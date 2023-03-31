BHD713/10
20 % snabbare*. Lättare**. Inga värmeskador********.
Få snabba och proffsiga resultat med Philips hårtork i 7000-serien. Avancerad ThermoShield-teknik läser aktivt av och kontrollerar hårtorkens temperatur för att skydda håret mot värmeskador*********.Läs mer om produkten
Om du är berättigad till momsavdrag på medicintekniska produkter kan du begära det på den här produkten. Momsbeloppet dras av från priset som visas nedan. Håll utkik efter mer information i varukorgen.
7000-serien
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System med dubbla sensorer läser kontinuerligt av temperaturen i rummet och justerar aktivt torktemperaturen 24 000 gånger per torkning för att skydda håret mot överhettning. Få 25 % mer konsekvent torktemperatur oavsett miljö*********.
Våra innovativa fläktblad och särskilt utformade värmefläkt torkar håret på bara fyra minuter****.
Tillsätt fukt för ett mjukt och friskt hår. Vattenjonteknik genererar över 1 000 gånger mer vatteninnehåll än utan en joniserare.
Se till att ditt hår är mjukt och flexibelt. Mineraljonteknik skyddar håret mot ytskador som kan orsakas av UV-strålar*****.
Joner intensifierar hårets lyster för frissfri och glansig styling. Vårt kraftfulla joniska system genererar upp till 80 miljoner joner vid varje torkningstillfälle******.
Hårtorkens ergonomiska design är nu 20 % lättare så att du kan få en bekväm och snygg stil**.
Den intelligenta funktionen ger en balans mellan varm och kall luft som hjälper till att öka hårets glans*. Tekniken identifierar omgivningens temperatur för att tillhandahålla perfekt torkkomfort året runt.
Ta kontroll över din stil med fyra värmeinställningar och två fläktinställningar på den intuitiva LED-panelen. Använd kalluftsknappen för ett intensivt luftflöde för att fixera stilen – en professionell funktion för hårstyling på expertnivå.
Hårtorken använder 22 % mindre energi samtidigt som den levererar professionella tork- och stylingresultat********.
Det effektivare torksystemet förbättrar luftflödet, lufttrycket och värmeöverföringen vilket ger en mer kompakt och lättare hårtork*. Den här hårtorken på 1 800 W presterar bättre än en Philips-hårtork på 2 300 W.
Rikta den varma luften där du behöver den. Det tunna stylingmunstycket är magnetiskt och fästs enkelt på plats för snabba uppfräschningar och finslipning av detaljer.
Styla ditt lockiga hår enkelt med vårt unikt formade munstycke. Få stressfri användning med vårt magnetiska, och logiska, munstycke.
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