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Utgått
AZ700T/12
Bluetooth® och NFC
USB Direct
12 W
Bluetooth är en teknik för trådlös kommunikation för korta avstånd som är både stabil och energieffektiv. Tekniken ger enkel trådlös anslutning till iPod/iPhone/iPad eller andra Bluetooth-enheter som smarttelefoner, surfplattor och till och med bärbara datorer så att du enkelt kan njuta av din favoritmusik, filmer eller spel trådlöst via högtalaren.
Para enkelt ihop Bluetooth-enheter med smidig NFC-teknik (närfältskommunikationsteknik). Du behöver bara trycka på den NFC-aktiverade smarttelefonen eller surfplattan i NFC-området för en högtalare för att sätta på högtalaren, starta Bluetooth-hopparning och börja strömma musik.
3.7
av 5
11
Recensioner
Typ1
27/09/2024
Deutschland
Super Radio
Geiles Radio!Ich benutze es sehr oft und bin zufrieden
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AZ700T CD-Soundmachine
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AZ700T CD-Soundmachine
ordep195808
18/11/2021
Portugal
Excelente aparelho portátil
Este philips é excelente a ler pen´s com mp3, cd´s audio, cd´s mp3 e via bluetooth.Tem comando à distância. Uma boa compra.
Fördelar
Aceitar pen´s e ter bluetooth
Nackdelar
Mudança de pilha do comando à distancia, precisa de chave cruz que no meu aparelho não vinha.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AZ700T Leitor de CD
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AZ700T Leitor de CD
Acaricia
05/01/2020
Deutschland
Verifierad köpare
Das Gerät ist verbraucherfreundlich zu bedienen
Weihnachtsgeschenk für meine Frau. Ich lag goldrichtig und sie hat sich sehr gefreut. Trotz allen MP 3 Playern kann meine Frau endlich ihre CD Sammlung hören. Es ist ein wunderbares Gerät.
Fördelar
Leicht und übersichtlich zu bedienen
Nackdelar
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Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AZ700T CD-Soundmachine
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AZ700T CD-Soundmachine