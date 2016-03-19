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Utgått
En knapptryckning för att spela musik i alla rum
Philips trådlösa izzy-högtalare för flera rum spelar upp musik trådlöst via Bluetooth. Med en knapptryckning kan du enkelt spela upp musik via upp till fem trådlösa izzy-högtalare samtidigt. Smidig installation, ingen router, inga lösenord eller appar.
Bluetooth®
Sand
Med Philips izzy-högtalare kan du strömma all din favoritmusik från din telefon, surfplatta eller dator, oavsett vilken musik- eller radio-app du använder.
izzy-högtalarna för flera rum är utrustade med 2 x 2,5 tums element i entusiastklass och ger kraftfullt ljud som fyller hela rummet och basportarna utökar de lågfrekventa basljuden för uppslukande, dynamiskt ljud.
Ingen router, inget lösenord, inga appar behövs för installationen. Tryck bara länge på "GRUPP"-knappen på de två högtalare som du konfigurerar första gången. Upprepa för att lägga till en tredje, fjärde eller femte högtalare. Varje gång du håller "Grupp"-knappen nedtryckt länge läggs en ny högtalare till. Det har aldrig varit enklare att spela upp musik via flera högtalare samtidigt. När det är klart lagras izzylink™-nätverket och finns tillgängligt även när högtalaren är urkopplad.
4.5
av 5
2
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
mich52
19/03/2016
België
donne une ambiance musicale dans toute la maison
très bonne sonorité et permet d'être déplacer partout dans la maison
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för izzy BM5C Enceinte Multiroom sans fil
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för izzy BM5C Enceinte Multiroom sans fil
Alfasoft
06/03/2021
Danmark
Det virker
Det virker Batteri ikke optimalt opdatering er ikke let at finde
Fördelar
det virker
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för izzy BM5C Trådløs højttaler til flere rum
Datum för användning 2020-09-06
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för izzy BM5C Trådløs højttaler til flere rum
Datum för användning 2020-09-06