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Utgått
1 600 W
ThermoProtect-inställning
Vikbart handtag
Universalspänning
Den här hårtorken på 1 600 W ger optimalt luftflöde så att du alltid får ett vackert resultat.
ThermoProtect-temperaturinställningen ger optimal torktemperatur och extra skydd mot överhettning av håret. Med samma kraftfulla luftflöde får du bästa resultat på ett skonsamt sätt.
Den kompakta designen med vikbart handtag gör den lätt att packa ned, förvara och ta med vart du än reser.
4.2
av 5
49
Recensioner
98%
rekommenderar den här produkten
Mima77
17/01/2022
Nederland
Geweldige Fohn
Ligt goed in de hand. Droogt je haren perfect. Is goed te richten. Handvat wordt niet warm. Handvat gaat niet plakken of anderszins. Mooi design.
Den här recensionen skrevs för Essential BHD002/00 Föhn
Den här recensionen skrevs för Essential BHD002/00 Föhn
heko19
13/02/2019
Deutschland
Haartrockner sehr gut und leise
guter Haartrockner, gut für den allgemein Gebrauch und auch für den Urlaub.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Essential BHD006/00 Haartrockner
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Essential BHD006/00 Haartrockner
Lynntje
11/01/2019
België
Del av marknadsföring
Heel goed product voor zijn compacte omvang
Deze haardroger ligt zeer licht in de hand, maar dit is zeker niet te merken aan zijn prestaties. Hij droogt even snel mijn haar als een gewoon formaat haardroger. Hij laat mijn haren ook echt zacht aanvoelen. Ik moet zeggen dat ik wel heel tevreden ben over dit product.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Essential BHD002/00 Föhn
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Essential BHD002/00 Föhn