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Utgått
2 200 W
AC-motor
95 km/h
Med vårdande jonfunktion får du antistatisk torkning. Laddade negativa joner eliminerar statisk elektricitet, vårdar håret och sluter dess porer så att hårets lyster och glans intensifieras. Resultatet blir ett hår som är vackert glansigt, mjukt och krusningsfritt.
Philips DryCare Pro-hårtork har en lättare och mer kompakt design som gör den bekvämare att använda. Handtaget har en ergonomisk design och är enkelt att greppa och hålla.
En proffsfunktion som du bara måste ha. Med Cold Shot-knappen får du ett intensivt kallt luftflöde. Den används efter styling när du vill forma din egen stil.
4.5
av 5
123
Recensioner
91%
rekommenderar den här produkten
cats51
26/09/2020
Ελλάδα
εχει πολλα καλα χαρακτηριστικα
Ειναι πολυ δυνατο χωρις να ξηραινει τα μαλλια! το χρησιμοποιω για γρηγορο styling και ειμαι πολυ ευχαριστημενη
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DryCare BHD176/00 Επαγγελματικό σεσουάρ
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DryCare BHD176/00 Επαγγελματικό σεσουάρ
Trilly33
10/09/2020
Italia
Del av marknadsföring
Phon Philips drycareBHD176/00
Mi sono trovata molto bene con questo phon .È silenzioso e facile da usare.Non lascia i capelli crespi ma morbidi.Lo consiglio a chi ha il problema dei capelli che si elettrizzano usando il phon.
Fördelar
È silenzioso e maneggevole
Nackdelar
Non trovo difetti
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DryCare BHD176/00 Asciugacapelli professionale
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DryCare BHD176/00 Asciugacapelli professionale
merlo64
23/04/2020
Italia
Verifierad köpare
grande flusso di aria
é un ottimo asciugacapelli professionale per l'uso quotidiano. nonostante lo strumento è un po pesante è molto maneggevole
Fördelar
forte flusso di aria
Nackdelar
è un po pesante
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DryCare BHD177/00 Asciugacapelli professionale
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DryCare BHD177/00 Asciugacapelli professionale