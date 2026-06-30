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2 300 W
ThermoShield-teknik
4x jonisk hårvård*
3 värme- och 2 hastighetsinställningar
Överhettningssensorn optimerar och kontrollerar aktivt lufttemperaturen och skyddar håret från skador** som orsakats av överhettning. Njut av en stressfri torkningsupplevelse med ThermoShield-teknik.
Ett kraftfullare luftflöde på 2 300 W gör att torkningen går 20 % snabbare, samtidigt som håret skyddas.
Hårtorkens högpresterande motor har utvecklats för den professionella marknaden. Den genererar en lufthastighet på upp till 110 km/h**** för snabb torkning och imponerande styling.
4.6
av 5
866
Recensioner
98%
rekommenderar den här produkten
Rosalieeeeee
30/06/2026
Nederland
Droogt snel en minder pluis!
Ik schrijf nooit reviews maar deze is echt heel fijn!!! Droogt heel snel en mijn haar is veel minder pluizig dan bij andere fohns! Echt een aanrader
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 5000 Series BHD510/20 Föhn
Date of Use 2026-06-30
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 5000 Series BHD510/20 Föhn
Date of Use 2026-06-30
W.C.
18/10/2025
Nederland
Verifierad köpare
geweldig
prima apparaat werkt naar wens, leuke kleur is mooi meegenomen.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 5000 Series BHD510/20 Föhn
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 5000 Series BHD510/20 Föhn
Oguz B
13/10/2025
Nederland
Verifierad köpare
Hallo, de föhn is echt geweldig, mijn vrouw en dochter gebruiken hem, ze zeiden allebei dat ze er erg tevreden over zijn
Den här recensionen skrevs för 5000 Series BHD510/20 Föhn
Den här recensionen skrevs för 5000 Series BHD510/20 Föhn
Jämfört med BHD350 med den högsta inställningen
ThermoShield-inställning
jämfört med vanlig hårtork
Testad i Philips laboratorium med munstycket på den högsta inställningen