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Bodygroom Series 1000 Duschsäker ljumsk- och kroppstrimmer
Utgått
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BG1024/16
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Alla (3)
Kan jag använda min Philips-trimmer när den är ansluten till ett eluttag?
Hur rengör jag min Philips-trimmer?
Kan jag skölja min Philips-trimmer med vatten?
Bodygroom series 1000Kroppskam för känsliga områden 3 mm
Bodygroom series 1000Skydd för huden
Bodygroom series 10003 mm kroppskam
ShaversRengöringsborste
Min hårtrimmer/hårklippare från Philips fungerar inte
Min hud är irriterad efter att jag använt Philips-trimmern
Min Philips-trimmer trimmar håret ojämnt
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