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Utgått

izzytrådlös högtalare för flera rum

BM5W/10

4.2

| (5) Recensioner | 80% rekommenderar den här produkten

En knapptryckning för att spela musik i alla rum

Philips trådlösa izzy-högtalare för flera rum spelar upp musik trådlöst via Bluetooth. Med en knapptryckning kan du enkelt spela upp musik via upp till fem trådlösa izzy-högtalare samtidigt. Smidig installation, ingen router, inga lösenord eller appar.

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En knapptryckning för att spela musik i alla rum

  • Bluetooth®

  • Vit

2 x 2,5 tums element med basport för ljud som fyller hela rummet

2 x 2,5 tums element med basport för ljud som fyller hela rummet

izzy-högtalarna för flera rum är utrustade med 2 x 2,5 tums element i entusiastklass och ger kraftfullt ljud som fyller hela rummet och basportarna utökar de lågfrekventa basljuden för uppslukande, dynamiskt ljud.

Spela upp musik i ett rum trådlöst via Bluetooth

Spela upp musik i ett rum trådlöst via Bluetooth

Med Philips izzy-högtalare kan du strömma all din favoritmusik från din telefon, surfplatta eller dator, oavsett vilken musik- eller radio-app du använder.

En knapptryckning för att konfigurera izzylink™, ingen router, inget lösenord, inga appar

En knapptryckning för att konfigurera izzylink™, ingen router, inget lösenord, inga appar

Ingen router, inget lösenord, inga appar behövs för installationen. Tryck bara länge på "GRUPP"-knappen på de två högtalare som du konfigurerar första gången. Upprepa för att lägga till en tredje, fjärde eller femte högtalare. Varje gång du håller "Grupp"-knappen nedtryckt länge läggs en ny högtalare till. Det har aldrig varit enklare att spela upp musik via flera högtalare samtidigt. När det är klart lagras izzylink™-nätverket och finns tillgängligt även när högtalaren är urkopplad.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.2

av 5

5

Recensioner

80%

rekommenderar den här produkten

4
3
2

05/08/2017

Deutschland

Deutschland

Klasse Preis-Leistung

Guter Klang, relativ einfache Bedienung, Wird bei uns genutzt in Räumen von 11 - 30 m², dezente Optik

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för izzy BM5W Kabelloser Multiroom-Lautsprecher

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för izzy BM5W Kabelloser Multiroom-Lautsprecher

08/07/2017

France

France

PERFECT SON

Une super qualité de son! Avec l'enceinte izzy multi room Philips on est séduit par la simplicité, le design et la qualité des basses. Compact! Connexion rapide a iPhone 4,5,6,7

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för izzy BM5W Enceinte Multiroom sans fil

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för izzy BM5W Enceinte Multiroom sans fil

18/01/2017

Deutschland

Deutschland

Preis / Leistung hervorragend

Das Gerät fügt sich sehr gut in unsere Wohnbereiche ein. Klang sehr gut und Bedienung nach einer Eingewöhnungszeit auch gut.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för izzy BM5W Kabelloser Multiroom-Lautsprecher

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för izzy BM5W Kabelloser Multiroom-Lautsprecher

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  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
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