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Utgått

izzybärbar och trådlös högtalare för flera rum

BM6B/10

3.9

| (9) Recensioner

En knapptryckning för att spela musik i alla rum

Philips bärbara izzy-högtalare BM6 spelar musik trådlöst via Bluetooth. Den är stänkskyddad och kan användas i badrum, kök eller utomhus. Börja med en och lägg till fler efterhand så kan du bygga ut musiken till flera rum. Enkel att installera – varken router, lösenord eller appar behövs.

Visa alla fördelar

En knapptryckning för att spela musik i alla rum

  • Bluetooth®

  • Stänkskyddad

  • Laddningsbart batteri

  • izzylink™ för flera rum

Byt musik direkt mellan två enheter med MULTIPAIR

Para ihop med två smarta enheter samtidigt så att du kan strömma musik från vilken enhet du vill, utan krångel med att koppla från och para ihop igen. Om du vill spela upp en låt på en annan enhet pausar du först uppspelningen på den ursprungliga enheten och sedan spelar du upp den nya låten på en annan enhet. Perfekt för att dela musik med vänner, för fester, eller bara för att spela upp låtar lagrade på olika enheter. Vänner och familj kan para ihop samtidigt för att enkelt växla musiken mellan varandra.

Två högtalarelement och passiva element ger uppslukande ljud

Två högtalarelement och passiva element ger uppslukande ljud

Philips izzy BM6 har två 2-tums högtalarelement med fullt omfång och två motstående passiva element och ger ett balanserat ljud med tydlig ljudkvalitet.

Byt huvudhögtalare i gruppen med bara ett knapptryck

Byt huvudhögtalare i gruppen med bara ett knapptryck

I varje izzylink™-grupp kan alla enskilda högtalare användas som huvudhögtalare och strömma musik till de andra. När du vill dela med dig av dina musik trycker du på Bluetooth-knappen på högtalaren i rummet och delar den musiken från enheten direkt. Andra högtalare i samma izzylink™-grupp kommer att spela samma musik i synk samtidigt. Precis så enkelt är det att dela musik med varandra.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.9

av 5

9

Recensioner

15/11/2017

United Kingdom

United Kingdom

Excellent

Sounds great on its own and even better when paired with another Izzy link product. It is completely portable and had great battery life.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för izzy BM6B wireless multiroom portable speaker

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för izzy BM6B wireless multiroom portable speaker

09/10/2017

België

België

MOOI GELUID

[Employee of philipsglobal] gebruikersvriendelijk, mooi afgewerkt, handig om overal in huis te plaatsen waar je graag naar muziek luistert.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för izzy BM6B draadloze, draagbare multiroom-luidspreker

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för izzy BM6B draadloze, draagbare multiroom-luidspreker

03/11/2016

Suisse

Suisse

tres utile pour la deplacer partout dans la maison.

simple d'utilisation,son impressionnant pour sa petite taille. Desingn tres beau. performance de la batterie tres bien.Le seul point negatif que je pourrais dire sur cette article, c'est qu'il manque un bouton pour pouvoir passer de musique quand elle est accouplé en izzylink a la chaine hifi. Sinon magnifique.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för izzy BM6B Enceinte portable Multiroom sans fil

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för izzy BM6B Enceinte portable Multiroom sans fil

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  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
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