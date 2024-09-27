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  • Lyssna på kraftfull musik var du än är
  • Lyssna på kraftfull musik var du än är
  • Lyssna på kraftfull musik var du än är
  • Lyssna på kraftfull musik var du än är
  • Lyssna på kraftfull musik var du än är
  • Lyssna på kraftfull musik var du än är
  • Lyssna på kraftfull musik var du än är
  • Lyssna på kraftfull musik var du än är

Utgått

CD Soundmachine

AZ700T/12

3.7
| (11) Recensioner
Lyssna på kraftfull musik var du än är
Philips bärbara CD-spelare är ett kraftfullt ljudsystem som du kan ta med dig överallt. Den släpper musiken fri med trådlös NFC-anslutning med en knapptryckning för smidig Bluetooth-ihopparning. Eller spela upp dina favoritlåtar via USB, cd och MP3-cd.
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Lyssna på kraftfull musik var du än är

  • Bluetooth® och NFC

  • USB Direct

  • 12 W

Strömma musik trådlöst via Bluetooth™ från din smarttelefon

Strömma musik trådlöst via Bluetooth™ från din smarttelefon

Bluetooth är en teknik för trådlös kommunikation för korta avstånd som är både stabil och energieffektiv. Tekniken ger enkel trådlös anslutning till iPod/iPhone/iPad eller andra Bluetooth-enheter som smarttelefoner, surfplattor och till och med bärbara datorer så att du enkelt kan njuta av din favoritmusik, filmer eller spel trådlöst via högtalaren.

Smidigt med NFC-aktiverade smarttelefoner för Bluetooth-hopparning

Smidigt med NFC-aktiverade smarttelefoner för Bluetooth-hopparning

Para enkelt ihop Bluetooth-enheter med smidig NFC-teknik (närfältskommunikationsteknik). Du behöver bara trycka på den NFC-aktiverade smarttelefonen eller surfplattan i NFC-området för en högtalare för att sätta på högtalaren, starta Bluetooth-hopparning och börja strömma musik.

USB Direct för MP3-musikuppspelning

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.7

av 5

11

Recensioner

3

27/09/2024

Deutschland

Deutschland

Super Radio

Geiles Radio!Ich benutze es sehr oft und bin zufrieden

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AZ700T CD-Soundmachine

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AZ700T CD-Soundmachine

18/11/2021

Portugal

Portugal

Excelente aparelho portátil

Este philips é excelente a ler pen´s com mp3, cd´s audio, cd´s mp3 e via bluetooth.Tem comando à distância. Uma boa compra.

Fördelar

Aceitar pen´s e ter bluetooth

Nackdelar

Mudança de pilha do comando à distancia, precisa de chave cruz que no meu aparelho não vinha.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AZ700T Leitor de CD

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AZ700T Leitor de CD

05/01/2020

Deutschland

Deutschland

Verifierad köpare

Das Gerät ist verbraucherfreundlich zu bedienen

Weihnachtsgeschenk für meine Frau. Ich lag goldrichtig und sie hat sich sehr gefreut. Trotz allen MP 3 Playern kann meine Frau endlich ihre CD Sammlung hören. Es ist ein wunderbares Gerät.

Fördelar

Leicht und übersichtlich zu bedienen

Nackdelar

.......................................................

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AZ700T CD-Soundmachine

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AZ700T CD-Soundmachine

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