Deutschland

Deutschland

Einfach gut

Ich kann nichts schlechtes an dem Produkt finden. Einfach toll.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AZ3856 CD-Soundmachine

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AZ3856 CD-Soundmachine

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Undvik långvarig användning av enheten vid volymer över 85 decibel eftersom det kan skada din hörsel.