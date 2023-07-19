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StyleCare Locktång
Utgått
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BHB864/00
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Kan jag använda Philips plattång/locktång på blött hår?
Kan jag linda nätsladden runt min Philips styler efter användning?
Kan jag använda min Philips locktång på kort hår?
Skadas mitt hår när jag plattar ut det?
Är min Philips hårstyler asbestfri?
Min Philips locktång gör inte mitt hår tillräckligt lockigt
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