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Utgått

EssentialCareHårtork

BHC010/10

4.5
| (21) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten
Enkel hårvård
Den nya Philips Essential Care-hårtorken är snygg, kompakt och kraftfull. 1 200 W effekt gör att du kan torka håret försiktigt och snabbt. De flexibla vårdande inställningarna är utformade för att tillgodose olika torkningsbehov och ge en extra vårdande torkning.
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Enkel hårvård

  • 1200 W

  • Kompakt

Vikbart handtag gör den enkel att bära med sig

Vikbart handtag gör den enkel att bära med sig

Hårtorken har ett vikbart handtag. Resultatet blir en liten kompakt hårtork som är enkel att förvara i små utrymmen och som du kan ta med dig praktiskt taget överallt.

1 200 W skonsam torkning för ett vackert resultat

1 200 W skonsam torkning för ett vackert resultat

Den här 1 200 W-hårtorken ger optimalt luftflöde och skonsam torkeffekt så att du alltid får ett vackert resultat.

Tre flexibla förinställda torkningsinställningar för olika behov

Tre flexibla förinställda torkningsinställningar för olika behov

Den här kompakta hårtorken har tre förinställda värme- och hastighetsinställningar för kall, vårdande eller snabb torkning.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.5

av 5

21

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

2
1

14/01/2021

Sverige

Sverige

Liten men fullgod funktion

När denna hårfön kom hem till oss så blev vi lite snopna över att den var liten. Med det sagt så ändrade vi oss snabbt. Denna hårfön är mycket kraftig för att vara så liten. Den fungerar utmärkt för såväl mannens som mitt ganska långa hår. Den gör jobbet helt klart och ingen av oss har upplevt att den skadar håret. Vi uppskattar också att den inte låter så fasligt. Den är även ihopvikbar men glappar inte alls i handtaget.

Fördelar

Kompakt men stark

Nackdelar

Sladden är fast och följer ej med "runt" när en ändrar position.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för EssentialCare BHC010/10 Hårtork

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för EssentialCare BHC010/10 Hårtork

22/12/2020

Sverige

Sverige

Smidig och BRA hårfön

Den här hårfönen är PERFEKT för dem som tar med sig sin hårfön och fixar håret på olika ställen, den är vikbar och otroligt smidig, är helt chokad på hur starkt den blåser för att vara så liten- har aldrig provat en hårfön (förutom på salong) som blåser så här bra. Mina lockar har fått sån fin volym och dem håller ändå definitionen. 10/10 rekommenderar starkt!!

Fördelar

Kompakt, liten, stark fön, bra pris

Nackdelar

Finns inga tillbehör (tex diffuser) att köpa till

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för EssentialCare BHC010/10 Hårtork

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för EssentialCare BHC010/10 Hårtork

17/12/2020

Sverige

Sverige

Smidig och otroligt bra

Fick möjligheten att få testa denna produkt och säger bara WOW, första hårfönen som får plats i mitt badrum typ. Älskar hur liten och smidig den är samtidigt som hårfönens funktionalitet håller en hög nivå. Den blir lagom värmande mot håret som gör att det inte sliter lika mycket samtidigt som den gör det den ska, torka mitt hår. Testade även att använda den till att styla håret. Funkade exemplariskt! Älskar älskar denna produkt, en given grej som jag kommer att packa ner när jag reser. Lätt, smidig och super bra !

Fördelar

Smidig och bra funktionalitet

Nackdelar

Ifall man ska använda hårfönen till något annat än hår kanske den inte har en tillräcklig torkande effekt

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för EssentialCare BHC010/10 Hårtork

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för EssentialCare BHC010/10 Hårtork

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