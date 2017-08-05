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Utgått
En knapptryckning för att spela musik i alla rum
Philips trådlösa izzy-högtalare för flera rum spelar upp musik trådlöst via Bluetooth. Med en knapptryckning kan du enkelt spela upp musik via upp till fem trådlösa izzy-högtalare samtidigt. Smidig installation, ingen router, inga lösenord eller appar.
Bluetooth®
Vit
izzy-högtalarna för flera rum är utrustade med 2 x 2,5 tums element i entusiastklass och ger kraftfullt ljud som fyller hela rummet och basportarna utökar de lågfrekventa basljuden för uppslukande, dynamiskt ljud.
Med Philips izzy-högtalare kan du strömma all din favoritmusik från din telefon, surfplatta eller dator, oavsett vilken musik- eller radio-app du använder.
Ingen router, inget lösenord, inga appar behövs för installationen. Tryck bara länge på "GRUPP"-knappen på de två högtalare som du konfigurerar första gången. Upprepa för att lägga till en tredje, fjärde eller femte högtalare. Varje gång du håller "Grupp"-knappen nedtryckt länge läggs en ny högtalare till. Det har aldrig varit enklare att spela upp musik via flera högtalare samtidigt. När det är klart lagras izzylink™-nätverket och finns tillgängligt även när högtalaren är urkopplad.
4.2
av 5
5
Recensioner
80%
rekommenderar den här produkten
Baldus
05/08/2017
Deutschland
Klasse Preis-Leistung
Guter Klang, relativ einfache Bedienung, Wird bei uns genutzt in Räumen von 11 - 30 m², dezente Optik
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för izzy BM5W Kabelloser Multiroom-Lautsprecher
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för izzy BM5W Kabelloser Multiroom-Lautsprecher
estebanvys
08/07/2017
France
PERFECT SON
Une super qualité de son! Avec l'enceinte izzy multi room Philips on est séduit par la simplicité, le design et la qualité des basses. Compact! Connexion rapide a iPhone 4,5,6,7
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för izzy BM5W Enceinte Multiroom sans fil
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för izzy BM5W Enceinte Multiroom sans fil
Peti13
18/01/2017
Deutschland
Preis / Leistung hervorragend
Das Gerät fügt sich sehr gut in unsere Wohnbereiche ein. Klang sehr gut und Bedienung nach einer Eingewöhnungszeit auch gut.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för izzy BM5W Kabelloser Multiroom-Lautsprecher
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för izzy BM5W Kabelloser Multiroom-Lautsprecher