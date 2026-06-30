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  • Snabb torkning utan värmeskador**
  • Snabb torkning utan värmeskador**
  • Snabb torkning utan värmeskador**
  • Snabb torkning utan värmeskador**
  • Snabb torkning utan värmeskador**
  • Snabb torkning utan värmeskador**
  • Snabb torkning utan värmeskador**
  • Snabb torkning utan värmeskador**
  • Snabb torkning utan värmeskador**
  • Snabb torkning utan värmeskador**
  • Snabb torkning utan värmeskador**
  • Snabb torkning utan värmeskador**
  • Snabb torkning utan värmeskador**
  • Snabb torkning utan värmeskador**
  • Snabb torkning utan värmeskador**
  • Snabb torkning utan värmeskador**
  • Snabb torkning utan värmeskador**
  • Snabb torkning utan värmeskador**
  • Snabb torkning utan värmeskador**
  • Snabb torkning utan värmeskador**

Renoverad produkt

5000 SeriesRenoverad hårtork

BHD500/00R1

4.6
| (866) Recensioner | 98% rekommenderar den här produkten
Snabb torkning utan värmeskador**
ThermoShield-tekniken ger dig ultimat skydd mot värmeskador genom att den aktivt ställer in hårtorkens lufttemperatur på en optimal nivå.
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Den här produkten är renoverad och har testats av vårt team. Läs mer

med ThermoShield-teknik

Snabb torkning utan värmeskador**

  • 2 100 W

  • ThermoShield-teknik

  • 2x jonisk hårvård*

  • 3 värme- och 2 hastighetsinställningar

ThermoShield-teknik för ultimat värmeskydd

ThermoShield-teknik för ultimat värmeskydd

Överhettningssensorn optimerar och kontrollerar aktivt lufttemperaturen och skyddar håret från skador** som orsakats av överhettning. Njut av en stressfri torkningsupplevelse med ThermoShield-teknik.

Snabbtorkande för professionella resultat med 2 100 W

Snabbtorkande för professionella resultat med 2 100 W

Den här professionella hårtorken på 2 100 W har ett kraftfullt luftflöde. Kombinationen av hög effekt och hastighet gör det enkelt att snabbt torka och forma håret.

2x jonisk hårvård* för glansigt och krusningsfritt hår

2x jonisk hårvård* för glansigt och krusningsfritt hår

Det här kraftfulla joniska systemet genererar upp till 40 miljoner joner per torkning och intensifierar hårets lyster, så att du får glansigt och krusningsfritt hår.

Tekniska specifikationer

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Jämfört med BHD350 med den högsta inställningen

  2. ThermoShield-inställning