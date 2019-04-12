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Utgått
DryCare Essential
Joniserande
Tack vare den nya utformningen av fläkten kan du uppnå torkningsprestanda som är jämförbara med en hårtork på 2 100 W (torkhastighet på ungefär 5 g/min) med endast 1 600 W strömförbrukning. Detta motsvarar 23 % energibesparing*
Ge håret en snabb och effektiv behandling med hjälp av joniseringsteknik. Laddade negativa joner förhindrar statisk elektricitet och vårdar hårets porer för intensivare lyster och glans. Resultatet blir ett lent och krusningsfritt hår som är vackert glansigt.
EHD-funktionen (Even Heat Distribution) innebär att hårtorken använder ett unikt designat luftutlopp som ser till att värmen alltid fördelas jämnt i håret när du torkar det – även vid höga temperaturer – och förhindrar uppkomsten av skadliga heta punkter. Denna funktion i hårtorken skyddar håret från överhettning och låter det förbli friskt och glansigt.
4.4
av 5
29
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
elecle
12/04/2019
Italia
Del av marknadsföring
Asciugacapelli compatto leggero e che consuma poco
Ho testato questo prodotto e effettivamente anche se a risparmio energetico non ha nulla da invidiare ad altri prodotti più potenti. Io avendo i capelli lunghi utilizzo spesso il phon e devo dire che in termini di tempo non mi è cambiato assolutamente nulla per asciugarli, anzi devo dire che lascia anche i capelli quasi più "morbidi". Design essenziale e di dimensioni ridotte con un peso notevolmente leggero. Unico neo che nella confezione non c'è il diffusore per capelli ricci. In definitiva lo ritengo un ottimo prodotto leggero maneggevole e a risparmio energetico notevole.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DryCare Essential BHD029/00 Asciugacapelli a risparmio energetico
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DryCare Essential BHD029/00 Asciugacapelli a risparmio energetico
Milly87
11/04/2019
Italia
Del av marknadsföring
Veloce e leggero
Asciugcapelli che ha sostituito immediatamente il mio, innanzitutto è di peso notevolmente inferiore e avendo problemi fisici né ho tratto subito vantaggio. Inoltre ho notato che a differenza del mio vecchio asciugacapelli, seppur professionale, asciuga velocemente i capelli e non si appesantiscono, ma soprattutto grazie a questo prodotto dopo l'asciugatura non necessito più della piastra. Altro vantaggio per me importantissimo è che da quando sto usando Philips dry care non necessariamente devo fare lo shampoo ogni due giorni, i capelli si mantengono puliti molto più a lungo.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DryCare Essential BHD029/00 Asciugacapelli a risparmio energetico
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DryCare Essential BHD029/00 Asciugacapelli a risparmio energetico
milly87
08/04/2019
Italia
Del av marknadsföring
Consigliatissimo
Asciugcapelli che ha sostituito immediatamente il mio, innanzitutto è di peso notevolmente inferiore e avendo problemi fisici né ho tratto subito vantaggio. Inoltre ho notato che a differenza del mio vecchio asciugacapelli, seppur professionale, asciuga velocemente i capelli e non si appesantiscono, ma soprattutto grazie a questo prodotto dopo l'asciugatura non necessito più della piastra. Altro vantaggio per me importantissimo è che da quando sto usando Philips dry care non necessariamente devo fare lo shampoo ogni due giorni, i capelli si mantengono puliti molto più a lungo.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DryCare Essential BHD029/00 Asciugacapelli a risparmio energetico
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DryCare Essential BHD029/00 Asciugacapelli a risparmio energetico
jämfört med en 2 100 W hårtork från Philips (HP8230, IEC61855)