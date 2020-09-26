ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

Alla serier

  • Snygg design som är utformad för att ge resultat
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Snygg design som är utformad för att ge resultat
  • Snygg design som är utformad för att ge resultat
  • Snygg design som är utformad för att ge resultat
  • Snygg design som är utformad för att ge resultat
  • Snygg design som är utformad för att ge resultat
  • Snygg design som är utformad för att ge resultat
  • Snygg design som är utformad för att ge resultat
  • Snygg design som är utformad för att ge resultat
  • Snygg design som är utformad för att ge resultat
  • Snygg design som är utformad för att ge resultat
  • Snygg design som är utformad för att ge resultat
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Snygg design som är utformad för att ge resultat
  • Snygg design som är utformad för att ge resultat
  • Snygg design som är utformad för att ge resultat
  • Snygg design som är utformad för att ge resultat
  • Snygg design som är utformad för att ge resultat
  • Snygg design som är utformad för att ge resultat
  • Snygg design som är utformad för att ge resultat
  • Snygg design som är utformad för att ge resultat
  • Snygg design som är utformad för att ge resultat
  • Snygg design som är utformad för att ge resultat

Utgått

DryCareProfessionell hårtork

BHD176/00

4.5
| (123) Recensioner | 91% rekommenderar den här produkten
Snygg design som är utformad för att ge resultat
Philips DryCare Pro AC-hårtork har en AC-motor med en hastighet på 95 km/h för snabbt resultat av professionell kvalitet. Hårtorken väger lite och är därmed lätt och bekväm att använda.
Visa alla fördelar

Snygg design som är utformad för att ge resultat

  • 2 200 W

  • AC-motor

  • 95 km/h

hårvårdande joniseringsfunktion för glansigt och krusningsfritt hår

hårvårdande joniseringsfunktion för glansigt och krusningsfritt hår

Med vårdande jonfunktion får du antistatisk torkning. Laddade negativa joner eliminerar statisk elektricitet, vårdar håret och sluter dess porer så att hårets lyster och glans intensifieras. Resultatet blir ett hår som är vackert glansigt, mjukt och krusningsfritt.

Låg vikt

Låg vikt

Philips DryCare Pro-hårtork har en lättare och mer kompakt design som gör den bekvämare att använda. Handtaget har en ergonomisk design och är enkelt att greppa och hålla.

Kalluft, ett flöde av kall luft för att forma din egen stil

Kalluft, ett flöde av kall luft för att forma din egen stil

En proffsfunktion som du bara måste ha. Med Cold Shot-knappen får du ett intensivt kallt luftflöde. Den används efter styling när du vill forma din egen stil.

Tekniska specifikationer

Få support för den här produkten

Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips

Recensioner

De här recensionerna hanteras av Bazaarvoice och följer Bazaarvoices autenticitetspolicy, vilken stöds av antibedrägeriteknik och mänsklig analys. Mer information finns på
Kunders åsikter i form av produkt- och stjärnbetyg är användbara för alla kunder. De gör att du kan ta reda på mer om produkten, vilket kan hjälpa dig att fatta ett köpbeslut. Alla kunder som har köpt en produkt online eller i butik kan skicka in en recension

4.5

av 5

123

Recensioner

91%

rekommenderar den här produkten

26/09/2020

Ελλάδα

Ελλάδα

εχει πολλα καλα χαρακτηριστικα

Ειναι πολυ δυνατο χωρις να ξηραινει τα μαλλια! το χρησιμοποιω για γρηγορο styling και ειμαι πολυ ευχαριστημενη

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DryCare BHD176/00 Επαγγελματικό σεσουάρ

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DryCare BHD176/00 Επαγγελματικό σεσουάρ

10/09/2020

Italia

Italia

Phon Philips drycareBHD176/00

Mi sono trovata molto bene con questo phon .È silenzioso e facile da usare.Non lascia i capelli crespi ma morbidi.Lo consiglio a chi ha il problema dei capelli che si elettrizzano usando il phon.

Fördelar

È silenzioso e maneggevole

Nackdelar

Non trovo difetti

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DryCare BHD176/00 Asciugacapelli professionale

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DryCare BHD176/00 Asciugacapelli professionale

23/04/2020

Italia

Italia

Verifierad köpare

grande flusso di aria

é un ottimo asciugacapelli professionale per l'uso quotidiano. nonostante lo strumento è un po pesante è molto maneggevole

Fördelar

forte flusso di aria

Nackdelar

è un po pesante

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DryCare BHD177/00 Asciugacapelli professionale

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DryCare BHD177/00 Asciugacapelli professionale

Anmäl dig till Philips nyhetsbrev för exklusiva erbjudanden

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.

Jag vill ta emot marknadsföringskommunikation om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer baserat på mina preferenser och mitt beteende. Jag kan när som helst avsluta prenumerationen.

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.