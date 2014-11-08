ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

Alla serier

  • Ultrakompakt för daglig torkning
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Ultrakompakt för daglig torkning
  • Ultrakompakt för daglig torkning
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Ultrakompakt för daglig torkning

Utgått

DryCare EssentialHårtork

BHD001/00

4.5
| (4) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten
Ultrakompakt för daglig torkning
Du kan enkelt ta med dig hårtorken överallt i väskan och alltid få det utseende du vill ha
Visa alla fördelar

EssentialCare ultrakompakt

Ultrakompakt för daglig torkning

  • Kompakt

  • 1200 W

  • 2 flexibla hastighetsinställningar

1,8 m lång sladd för maximal flexibilitet

1,8 m lång sladd för maximal flexibilitet

1,8 m lång sladd.

1 200 W för skonsam torkning

1 200 W för skonsam torkning

Philips EssentialCare Compact skapar rätt nivå av luftflöde och skonsam torkning så att du får ett snyggt resultat varje dag.

Kompakt design för enkel förvaring

Kompakt design för enkel förvaring

Den här hårtorken är lätt och enkel att använda, den har en smart och modern design och är så liten att du kan förvara den praktiskt taget var som helst.

Tekniska specifikationer

Få support för den här produkten

Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips

Recensioner

De här recensionerna hanteras av Bazaarvoice och följer Bazaarvoices autenticitetspolicy, vilken stöds av antibedrägeriteknik och mänsklig analys. Mer information finns på
Kunders åsikter i form av produkt- och stjärnbetyg är användbara för alla kunder. De gör att du kan ta reda på mer om produkten, vilket kan hjälpa dig att fatta ett köpbeslut. Alla kunder som har köpt en produkt online eller i butik kan skicka in en recension

4.5

av 5

4

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

3
2
1

08/11/2014

Deutschland

Deutschland

Kompakter Haartrockner ideal für unterwegs

Ich durfte diesen Haartrockner von Philips testen. Als ich die Verpackung öffnete fragte ich mich zuerst ob dieser kompakte Haarfön auch wirklich Leistung bringt. Natürlich wurde er auch gleich getestet und ich muss sagen auch wenn er klein und nur 1.200 Watt hat föhnt er sehr gut. Er hat eine gute Wärme sodass die Haare nicht zu sehr erhitzt werden und trotzdem die Haare schnell trocknen. Für die Reise ist er super geeignet, da ich Hotels ja oft Haartrockner sind wo man dauerhaft auf die An-Taste drücken muss dass er nicht abgeht. Dies ist hier nicht der Fall. Ich würde den Haartrockner auf alle Fälle weiter empfehlen, er wird bei mir aktuell sogar täglich benutzt.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DryCare Essential BHD001/00 Haartrockner

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DryCare Essential BHD001/00 Haartrockner

15/10/2014

Deutschland

Deutschland

fön

also, ich kann nur sagen einfach top! ich komme viel besser zurecht als vorher danke

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DryCare Essential BHD001/00 Haartrockner

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DryCare Essential BHD001/00 Haartrockner

16/01/2015

Italia

Italia

Ottimo per chi viaggia spesso

é comodissimo per chi come me viaggia spesso e può capitare che in hotel non hanno il phone.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DryCare Essential BHD001/00 Asciugacapelli

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DryCare Essential BHD001/00 Asciugacapelli

Anmäl dig till Philips nyhetsbrev för exklusiva erbjudanden

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.

Jag vill ta emot marknadsföringskommunikation om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer baserat på mina preferenser och mitt beteende. Jag kan när som helst avsluta prenumerationen.

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.