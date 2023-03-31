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      Hair Dryer 7000-serien

      BHD713/10

      Övergripande klassificering / 5
      • Recensioner Recensioner

      20 % snabbare*. Lättare**. Inga värmeskador********.

      Få snabba och proffsiga resultat med Philips hårtork i 7000-serien. Avancerad ThermoShield-teknik läser aktivt av och kontrollerar hårtorkens temperatur för att skydda håret mot värmeskador*********.

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      Den här produkten
      Hair Dryer
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      Hair Dryer

      7000-serien

      totalt

      recurring payment

      20 % snabbare*. Lättare**. Inga värmeskador********.

      med avancerad ThermoShield-teknik

      • ThermoShield Advanced
      • Vattenjon, mineraljon, åtta gånger fler joner
      • 60 %********* glansigare hår
      • Snabb torkning på fyra minuter
      • Torka 20 %** snabbare än en hårtork på 2 300 W
      ThermoShield Advanced skyddar håret mot överhettning

      ThermoShield Advanced skyddar håret mot överhettning

      System med dubbla sensorer läser kontinuerligt av temperaturen i rummet och justerar aktivt torktemperaturen 24 000 gånger per torkning för att skydda håret mot överhettning. Få 25 % mer konsekvent torktemperatur oavsett miljö*********.

      Kraftfullt luftflöde för 30 % snabbare torkning****

      Kraftfullt luftflöde för 30 % snabbare torkning****

      Våra innovativa fläktblad och särskilt utformade värmefläkt torkar håret på bara fyra minuter****.

      Vattenjoner tillför håret fukt

      Vattenjoner tillför håret fukt

      Tillsätt fukt för ett mjukt och friskt hår. Vattenjonteknik genererar över 1 000 gånger mer vatteninnehåll än utan en joniserare.

      Mineraljoner skyddar mot UV-strålar*****

      Mineraljoner skyddar mot UV-strålar*****

      Se till att ditt hår är mjukt och flexibelt. Mineraljonteknik skyddar håret mot ytskador som kan orsakas av UV-strålar*****.

      Joniskt hårvårdssystem med åtta gånger fler joner******

      Joniskt hårvårdssystem med åtta gånger fler joner******

      Joner intensifierar hårets lyster för frissfri och glansig styling. Vårt kraftfulla joniska system genererar upp till 80 miljoner joner vid varje torkningstillfälle******.

      Nu 20 % lättare för bekväm styling**

      Nu 20 % lättare för bekväm styling**

      Hårtorkens ergonomiska design är nu 20 % lättare så att du kan få en bekväm och snygg stil**.

      Intelligent varmt och kallt läge för upp till 60 % glansigare hår*

      Intelligent varmt och kallt läge för upp till 60 % glansigare hår*

      Den intelligenta funktionen ger en balans mellan varm och kall luft som hjälper till att öka hårets glans*. Tekniken identifierar omgivningens temperatur för att tillhandahålla perfekt torkkomfort året runt.

      Justerbar värme- och fläkthastighet för alla hårtyper och hårstilar

      Justerbar värme- och fläkthastighet för alla hårtyper och hårstilar

      Ta kontroll över din stil med fyra värmeinställningar och två fläktinställningar på den intuitiva LED-panelen. Använd kalluftsknappen för ett intensivt luftflöde för att fixera stilen – en professionell funktion för hårstyling på expertnivå.

      22 % mindre energi används för effektiv styling********

      22 % mindre energi används för effektiv styling********

      Hårtorken använder 22 % mindre energi samtidigt som den levererar professionella tork- och stylingresultat********.

      Torka håret 20 % snabbare än med en hårtork på 2 300 W*

      Torka håret 20 % snabbare än med en hårtork på 2 300 W*

      Det effektivare torksystemet förbättrar luftflödet, lufttrycket och värmeöverföringen vilket ger en mer kompakt och lättare hårtork*. Den här hårtorken på 1 800 W presterar bättre än en Philips-hårtork på 2 300 W.

      Magnetiskt stylingmunstycke som sätts fast enkelt

      Magnetiskt stylingmunstycke som sätts fast enkelt

      Rikta den varma luften där du behöver den. Det tunna stylingmunstycket är magnetiskt och fästs enkelt på plats för snabba uppfräschningar och finslipning av detaljer.

      Volymmunstycke som fästs tack vare magneter

      Volymmunstycke som fästs tack vare magneter

      Styla ditt lockiga hår enkelt med vårt unikt formade munstycke. Få stressfri användning med vårt magnetiska, och logiska, munstycke.

      Tekniska specifikationer

      • Tillbehör

        Munstycke
        11 m
        Magnetiskt munstycke
        Ja

      • Tekniska specifikationer

        Wattal
        1 800 W
        Spänning
        220-240 V
        Motor
        DC
        Kabellängd
        1,8 m

      • Funktioner

        Förvaringskrok
        Ja
        Värme-/hastighetsinställningar
        8

      • Service

        2 års global garanti
        Ja

      • Omsorgsfulla tekniker

        Jonteknik
        • Åtta gånger fler joner
        • Vattenjon
        • Mineraljon

      Badge-D2C

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      • Jämfört med hårtorken Philips S5000 på 2 300 W
      • *Jämfört med Philips MoistureProtect HP8280
      • * *Baserat på en genomsnittlig torkningstid på fyra minuter
      • * * *Baserat på medellångt (40 cm) kaukakiskt hår i labbmiljö, på högsta hastighets- och värmeinställning. Faktiskt resultat kan variera.
      • * * * *Mineraljonisk efter 6 månaders UV-exponering
      • * * * * *Jämfört med HP8232/20 på den högsta inställningen
      • * * * * * *Philips MoistureProtect HP8280 på den högsta inställningen
      • * * * * * * *Thermoshield Advance-inställning
      • * * * * * * * *Vid användning av varmt/kallt läge jämfört med hår som torkats naturligt. Testat på institut från tredje part i USA.

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