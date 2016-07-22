ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

Alla serier

  • Produktfoto framifrån
  • Huvudsakligen använt foto
  • Foto av produktdetalj
  • Foto av produktdetalj
  • Foto av produktdetalj
  • Foto på produkt som används
  • Foto på produkt som används
  • Foto på produkt som används
  • Foto på produkt som används
  • Primär bild
  • Produktfoto framifrån
  • Huvudsakligen använt foto
  • Foto av produktdetalj
  • Foto av produktdetalj
  • Foto av produktdetalj
  • Foto på produkt som används
  • Foto på produkt som används
  • Foto på produkt som används
  • Foto på produkt som används
  • Primär bild

Utgått

izzytrådlös högtalare för flera rum

BM5B/10

3.3

| (25) Recensioner

En knapptryckning för att spela musik i alla rum

Philips trådlösa izzy-högtalare för flera rum spelar upp musik trådlöst via Bluetooth. Med en knapptryckning kan du enkelt spela upp musik via upp till fem trådlösa izzy-högtalare samtidigt. Smidig installation, ingen router, inga lösenord eller appar.

Visa alla fördelar

En knapptryckning för att spela musik i alla rum

  • Bluetooth®

  • Svart

2 x 2,5 tums element med basport för ljud som fyller hela rummet

2 x 2,5 tums element med basport för ljud som fyller hela rummet

izzy-högtalarna för flera rum är utrustade med 2 x 2,5 tums element i entusiastklass och ger kraftfullt ljud som fyller hela rummet och basportarna utökar de lågfrekventa basljuden för uppslukande, dynamiskt ljud.

Byt huvudhögtalare i gruppen med bara ett knapptryck

Byt huvudhögtalare i gruppen med bara ett knapptryck

I varje izzylink™-grupp kan alla enskilda högtalare användas som huvudhögtalare och strömma musik till de andra. När du vill dela med dig av dina musik trycker du på Bluetooth-knappen på högtalaren i rummet och delar den musiken från enheten direkt. Andra högtalare i samma izzylink™-grupp kommer att spela samma musik i synk samtidigt. Precis så enkelt är det att dela musik med varandra.

En knapptryckning för att konfigurera izzylink™, ingen router, inget lösenord, inga appar

En knapptryckning för att konfigurera izzylink™, ingen router, inget lösenord, inga appar

Ingen router, inget lösenord, inga appar behövs för installationen. Tryck bara länge på "GRUPP"-knappen på de två högtalare som du konfigurerar första gången. Upprepa för att lägga till en tredje, fjärde eller femte högtalare. Varje gång du håller "Grupp"-knappen nedtryckt länge läggs en ny högtalare till. Det har aldrig varit enklare att spela upp musik via flera högtalare samtidigt. När det är klart lagras izzylink™-nätverket och finns tillgängligt även när högtalaren är urkopplad.

Tekniska specifikationer

Få support för den här produkten

Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips

Recensioner

De här recensionerna hanteras av Bazaarvoice och följer Bazaarvoices autenticitetspolicy, vilken stöds av antibedrägeriteknik och mänsklig analys. Mer information finns på
Kunders åsikter i form av produkt- och stjärnbetyg är användbara för alla kunder. De gör att du kan ta reda på mer om produkten, vilket kan hjälpa dig att fatta ett köpbeslut. Alla kunder som har köpt en produkt online eller i butik kan skicka in en recension

3.3

av 5

25

Recensioner

22/07/2016

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Lätt använd med bluetooth

Bra ljud med bluetooth och Spotify bl.a! Lätt att ta med på resor.

Den här recensionen skrevs för izzy BM5B trådlös högtalare för flera rum

Den här recensionen skrevs för izzy BM5B trådlös högtalare för flera rum

21/08/2018

United Kingdom

United Kingdom

Brilliant sound from Izzy

Philips manage to get a beautifully balanced and powerful sound from a small, nicely designed package. Material and sound quality are excellent, and it's super easy to connect the group. Bluetooth pairing is straightforward. This is my favourite speaker from the Izzy range (I also have BM50 and BM7), as this has a nice fabric cover, rather than the grille type of the other two. The only missing thing for me would be an app to control the speakers in the group.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för izzy BM5B wireless multiroom speaker

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för izzy BM5B wireless multiroom speaker

26/02/2017

Deutschland

Deutschland

Verifierad köpare

funktioniert wie erhofft

guter Klang, mobil dank kleiner Baugrösse, genau wie erhofft

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för izzy BM5B Kabelloser Multiroom-Lautsprecher

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för izzy BM5B Kabelloser Multiroom-Lautsprecher

Anmäl dig till Philips nyhetsbrev för exklusiva erbjudanden

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.

Jag vill ha kampanjutskick (baserat på mina preferenser och vanor) om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer. Jag kan enkelt avsluta min prenumeration när som helst!

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.