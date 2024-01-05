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  • Skydda och styla med mindre värmeskador*
  • Skydda och styla med mindre värmeskador*
  • Skydda och styla med mindre värmeskador*
  • Skydda och styla med mindre värmeskador*
  • Skydda och styla med mindre värmeskador*
  • Skydda och styla med mindre värmeskador*
  • Skydda och styla med mindre värmeskador*
  • Skydda och styla med mindre värmeskador*
  • Skydda och styla med mindre värmeskador*
  • Skydda och styla med mindre värmeskador*
  • Skydda och styla med mindre värmeskador*
  • Skydda och styla med mindre värmeskador*
  • Skydda och styla med mindre värmeskador*
  • Skydda och styla med mindre värmeskador*
  • Skydda och styla med mindre värmeskador*
  • Skydda och styla med mindre värmeskador*
  • Skydda och styla med mindre värmeskador*
  • Skydda och styla med mindre värmeskador*
  • Skydda och styla med mindre värmeskador*
  • Skydda och styla med mindre värmeskador*
  • Skydda och styla med mindre värmeskador*
  • Skydda och styla med mindre värmeskador*

7000 SeriesPlattång

BHS732/00

4.7
| (422) Recensioner | 98% rekommenderar den här produkten
Skydda och styla med mindre värmeskador*
Skydda och styla med ThermoShield-teknik för mindre värmeskador med en konsekvent temperatur, och mineraljoner som minskar UV-påverkan. För stilar som är vackra, spänstiga och krusningsfria.
Visa alla fördelar

Med ThermoShield-teknik och mineraljoner

Skydda och styla med mindre värmeskador*

  • ThermoShield-teknik

  • Mineraljonisk hårvård

  • 50 % snabbare plattning

  • Värmetåligt ihoprullningsbart fodral

ThermoShield-teknik för mindre värmeskador

Med ThermoShield-tekniken kan du styla med mindre värmeskador. Sensorn reglerar temperaturen så att håret får den ultimata och jämna stylingen den förtjänar, från rot till topp.

Mineraljoner minskar UV-skador

Mineraljoner minskar UV-skador

Mineraljoner hjälper till att minska den negativa effekten av UV-strålning och minskar skadorna på hårets yta. Mindre UV-skador gör håret mjukt och flexibelt.

Temperaturintervall från 120 upp till 230 °C

Välj mellan ett temperaturintervall från 120 upp till 230 °C för mer varaktigt resultat och mindre hårslitage.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.7

av 5

422

Recensioner

98%

rekommenderar den här produkten

05/01/2024

Norge

Norge

Verifierad köpare

Min datter på 19 år er superfornøyd 👍🏻

Kjøpte dette produktet til min datter i julegave. Hun er meget fornøyd. Men hadde jeg sett at 7000 serien var ute hadde jeg gått for den. Samme produkt men med litt lengre strømkabel. Så neste gang det trengs rettetang/krølltang gpr vi ogjen for denne serien👍🏻

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 5000 Series BHS530/00 Rettetang

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 5000 Series BHS530/00 Rettetang

26/08/2025

Suomi

Suomi

Verifierad köpare

Erittäin hyvä

Superhiusten suoristusrauta, suoristaa hellävaraisesti, ei polta hiuksia ja erittäin käteviä toimintoja, kuten lämpötila-asetukset, suoristusraudan avaaminen ja sulkeminen sekä lahjaksi kotelo

Fördelar

Laatu on hyvä

Nackdelar

Kallis hinta

Den här recensionen skrevs för 7000 Series BHS732/00 Suoristin

Den här recensionen skrevs för 7000 Series BHS732/00 Suoristin

21/10/2025

United Kingdom

United Kingdom

Verifierad köpare

brilliant heat keep your hair straight for hours

Because Philips is the best make you can buy excellent quality products from Philips

Den här recensionen skrevs för 7000 Series BHS732/00 Straightener

Den här recensionen skrevs för 7000 Series BHS732/00 Straightener

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Samma stylingresultat uppnås med lägre värmeexponering vid 180 °C jämfört med HP8361 vid 210 °C

  2. Jämfört med HP8361

  3. Jämfört med HP8361