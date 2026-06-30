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Renoverad produkt
Den här produkten är renoverad och har testats av vårt team. Läs mer
2 100 W
ThermoShield-teknik
2x jonisk hårvård*
3 värme- och 2 hastighetsinställningar
Överhettningssensorn optimerar och kontrollerar aktivt lufttemperaturen och skyddar håret från skador** som orsakats av överhettning. Njut av en stressfri torkningsupplevelse med ThermoShield-teknik.
Den här professionella hårtorken på 2 100 W har ett kraftfullt luftflöde. Kombinationen av hög effekt och hastighet gör det enkelt att snabbt torka och forma håret.
Det här kraftfulla joniska systemet genererar upp till 40 miljoner joner per torkning och intensifierar hårets lyster, så att du får glansigt och krusningsfritt hår.
Jämfört med BHD350 med den högsta inställningen
ThermoShield-inställning