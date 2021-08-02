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  • Kraftfull torkning vid lägre temperatur
  • Kraftfull torkning vid lägre temperatur
  • Kraftfull torkning vid lägre temperatur
  • Kraftfull torkning vid lägre temperatur
  • Kraftfull torkning vid lägre temperatur
  • Kraftfull torkning vid lägre temperatur
  • Kraftfull torkning vid lägre temperatur
  • Kraftfull torkning vid lägre temperatur
  • Kraftfull torkning vid lägre temperatur
  • Kraftfull torkning vid lägre temperatur
  • Kraftfull torkning vid lägre temperatur
  • Kraftfull torkning vid lägre temperatur
  • Kraftfull torkning vid lägre temperatur
  • Kraftfull torkning vid lägre temperatur
  • Kraftfull torkning vid lägre temperatur
  • Kraftfull torkning vid lägre temperatur
  • Kraftfull torkning vid lägre temperatur
  • Kraftfull torkning vid lägre temperatur
  • Kraftfull torkning vid lägre temperatur
  • Kraftfull torkning vid lägre temperatur
  • Kraftfull torkning vid lägre temperatur
  • Kraftfull torkning vid lägre temperatur
  • Kraftfull torkning vid lägre temperatur
  • Kraftfull torkning vid lägre temperatur

3000 SeriesHårtork

BHD350/10

4.5
| (675) Recensioner | 97% rekommenderar den här produkten
Kraftfull torkning vid lägre temperatur
Det unikt utformade ThermoProtect-tillbehöret blandar effektivt varm och kall luft för hårvård varje dag.
Visa alla fördelar

med ThermoProtect-tillbehöret

Kraftfull torkning vid lägre temperatur

  • 2 100 W

  • ThermoProtect-tillbehör

  • Avancerad jonisk hårvård

  • Sex värme och hastighetsinställningar

Kraftfull torkning med 2 100 W

Kraftfull torkning med 2 100 W

Den här hårtorken på 2 100 W ger ett kraftfullt luftflöde så att du alltid får ett vackert resultat.

ThermoProtect-tillbehör

ThermoProtect-tillbehör

Det unikt utformade ThermoProtect-tillbehöret blandar kraftfullt varm och kall luft för daglig hårvård. Den sänker temperaturen med 15 °C samtidigt som håret torkar snabbt.

Avancerad jonisk hårvård för glansigt och krusningsfritt hår

Avancerad jonisk hårvård för glansigt och krusningsfritt hår

Det här kraftfulla joniska systemet genererar upp till 20 miljoner joner* per torkning och intensifierar hårets lyster, så att du får glansigt och krusningsfritt hår.

Tekniska specifikationer

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Reservdelar och tillbehör

Recensioner

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4.5

av 5

675

Recensioner

97%

rekommenderar den här produkten

02/08/2021

Sverige

Sverige

Produkten fungerar utmärkt efter sitt syfte

Hårtorken fungerar smidigt och ger det resultat man söker i en hårtork. Den kalla inställningen var skonsam för håret och tog inte mycket längre tid än de varma. När man dessutom tar hänsyn till priset så är detta en fantastisk produkt!

Fördelar

Lätt att förstå, skonsam, snabb

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 3000 Series BHD302/10 Hårtork

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 3000 Series BHD302/10 Hårtork

27/07/2021

Sverige

Sverige

Produkten har funkat toppen för hela familjen.

Vi i familjen gillade hårfönen dels för att den va lagom stor. Och det fanns även olika lägen man kunde välja. På barnen har vi andvändt oss av 15 graders funktionen. Har blivit torrt fort och sliter ej på håret.

Fördelar

Torkade fort

Nackdelar

Lite stor för dottern om hon vill använda den själv.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 3000 Series BHD302/10 Hårtork

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 3000 Series BHD302/10 Hårtork

21/07/2021

Sverige

Sverige

Mycket bra!

Torkar håret snabbt utan att man bränner sig om man håller stilla för länge, bra när barnen använder den också, ingen risk de bränner sig.

Fördelar

Lagom varm.

Nackdelar

Lite stor.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 3000 Series BHD302/10 Hårtork

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 3000 Series BHD302/10 Hårtork

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