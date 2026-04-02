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  • Snabb och kraftfull torkning för professionella resultat
  • Snabb och kraftfull torkning för professionella resultat
  • Snabb och kraftfull torkning för professionella resultat
  • Snabb och kraftfull torkning för professionella resultat
  • Snabb och kraftfull torkning för professionella resultat
  • Snabb och kraftfull torkning för professionella resultat
  • Snabb och kraftfull torkning för professionella resultat
  • Snabb och kraftfull torkning för professionella resultat
  • Snabb och kraftfull torkning för professionella resultat
  • Snabb och kraftfull torkning för professionella resultat
  • Snabb och kraftfull torkning för professionella resultat
  • Snabb och kraftfull torkning för professionella resultat
  • Snabb och kraftfull torkning för professionella resultat
  • Snabb och kraftfull torkning för professionella resultat
  • Snabb och kraftfull torkning för professionella resultat
  • Snabb och kraftfull torkning för professionella resultat
  • Snabb och kraftfull torkning för professionella resultat
  • Snabb och kraftfull torkning för professionella resultat
  • Snabb och kraftfull torkning för professionella resultat
  • Snabb och kraftfull torkning för professionella resultat

DryCareProfessionell hårtork

BHD272/00

4.7
| (128) Recensioner | 97% rekommenderar den här produkten
Snabb och kraftfull torkning för professionella resultat
Philips Pro-hårtorken har en professionell AC-motor som når en lufthastighet på upp till 130 km/h* för snabba och professionella resultat. Den har även inställningen ThermoProtect för optimal temperatur som skyddar mot överhettning.
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Snabb och kraftfull torkning för professionella resultat

  • Kraftfull AC-motor

  • 2 100 W torkeffekt

  • Hög lufthastighet upp till 130 km/tim*

  • Jonisk hårvård för glansigt hår

Snabb torkning, kraftfull AC-motor

Snabb torkning, kraftfull AC-motor

Philips Pro-hårtorken har en högeffektiv AC-motor som utvecklats för den professionella marknaden. Den ger en lufthastighet på upp till 130 km/h för snabbt och effektivt resultat.

2 100 W ger snabb, högeffektiv torkeffekt

2 100 W ger snabb, högeffektiv torkeffekt

Den här 2 100 W Pro-hårtorken har ett kraftfullt luftflöde. Kombinationen av hög effekt och hastighet gör det enklare och snabbare att torka och forma håret.

ThermoProtect-temperaturinställning

ThermoProtect-temperaturinställning

ThermoProtect-temperaturinställningen ger optimal torktemperatur och extra skydd mot överhettning av håret. Med samma kraftfulla luftflöde får du bästa resultat på ett skonsamt sätt.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.7

av 5

128

Recensioner

97%

rekommenderar den här produkten

2

02/04/2026

Deutschland

Deutschland

Tolles Prokdukt

Ich habe mir den Föhn gekauft und bin absolut zufrieden. Er macht die Haare richtig schön, sie glänzen und trocknen nicht aus. Er eignet sich auch sehr gut für feines Haar und macht ein schönes Volumen.

Fördelar

Besser geht es nicht für einen Föhn

Nackdelar

Es gibt keine Nachteile

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DryCare BHD274/00 Pro Haartrockner

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DryCare BHD274/00 Pro Haartrockner

14/04/2025

Italia

Italia

Ottimo prodotto

Lo uso da gennaio 2025, è un ottimo asciugacapelli e ne ho appena acquistato un altro per regalarlo. Lascia i capelli morbidi, non increspati e ha un buon getto d'aria e una temperatura ottimale per un'asciugatura delicata; a massima potenza il flusso d'aria è molto forte e raggiunge un’alta temperatura; naturalmente questo comporta un rumore più alto, ma comunque più basso di altri asciugacapelli che ho usato precedentemente. Impugnatura maneggevole e peso contenuto.

Fördelar

Qualità dell'asciugatura e potenza del getto d'aria

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DryCare BHD274/00 Asciugacapelli professionale

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DryCare BHD274/00 Asciugacapelli professionale

11/10/2023

Italia

Italia

Verifierad köpare

Fantastico phon

Un phon davvero antastico, lascia i capelli voluminosi, morbidi e lucidi. Sono davvero contenta. Grazie Philips!

Fördelar

Ottima potenza, ottima base di appoggio fatta apposta per non fare scivolare il phon i

Nackdelar

Nessuno

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DryCare BHD274/00 Asciugacapelli professionale

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DryCare BHD274/00 Asciugacapelli professionale

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  • Experttips och inspiration.
Ansvarsfriskrivningar

  1. Testad i Philips labb i Nederländerna 2018. Testad utan munstycke på hastighetsinställning 2 och värmeinställning 2.