Lockar och vågor hela dagen lång

Få fantastiska frisyrer som håller hela dagen med vår unika 360° formningsteknik. Till skillnad från många andra stylers håller våra kvar varmluften inuti, vilket gör att håret kan värmas upp inifrån och ut. Det är så vi fixar lockar och vågor som håller i upp till 12 timmar*.