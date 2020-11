DAB+, DAB och FM för komplett radio

Utöver FM med analog sändning finns nu digitalradio med DAB+/DAB (Digital Audio Broadcasting), som är ett nytt sätt att sända radio via ett nätverk av markbundna sändare. Lyssnarna får fler val och ett klart ljud utan knaster. Med den här teknologin knyter mottagaren an till den kraftigaste signalen som hittas. På DAB+- eller DAB-digitalstationer finns det inga frekvenser som måste kommas ihåg, utan det räcker att ställa in stationens namn och du slipper ändra inställningen under resor.