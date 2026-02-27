BHB968/00
Fantastiska frisyrer som håller länge
Philips WavePro Styler har allt du behöver för att få mjuka vågor och spänstiga lockar som varar hela dagen. Det stämmer – naturliga frisyrer i upp till 12 timmar! Och håret förblir starkt och glansigt tack vare SenseIQ som tar hand om stylingens värme och tid.Läs mer om produkten
Hårstyler med SenseIQ
Få fantastiska frisyrer som håller hela dagen med vår unika 360° formningsteknik. Till skillnad från många andra stylers håller våra kvar varmluften inuti, vilket gör att håret kan värmas upp inifrån och ut. Det är så vi fixar lockar och vågor som håller i upp till 12 timmar*.
Med Auto Wrap styrs håret av mjukt och greppvänligt silikon och snurras runt kolven. Placera, tryck och släpp för en stylad hårslinga på tio sekunder eller mindre. 88 % av användarna tyckte att Auto Wrap är skonsamt mot håret**.
Få enkelt till de spänstigaste lockarna och lyxigaste vågorna med den justerbara kolvens fem stylinginställningar. Det går även att ändra riktning på kolven för mer naturliga och böljande lockar. 91 % av användarna håller med om att de frisyrer som skapas med WavePro Styler ser naturliga ut***.
Vår styler skapar lockar snabbt eftersom värmen hamnar i håret i stället för att försvinna ut i luften som med traditionella locktänger. Ditt hår utsätts för mindre värme, och du får ändå fantastiska frisyrer som håller hela dagen****.
Med hjälp av SenseIQ-teknik och patenterade sensorer bevarar stylern hårets styrka och håller kvar fyra gånger mer fukt******. Den mäter hårets temperatur 50 gånger per sekund och justerar stylingvärmen, vilket skyddar håret från överhettning.
WavePro Styler har många egenskaper som gör användningen smidig. Sensorer pausar enheten om du lägger i lite för mycket hår, och den öppna designen förhindrar att håret trasslar sig. En ljudsignal meddelar när locken är klar, och det unika L-formade handtaget ligger bekvämt i handen för enkel och smidig styling.
Förstärk hårets glans och lyster med laddade negativa joner som eliminerar statisk elektricitet, vårdar håret och slätar till hårstrånas yttersta lager medan du stylar. Vattenjoner tillför fukt för ett hår som ser extra friskt ut.
När du väljer SenseIQ-läget parar WavePro Styler automatiskt ihop din valda stil med optimal värme och tid. Du kan justera värmen om du vill. Du har full kontroll! Perfekta lockar eller vågor utan att du behöver oroa dig för överhettning.
