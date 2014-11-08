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Utgått
Kompakt
1200 W
2 flexibla hastighetsinställningar
1,8 m lång sladd.
Philips EssentialCare Compact skapar rätt nivå av luftflöde och skonsam torkning så att du får ett snyggt resultat varje dag.
Den här hårtorken är lätt och enkel att använda, den har en smart och modern design och är så liten att du kan förvara den praktiskt taget var som helst.
4.5
av 5
4
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
Punica1245
08/11/2014
Deutschland
Kompakter Haartrockner ideal für unterwegs
Ich durfte diesen Haartrockner von Philips testen. Als ich die Verpackung öffnete fragte ich mich zuerst ob dieser kompakte Haarfön auch wirklich Leistung bringt. Natürlich wurde er auch gleich getestet und ich muss sagen auch wenn er klein und nur 1.200 Watt hat föhnt er sehr gut. Er hat eine gute Wärme sodass die Haare nicht zu sehr erhitzt werden und trotzdem die Haare schnell trocknen. Für die Reise ist er super geeignet, da ich Hotels ja oft Haartrockner sind wo man dauerhaft auf die An-Taste drücken muss dass er nicht abgeht. Dies ist hier nicht der Fall. Ich würde den Haartrockner auf alle Fälle weiter empfehlen, er wird bei mir aktuell sogar täglich benutzt.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DryCare Essential BHD001/00 Haartrockner
Ja. jag rekommenderar den här produkten
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anett
15/10/2014
Deutschland
fön
also, ich kann nur sagen einfach top! ich komme viel besser zurecht als vorher danke
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DryCare Essential BHD001/00 Haartrockner
Ja. jag rekommenderar den här produkten
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antonioalbo
16/01/2015
Italia
Ottimo per chi viaggia spesso
é comodissimo per chi come me viaggia spesso e può capitare che in hotel non hanno il phone.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DryCare Essential BHD001/00 Asciugacapelli
Ja. jag rekommenderar den här produkten
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