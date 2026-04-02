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Kraftfull AC-motor
2 100 W torkeffekt
Hög lufthastighet upp till 130 km/tim*
Jonisk hårvård för glansigt hår
Philips Pro-hårtorken har en högeffektiv AC-motor som utvecklats för den professionella marknaden. Den ger en lufthastighet på upp till 130 km/h för snabbt och effektivt resultat.
Den här 2 100 W Pro-hårtorken har ett kraftfullt luftflöde. Kombinationen av hög effekt och hastighet gör det enklare och snabbare att torka och forma håret.
ThermoProtect-temperaturinställningen ger optimal torktemperatur och extra skydd mot överhettning av håret. Med samma kraftfulla luftflöde får du bästa resultat på ett skonsamt sätt.
4.7
av 5
128
Recensioner
97%
rekommenderar den här produkten
Milla 1993
02/04/2026
Deutschland
Tolles Prokdukt
Ich habe mir den Föhn gekauft und bin absolut zufrieden. Er macht die Haare richtig schön, sie glänzen und trocknen nicht aus. Er eignet sich auch sehr gut für feines Haar und macht ein schönes Volumen.
Fördelar
Besser geht es nicht für einen Föhn
Nackdelar
Es gibt keine Nachteile
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DryCare BHD274/00 Pro Haartrockner
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DryCare BHD274/00 Pro Haartrockner
utente02
14/04/2025
Italia
Ottimo prodotto
Lo uso da gennaio 2025, è un ottimo asciugacapelli e ne ho appena acquistato un altro per regalarlo. Lascia i capelli morbidi, non increspati e ha un buon getto d'aria e una temperatura ottimale per un'asciugatura delicata; a massima potenza il flusso d'aria è molto forte e raggiunge un’alta temperatura; naturalmente questo comporta un rumore più alto, ma comunque più basso di altri asciugacapelli che ho usato precedentemente. Impugnatura maneggevole e peso contenuto.
Fördelar
Qualità dell'asciugatura e potenza del getto d'aria
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DryCare BHD274/00 Asciugacapelli professionale
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DryCare BHD274/00 Asciugacapelli professionale
Lidia2023
11/10/2023
Italia
Verifierad köpare
Fantastico phon
Un phon davvero antastico, lascia i capelli voluminosi, morbidi e lucidi. Sono davvero contenta. Grazie Philips!
Fördelar
Ottima potenza, ottima base di appoggio fatta apposta per non fare scivolare il phon i
Nackdelar
Nessuno
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DryCare BHD274/00 Asciugacapelli professionale
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DryCare BHD274/00 Asciugacapelli professionale
Testad i Philips labb i Nederländerna 2018. Testad utan munstycke på hastighetsinställning 2 och värmeinställning 2.