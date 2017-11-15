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Utgått
BM6B/10
En knapptryckning för att spela musik i alla rum
Philips bärbara izzy-högtalare BM6 spelar musik trådlöst via Bluetooth. Den är stänkskyddad och kan användas i badrum, kök eller utomhus. Börja med en och lägg till fler efterhand så kan du bygga ut musiken till flera rum. Enkel att installera – varken router, lösenord eller appar behövs.
Bluetooth®
Stänkskyddad
Laddningsbart batteri
izzylink™ för flera rum
Para ihop med två smarta enheter samtidigt så att du kan strömma musik från vilken enhet du vill, utan krångel med att koppla från och para ihop igen. Om du vill spela upp en låt på en annan enhet pausar du först uppspelningen på den ursprungliga enheten och sedan spelar du upp den nya låten på en annan enhet. Perfekt för att dela musik med vänner, för fester, eller bara för att spela upp låtar lagrade på olika enheter. Vänner och familj kan para ihop samtidigt för att enkelt växla musiken mellan varandra.
Philips izzy BM6 har två 2-tums högtalarelement med fullt omfång och två motstående passiva element och ger ett balanserat ljud med tydlig ljudkvalitet.
I varje izzylink™-grupp kan alla enskilda högtalare användas som huvudhögtalare och strömma musik till de andra. När du vill dela med dig av dina musik trycker du på Bluetooth-knappen på högtalaren i rummet och delar den musiken från enheten direkt. Andra högtalare i samma izzylink™-grupp kommer att spela samma musik i synk samtidigt. Precis så enkelt är det att dela musik med varandra.
3.9
av 5
9
Recensioner
CarolineT
15/11/2017
United Kingdom
Excellent
Sounds great on its own and even better when paired with another Izzy link product. It is completely portable and had great battery life.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för izzy BM6B wireless multiroom portable speaker
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för izzy BM6B wireless multiroom portable speaker
Rob62
09/10/2017
België
MOOI GELUID
[Employee of philipsglobal] gebruikersvriendelijk, mooi afgewerkt, handig om overal in huis te plaatsen waar je graag naar muziek luistert.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för izzy BM6B draadloze, draagbare multiroom-luidspreker
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för izzy BM6B draadloze, draagbare multiroom-luidspreker
lefty
03/11/2016
Suisse
tres utile pour la deplacer partout dans la maison.
simple d'utilisation,son impressionnant pour sa petite taille. Desingn tres beau. performance de la batterie tres bien.Le seul point negatif que je pourrais dire sur cette article, c'est qu'il manque un bouton pour pouvoir passer de musique quand elle est accouplé en izzylink a la chaine hifi. Sinon magnifique.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för izzy BM6B Enceinte portable Multiroom sans fil
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för izzy BM6B Enceinte portable Multiroom sans fil