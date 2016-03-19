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Utgått

izzytrådlös högtalare för flera rum

BM5C/10

4.5

| (2) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten

En knapptryckning för att spela musik i alla rum

Philips trådlösa izzy-högtalare för flera rum spelar upp musik trådlöst via Bluetooth. Med en knapptryckning kan du enkelt spela upp musik via upp till fem trådlösa izzy-högtalare samtidigt. Smidig installation, ingen router, inga lösenord eller appar.

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En knapptryckning för att spela musik i alla rum

  • Bluetooth®

  • Sand

Spela upp musik i ett rum trådlöst via Bluetooth

Spela upp musik i ett rum trådlöst via Bluetooth

Med Philips izzy-högtalare kan du strömma all din favoritmusik från din telefon, surfplatta eller dator, oavsett vilken musik- eller radio-app du använder.

2 x 2,5 tums element med basport för ljud som fyller hela rummet

2 x 2,5 tums element med basport för ljud som fyller hela rummet

izzy-högtalarna för flera rum är utrustade med 2 x 2,5 tums element i entusiastklass och ger kraftfullt ljud som fyller hela rummet och basportarna utökar de lågfrekventa basljuden för uppslukande, dynamiskt ljud.

En knapptryckning för att konfigurera izzylink™, ingen router, inget lösenord, inga appar

En knapptryckning för att konfigurera izzylink™, ingen router, inget lösenord, inga appar

Ingen router, inget lösenord, inga appar behövs för installationen. Tryck bara länge på "GRUPP"-knappen på de två högtalare som du konfigurerar första gången. Upprepa för att lägga till en tredje, fjärde eller femte högtalare. Varje gång du håller "Grupp"-knappen nedtryckt länge läggs en ny högtalare till. Det har aldrig varit enklare att spela upp musik via flera högtalare samtidigt. När det är klart lagras izzylink™-nätverket och finns tillgängligt även när högtalaren är urkopplad.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.5

av 5

2

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

3
2
1

19/03/2016

België

België

donne une ambiance musicale dans toute la maison

très bonne sonorité et permet d'être déplacer partout dans la maison

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för izzy BM5C Enceinte Multiroom sans fil

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för izzy BM5C Enceinte Multiroom sans fil

06/03/2021

Danmark

Danmark

Det virker

Det virker Batteri ikke optimalt opdatering er ikke let at finde

Fördelar

det virker

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för izzy BM5C Trådløs højttaler til flere rum

Datum för användning 2020-09-06

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för izzy BM5C Trådløs højttaler til flere rum

Datum för användning 2020-09-06

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