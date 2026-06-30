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  • Snabb torkning utan värmeskador**
  • Snabb torkning utan värmeskador**
  • Snabb torkning utan värmeskador**
  • Snabb torkning utan värmeskador**
  • Snabb torkning utan värmeskador**
  • Snabb torkning utan värmeskador**
  • Snabb torkning utan värmeskador**
  • Snabb torkning utan värmeskador**
  • Snabb torkning utan värmeskador**
  • Snabb torkning utan värmeskador**
  • Snabb torkning utan värmeskador**
  • Snabb torkning utan värmeskador**
  • Snabb torkning utan värmeskador**
  • Snabb torkning utan värmeskador**
  • Snabb torkning utan värmeskador**
  • Snabb torkning utan värmeskador**
  • Snabb torkning utan värmeskador**
  • Snabb torkning utan värmeskador**
  • Snabb torkning utan värmeskador**
  • Snabb torkning utan värmeskador**
  • Snabb torkning utan värmeskador**
  • Snabb torkning utan värmeskador**

5000 SeriesHårtork

BHD510/03

4.6
| (866) Recensioner | 98% rekommenderar den här produkten
Snabb torkning utan värmeskador**
ThermoShield-tekniken ger dig ultimat skydd mot värmeskador genom att den aktivt ställer in hårtorkens lufttemperatur på en optimal nivå.
Visa alla fördelar

med ThermoShield-teknik

Snabb torkning utan värmeskador**

  • 2 300 W

  • ThermoShield-teknik

  • 4x jonisk hårvård*

  • 3 värme- och 2 hastighetsinställningar

ThermoShield-teknik för ultimat värmeskydd

ThermoShield-teknik för ultimat värmeskydd

Överhettningssensorn optimerar och kontrollerar aktivt lufttemperaturen och skyddar håret från skador** som orsakats av överhettning. Njut av en stressfri torkningsupplevelse med ThermoShield-teknik.

20 %*** snabbare torkning med ett kraftfullt luftflöde på 2 300 W

20 %*** snabbare torkning med ett kraftfullt luftflöde på 2 300 W

Ett kraftfullare luftflöde på 2 300 W gör att torkningen går 20 % snabbare, samtidigt som håret skyddas.

En kraftfull motor skapar lufthastigheter på upp till 110 km/h****

En kraftfull motor skapar lufthastigheter på upp till 110 km/h****

Hårtorkens högpresterande motor har utvecklats för den professionella marknaden. Den genererar en lufthastighet på upp till 110 km/h**** för snabb torkning och imponerande styling.

Tekniska specifikationer

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Reservdelar och tillbehör

Recensioner

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4.6

av 5

866

Recensioner

98%

rekommenderar den här produkten

30/06/2026

Nederland

Nederland

Droogt snel en minder pluis!

Ik schrijf nooit reviews maar deze is echt heel fijn!!! Droogt heel snel en mijn haar is veel minder pluizig dan bij andere fohns! Echt een aanrader

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 5000 Series BHD510/20 Föhn

Date of Use 2026-06-30

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 5000 Series BHD510/20 Föhn

Date of Use 2026-06-30

18/10/2025

Nederland

Nederland

Verifierad köpare

geweldig

prima apparaat werkt naar wens, leuke kleur is mooi meegenomen.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 5000 Series BHD510/20 Föhn

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 5000 Series BHD510/20 Föhn

13/10/2025

Nederland

Nederland

Verifierad köpare

Hallo, de föhn is echt geweldig, mijn vrouw en dochter gebruiken hem, ze zeiden allebei dat ze er erg tevreden over zijn

Den här recensionen skrevs för 5000 Series BHD510/20 Föhn

Den här recensionen skrevs för 5000 Series BHD510/20 Föhn

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Jämfört med BHD350 med den högsta inställningen

  2. ThermoShield-inställning

  3. jämfört med vanlig hårtork

  4. Testad i Philips laboratorium med munstycket på den högsta inställningen