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  • Kraftfull men varsam torkning när du är på språng
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  • Kraftfull men varsam torkning när du är på språng
  • Kraftfull men varsam torkning när du är på språng
  • Kraftfull men varsam torkning när du är på språng
  • Kraftfull men varsam torkning när du är på språng
  • Kraftfull men varsam torkning när du är på språng
  • Kraftfull men varsam torkning när du är på språng
  • Kraftfull men varsam torkning när du är på språng
  • Kraftfull men varsam torkning när du är på språng
  • Kraftfull men varsam torkning när du är på språng
  • Kraftfull men varsam torkning när du är på språng
  • Kraftfull men varsam torkning när du är på språng
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  • Kraftfull men varsam torkning när du är på språng
  • Kraftfull men varsam torkning när du är på språng
  • Kraftfull men varsam torkning när du är på språng
  • Kraftfull men varsam torkning när du är på språng
  • Kraftfull men varsam torkning när du är på språng
  • Kraftfull men varsam torkning när du är på språng
  • Kraftfull men varsam torkning när du är på språng
  • Kraftfull men varsam torkning när du är på språng
  • Kraftfull men varsam torkning när du är på språng
  • Kraftfull men varsam torkning när du är på språng

Utgått

EssentialHårtork

BHD006/00

4.2
| (49) Recensioner | 98% rekommenderar den här produkten
Kraftfull men varsam torkning när du är på språng
Philips Essential-hårtork ger dig kraftfull torkning på 1 600 W samtidigt som den vårdar håret med ThermoProtect-temperaturinställningen. Dess kompakta design med vikbart handtag är det perfekta valet, vart du än reser.
Visa alla fördelar

Kraftfull men varsam torkning när du är på språng

  • 1 600 W

  • ThermoProtect-inställning

  • Vikbart handtag

  • Universalspänning

1 600 W föningskraft

1 600 W föningskraft

Den här hårtorken på 1 600 W ger optimalt luftflöde så att du alltid får ett vackert resultat.

ThermoProtect-temperaturinställning

ThermoProtect-temperaturinställning

ThermoProtect-temperaturinställningen ger optimal torktemperatur och extra skydd mot överhettning av håret. Med samma kraftfulla luftflöde får du bästa resultat på ett skonsamt sätt.

Vikbart handtag gör den enkel att förvara

Vikbart handtag gör den enkel att förvara

Den kompakta designen med vikbart handtag gör den lätt att packa ned, förvara och ta med vart du än reser.

Tekniska specifikationer

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Reservdelar och tillbehör

Recensioner

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4.2

av 5

49

Recensioner

98%

rekommenderar den här produkten

2

17/01/2022

Nederland

Nederland

Geweldige Fohn

Ligt goed in de hand. Droogt je haren perfect. Is goed te richten. Handvat wordt niet warm. Handvat gaat niet plakken of anderszins. Mooi design.

Den här recensionen skrevs för Essential BHD002/00 Föhn

Den här recensionen skrevs för Essential BHD002/00 Föhn

13/02/2019

Deutschland

Deutschland

Haartrockner sehr gut und leise

guter Haartrockner, gut für den allgemein Gebrauch und auch für den Urlaub.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Essential BHD006/00 Haartrockner

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Essential BHD006/00 Haartrockner

11/01/2019

België

België

Heel goed product voor zijn compacte omvang

Deze haardroger ligt zeer licht in de hand, maar dit is zeker niet te merken aan zijn prestaties. Hij droogt even snel mijn haar als een gewoon formaat haardroger. Hij laat mijn haren ook echt zacht aanvoelen. Ik moet zeggen dat ik wel heel tevreden ben over dit product.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Essential BHD002/00 Föhn

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Essential BHD002/00 Föhn

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