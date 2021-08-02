Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
2 100 W
ThermoProtect-tillbehör
Sex värme och hastighetsinställningar
Den här hårtorken på 2 100 W ger ett kraftfullt luftflöde så att du alltid får ett vackert resultat.
Det unikt utformade ThermoProtect-tillbehöret blandar kraftfullt varm och kall luft för daglig hårvård. Den sänker temperaturen med 15 °C samtidigt som håret torkar snabbt.
Välj enkelt den kombination av värme och hastighet som passar bäst för ditt hår och din frisyr. Sex olika inställningar ger exakt kontroll för skräddarsydd styling.
4.5
av 5
675
Recensioner
97%
rekommenderar den här produkten
Koala39
02/08/2021
Sverige
Del av marknadsföring
Produkten fungerar utmärkt efter sitt syfte
Hårtorken fungerar smidigt och ger det resultat man söker i en hårtork. Den kalla inställningen var skonsam för håret och tog inte mycket längre tid än de varma. När man dessutom tar hänsyn till priset så är detta en fantastisk produkt!
Fördelar
Lätt att förstå, skonsam, snabb
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 3000 Series BHD302/10 Hårtork
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 3000 Series BHD302/10 Hårtork
Johannah84
27/07/2021
Sverige
Del av marknadsföring
Produkten har funkat toppen för hela familjen.
Vi i familjen gillade hårfönen dels för att den va lagom stor. Och det fanns även olika lägen man kunde välja. På barnen har vi andvändt oss av 15 graders funktionen. Har blivit torrt fort och sliter ej på håret.
Fördelar
Torkade fort
Nackdelar
Lite stor för dottern om hon vill använda den själv.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 3000 Series BHD302/10 Hårtork
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 3000 Series BHD302/10 Hårtork
Hejsan85
21/07/2021
Sverige
Del av marknadsföring
Mycket bra!
Torkar håret snabbt utan att man bränner sig om man håller stilla för länge, bra när barnen använder den också, ingen risk de bränner sig.
Fördelar
Lagom varm.
Nackdelar
Lite stor.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 3000 Series BHD302/10 Hårtork
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 3000 Series BHD302/10 Hårtork