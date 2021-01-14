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Utgått
1200 W
Kompakt
Hårtorken har ett vikbart handtag. Resultatet blir en liten kompakt hårtork som är enkel att förvara i små utrymmen och som du kan ta med dig praktiskt taget överallt.
Den här 1 200 W-hårtorken ger optimalt luftflöde och skonsam torkeffekt så att du alltid får ett vackert resultat.
Den här kompakta hårtorken har tre förinställda värme- och hastighetsinställningar för kall, vårdande eller snabb torkning.
4.5
av 5
21
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
Plingen
14/01/2021
Sverige
Del av marknadsföring
Liten men fullgod funktion
När denna hårfön kom hem till oss så blev vi lite snopna över att den var liten. Med det sagt så ändrade vi oss snabbt. Denna hårfön är mycket kraftig för att vara så liten. Den fungerar utmärkt för såväl mannens som mitt ganska långa hår. Den gör jobbet helt klart och ingen av oss har upplevt att den skadar håret. Vi uppskattar också att den inte låter så fasligt. Den är även ihopvikbar men glappar inte alls i handtaget.
Fördelar
Kompakt men stark
Nackdelar
Sladden är fast och följer ej med "runt" när en ändrar position.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för EssentialCare BHC010/10 Hårtork
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för EssentialCare BHC010/10 Hårtork
Laris03
22/12/2020
Sverige
Del av marknadsföring
Smidig och BRA hårfön
Den här hårfönen är PERFEKT för dem som tar med sig sin hårfön och fixar håret på olika ställen, den är vikbar och otroligt smidig, är helt chokad på hur starkt den blåser för att vara så liten- har aldrig provat en hårfön (förutom på salong) som blåser så här bra. Mina lockar har fått sån fin volym och dem håller ändå definitionen. 10/10 rekommenderar starkt!!
Fördelar
Kompakt, liten, stark fön, bra pris
Nackdelar
Finns inga tillbehör (tex diffuser) att köpa till
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för EssentialCare BHC010/10 Hårtork
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för EssentialCare BHC010/10 Hårtork
Linneaornqvist
17/12/2020
Sverige
Smidig och otroligt bra
Fick möjligheten att få testa denna produkt och säger bara WOW, första hårfönen som får plats i mitt badrum typ. Älskar hur liten och smidig den är samtidigt som hårfönens funktionalitet håller en hög nivå. Den blir lagom värmande mot håret som gör att det inte sliter lika mycket samtidigt som den gör det den ska, torka mitt hår. Testade även att använda den till att styla håret. Funkade exemplariskt! Älskar älskar denna produkt, en given grej som jag kommer att packa ner när jag reser. Lätt, smidig och super bra !
Fördelar
Smidig och bra funktionalitet
Nackdelar
Ifall man ska använda hårfönen till något annat än hår kanske den inte har en tillräcklig torkande effekt
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för EssentialCare BHC010/10 Hårtork
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för EssentialCare BHC010/10 Hårtork