    • Fantastiska frisyrer som håller länge Fantastiska frisyrer som håller länge Fantastiska frisyrer som håller länge

      WavePro Styler 9000 Hårstyler med SenseIQ

      BHB968/00

      Fantastiska frisyrer som håller länge

      Philips WavePro Styler har allt du behöver för att få mjuka vågor och spänstiga lockar som varar hela dagen. Det stämmer – naturliga frisyrer i upp till 12 timmar! Och håret förblir starkt och glansigt tack vare SenseIQ som tar hand om stylingens värme och tid.

      WavePro Styler 9000
      WavePro Styler 9000

      Hårstyler med SenseIQ

      Fantastiska frisyrer som håller länge

      Spänstiga lockar och mjuka vågor i upp till 12 timmar

      • 360° formningsteknik
      • Justerbar kolv med fem storlekar
      • SenseIQ-teknik
      • Jonisk hårvård
      Lockar och vågor hela dagen lång

      Lockar och vågor hela dagen lång

      Få fantastiska frisyrer som håller hela dagen med vår unika 360° formningsteknik. Till skillnad från många andra stylers håller våra kvar varmluften inuti, vilket gör att håret kan värmas upp inifrån och ut. Det är så vi fixar lockar och vågor som håller i upp till 12 timmar*.

      Styla varje hårslinga på bara några sekunder

      Styla varje hårslinga på bara några sekunder

      Med Auto Wrap styrs håret av mjukt och greppvänligt silikon och snurras runt kolven. Placera, tryck och släpp för en stylad hårslinga på tio sekunder eller mindre. 88 % av användarna tyckte att Auto Wrap är skonsamt mot håret**.

      5 olika stilar från lockigt till vågigt

      5 olika stilar från lockigt till vågigt

      Få enkelt till de spänstigaste lockarna och lyxigaste vågorna med den justerbara kolvens fem stylinginställningar. Det går även att ändra riktning på kolven för mer naturliga och böljande lockar. 91 % av användarna håller med om att de frisyrer som skapas med WavePro Styler ser naturliga ut***.

      Snabb styling för mindre värmeexponering

      Snabb styling för mindre värmeexponering

      Vår styler skapar lockar snabbt eftersom värmen hamnar i håret i stället för att försvinna ut i luften som med traditionella locktänger. Ditt hår utsätts för mindre värme, och du får ändå fantastiska frisyrer som håller hela dagen****.

      Bibehåll upp till 99 %***** av hårets naturliga styrka

      Bibehåll upp till 99 %***** av hårets naturliga styrka

      Med hjälp av SenseIQ-teknik och patenterade sensorer bevarar stylern hårets styrka och håller kvar fyra gånger mer fukt******. Den mäter hårets temperatur 50 gånger per sekund och justerar stylingvärmen, vilket skyddar håret från överhettning.

      Genomtänkt design för smidig användning

      Genomtänkt design för smidig användning

      WavePro Styler har många egenskaper som gör användningen smidig. Sensorer pausar enheten om du lägger i lite för mycket hår, och den öppna designen förhindrar att håret trasslar sig. En ljudsignal meddelar när locken är klar, och det unika L-formade handtaget ligger bekvämt i handen för enkel och smidig styling.

      Jonisk hårvård för silkeslen och frissfri lyster

      Jonisk hårvård för silkeslen och frissfri lyster

      Förstärk hårets glans och lyster med laddade negativa joner som eliminerar statisk elektricitet, vårdar håret och slätar till hårstrånas yttersta lager medan du stylar. Vattenjoner tillför fukt för ett hår som ser extra friskt ut.

      Smidig styling med SenseIQ

      Smidig styling med SenseIQ

      När du väljer SenseIQ-läget parar WavePro Styler automatiskt ihop din valda stil med optimal värme och tid. Du kan justera värmen om du vill. Du har full kontroll! Perfekta lockar eller vågor utan att du behöver oroa dig för överhettning.

      Tekniska specifikationer

      • Tillbehör

        Rengöringsverktyg
        Ja
        Hårindelningsverktyg
        Ja

      • Tekniska specifikationer

        Färg/behandling
        Silkesvit
        Sladdlängd
        2 m
        Wattal
        45–48  W
        Spänning
        110-240 V
        Uppvärmningstid
        30 sek
        Vikt
        527 g
        Ström i avstängt läge
        < 0,5 W

      • Funktioner

        Temperaturinställningar
        170 °C, 190 °C, 210 °C, SenseIQ-läge
        Jonisk hårvård
        Negativa joner och vattenjoner
        Tidsinställningar
        8 s, 10 s, 12 s, SenseIQ mode
        Kolv
        Otroligt slät keramisk keratinbeläggning
        Lockriktningar
        Vänster, höger, växla

      • Service

        2 års global garanti
        Ja

      • Teknik

        Joniserande
        Negativa joner och vattenjoner

      • Testad på laboratorium
      • * Testad av 32 användare i Polen, 2023
      • ** Testad av 32 användare i Polen, 2023
      • *** Jämfört med en vanlig locktång (BHB864, BHB868)
      • **** Kolv på 30 och 35 mm, medelresultat efter en månads användning
      • ***** Jämfört med en vanlig locktång (BHB864, BHB868), samma stylingprestanda

