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Utgått
BM5B/10
En knapptryckning för att spela musik i alla rum
Philips trådlösa izzy-högtalare för flera rum spelar upp musik trådlöst via Bluetooth. Med en knapptryckning kan du enkelt spela upp musik via upp till fem trådlösa izzy-högtalare samtidigt. Smidig installation, ingen router, inga lösenord eller appar.
Bluetooth®
Svart
izzy-högtalarna för flera rum är utrustade med 2 x 2,5 tums element i entusiastklass och ger kraftfullt ljud som fyller hela rummet och basportarna utökar de lågfrekventa basljuden för uppslukande, dynamiskt ljud.
I varje izzylink™-grupp kan alla enskilda högtalare användas som huvudhögtalare och strömma musik till de andra. När du vill dela med dig av dina musik trycker du på Bluetooth-knappen på högtalaren i rummet och delar den musiken från enheten direkt. Andra högtalare i samma izzylink™-grupp kommer att spela samma musik i synk samtidigt. Precis så enkelt är det att dela musik med varandra.
Ingen router, inget lösenord, inga appar behövs för installationen. Tryck bara länge på "GRUPP"-knappen på de två högtalare som du konfigurerar första gången. Upprepa för att lägga till en tredje, fjärde eller femte högtalare. Varje gång du håller "Grupp"-knappen nedtryckt länge läggs en ny högtalare till. Det har aldrig varit enklare att spela upp musik via flera högtalare samtidigt. När det är klart lagras izzylink™-nätverket och finns tillgängligt även när högtalaren är urkopplad.
3.3
av 5
25
Recensioner
Tangen
22/07/2016
Sverige
Verifierad köpare
Lätt använd med bluetooth
Bra ljud med bluetooth och Spotify bl.a! Lätt att ta med på resor.
Den här recensionen skrevs för izzy BM5B trådlös högtalare för flera rum
Den här recensionen skrevs för izzy BM5B trådlös högtalare för flera rum
Benjimax
21/08/2018
United Kingdom
Brilliant sound from Izzy
Philips manage to get a beautifully balanced and powerful sound from a small, nicely designed package. Material and sound quality are excellent, and it's super easy to connect the group. Bluetooth pairing is straightforward. This is my favourite speaker from the Izzy range (I also have BM50 and BM7), as this has a nice fabric cover, rather than the grille type of the other two. The only missing thing for me would be an app to control the speakers in the group.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för izzy BM5B wireless multiroom speaker
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för izzy BM5B wireless multiroom speaker
grasgheidjer
26/02/2017
Deutschland
Verifierad köpare
funktioniert wie erhofft
guter Klang, mobil dank kleiner Baugrösse, genau wie erhofft
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för izzy BM5B Kabelloser Multiroom-Lautsprecher
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för izzy BM5B Kabelloser Multiroom-Lautsprecher